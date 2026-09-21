Hari Won đã nhắn gì khiến Nam Em từ bỏ ý định tiêu cực lúc 4 giờ sáng?

Hari Won và Nam Em từng cùng là dàn cast của chương trình 7 Nụ Cười Xuân. Dù không có quá nhiều tương tác trên MXH nhưng Hari Won là người rất đặc biệt trong cuộc đời của Nam Em. Bởi lẽ, Nam Em từng thừa nhận một tin nhắn động viên, hỏi thăm của Hari Won đã đến đúng lúc, khiến cô từ bỏ ý định tiêu cực trong phút yếu lòng.

Theo đó, sự việc này đã diễn ra vào khoảng 8 năm trước, khi đó Nam Em đang rơi vào chuỗi khủng hoảng liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu. Trong đêm xảy ra sự việc, Nam Em đã đăng tải dòng trạng thái: "Nếu ngày mai tôi không thức dậy thì có ai tìm tôi không?". Nam Em cho biết hôm đó cô bị bệnh, trạng thái tinh thần rơi vào bế tắc. Và lúc 4 giờ sáng hôm ấy, Nam Em đã nhận được dòng tin nhắn từ Hari Won có nội dung: "Nam Em ơi, chị biết là hiện nay em rất là mệt mỏi vì em bị nặng lắm. Em không cần trả lời chị cũng được nhưng em phải cố gắng nghỉ ngơi em nhé".

Sau đó, Nam Em cũng trả lời lại cô không sao, vẫn đang ổn. Từ tin nhắn này, Nam Em nhận ra vẫn còn bạn bè, đồng nghiệp yêu thương và quan tâm đến cuộc sống của mình nên không thể vì những khó khăn đang diễn ra mà bỏ cuộc.

Nam Em khi đó nghĩ Hari Won đã nhầm người nào đó thành mình bị bệnh, thế nhưng thay vì giải thích thì cô cảm ơn lời nhắn hỏi của đàn chị. Theo lời Trấn Thành từng chia sẻ, thời điểm đó nghệ sĩ Lê Nam bị tai biến nên nhiều đồng nghiệp nhắn tin hỏi thăm. Hari Won cũng âm thầm hỏi han nhưng lại nhầm thành người bị là Nam Em nên lo lắng hỏi han. Tình huống càng trở nên đặc biệt khi Nam Em cho biết tối hôm đó cô cũng đang bị bệnh. Cô từng kể lúc 4 giờ sáng tỉnh dậy đi vệ sinh, đọc được tin nhắn của đàn chị rồi bật cười vì sự nhầm lẫn.

Nam Em nói với Trấn Thành về việc nhận được tin nhắn của Hari Won: "Tối bữa hôm đó em cũng đang bệnh, em mắc cười lắm. 4 giờ sáng em dậy em đi vệ sinh, em đọc tin nhắn. Em đọc tin nhắn em mắc cười quá em ngủ lại không được luôn. Em định chọc bả nên cũng nhắc lại là em không sao, em ổn mà bả không trả lời, em tưởng là anh Trấn Thành giải thích cho bả rồi".

Trấn Thành cũng giải thích khi đó Hari Won vẫn cứ nghĩ người bị tai biến là Nam Em. Lý do bà xã Trấn Thành không trả lời sau tin nhắn trên là để Nam Em được nghỉ ngơi. Một sự cố nhầm lẫn trong lúc hỏi thăm người khác vô tình trở thành câu chuyện đặc biệt giữa Hari Won và Nam Em.

Clip: Trấn Thành phải ra mặt giải thích về việc Hari Won nghe nhầm người bị bệnh từ nghệ sĩ Lê Nam thành Nam Em

Nam Em và Hari Won từng có thời gian làm việc cùng nhau trong các chương trình giải trí, trong đó có 7 Nụ Cười Xuân. Không quá thường xuyên chia sẻ về mối quan hệ ngoài đời, cả hai vẫn dành cho nhau những lời nhận xét tích cực mỗi khi có dịp nhắc đến đối phương. Nam Em từng cho biết cô quý Hari Won và có thiện cảm với đàn chị trong quá trình làm việc chung. Nam Em cũng từng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình cảm của Hari Won và Trấn Thành. Trong mắt cô, Hari Won không chỉ là một đồng nghiệp mà còn là người chị mà cô dành sự yêu quý.

Nam Em và Hari Won từng làm việc chung ở 7 Nụ Cười Xuân

Ảnh: FBNV