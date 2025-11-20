Hari Won: "Em thấy em hết thuốc chữa"

Mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Trấn Thành được cho là đang mát-xa giãn cơ tại nhà. Trong clip, Trấn Thành nằm trên giường trong tư thế úp mặt xuống, không mặc áo và đang tận hưởng những giờ phút thư giãn sau chăm chỉ làm việc.

Lúc này, Hari Won bước đến giường mát-xa, đánh nhẹ vào cánh tay của Trấn Thành. Nam đạo diễn liền phản kháng lại nhưng vì đang trong tư thế nằm sấp nên chỉ quơ quào lại vợ chứ không trúng. Tranh thủ ông xã không làm gì được, Hari Won liên tục tương tác vào người ông xã và vừa quay clip vừa cười hả hê.

Chưa dừng lại, Hari Won giả bộ quan tâm khi hỏi ông xã "ổn không?" nhưng tay thì dí điện thoại quay cận cảnh gương mặt của Trấn Thành. Phát hiện đang bị vợ dìm hàng, Trấn Thành chống cự một chút nhưng rồi không thể làm gì.

Hari Won chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên ông xã

Đính kèm đoạn clip, Hari Won hài hước chia sẻ: "Em thấy em hết thuốc chữa. Thôi anh bỏ cuộc đi. Em thấy chúng ta không lớn nổi". Có thể thấy dù đã 9 năm về chung một nhà nhưng cả hai vẫn giữ được sự vui vẻ, nghịch ngợm không khác gì những đứa trẻ. Khoảnh khắc chí choé rất đỗi quen thuộc của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won lại một lần nữa gây bão mạng.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận nhận xét hai vợ chồng dễ thương và lầy lội. Nhiều người nói rằng nhìn cách Trấn Thành và Hari Won trêu đùa nhau mà thấy rõ tình cảm của họ vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu.

Dù đã có 9 năm hôn nhân nhưng Hari Won và Trấn Thành vẫn chí choé hơn cả cặp đôi mới cưới

Là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz, cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cả hai nên duyên sau khi tham gia chung dự án phim Bệnh Viện Ma. Sau 11 tháng hẹn hò, cuối năm 2016, cả hai quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới sang trọng. Tới thời điểm hiện tại, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn ngọt ngào và không ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người.

Sau 9 năm về chung một nhà, hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won nhiều lần vướng nghi vấn trục trặc. Thậm chí, xuất hiện tin đồn giữa họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Trấn Thành từng lên tiếng khẳng định chưa bao giờ ngừng yêu Hari Won. Nam MC cho hay: "Vợ chồng tôi chưa bao giờ giống vợ chồng đã ở với nhau 7 năm, bởi ai nhìn vào cứ tưởng như mới hẹn hò. Ngày nào chúng tôi cũng như vậy, mỗi ngày đều là tình yêu".

Cách đây không lâu, nhân dịp kỷ niệm 8 năm bên nhau, Trấn Thành gọi Hari Won là "cục vàng của tôi" và bày tỏ: "Nói gì đây? Cảm ơn em đến giờ phút này vẫn bắt anh phải nộp 2 tiếng nói chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ. Cảm ơn vì đã không từ chối và xài triệt để bất cứ món quà đắt tiền nào anh tặng. Cảm ơn vì đã cùng anh thưởng thức mọi món ăn ngon trên đời mà không than 'sợ mập'. Cảm ơn vì gần 40 tuổi đầu rồi mà vẫn biết cách nhõng nhẽo làm tui xiêu lòng. Cảm ơn vì đã bắt anh phải cười thật tươi mỗi ngày cùng em".

Trấn Thành và Hari Won hẹn hò 1 năm sau đó kết hôn vào năm 2016. Cuộc sống hôn nhân thú vị của cặp đôi quyền lực Vbiz luôn được khán giả quan tâm