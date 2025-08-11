“Harmonia Brillante – Bản hòa âm rực rỡ”: 34 năm MSB hòa nhịp khát vọng, vươn tầm tương lai

"Harmonia Brillante – Bản hòa âm rực rỡ" không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn là lời khẳng định sâu sắc về vị thế và tâm thế của một ngân hàng không ngừng đổi mới, đồng hành cùng cộng đồng và đất nước vươn lên những tầm cao.

Đêm nhạc hòa âm của sự rực rỡ và phát triển

Được tổ chức nhân sinh nhật lần thứ 34 của MSB, đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện "Bản hòa ca vươn tầm cùng dân tộc" do MSB đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm, với sự chỉ huy của nhạc trưởng tài năng Trần Nhật Minh. Sự góp mặt của các giọng ca nổi bật như Đào Tố Loan, Nguyễn Khắc Hòa, Nguyễn Trường Linh cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã mang đến một không gian âm nhạc thăng hoa đầy màu sắc.

Đêm nhạc "Harmonia Brillante – Bản hòa âm rực rỡ" kỉ niệm 34 năm thành lập MSB

Hướng tới tinh thần tươi sáng, mạnh mẽ, đêm nhạc tập trung khai thác những bản nhạc có tiết tấu nhanh, tinh thần sôi nổi, hào hùng – như một bản giao hưởng của sự phát triển không ngừng nghỉ. Những tác phẩm kinh điển như "Pomp and Circumstance March No.1" của Edward Elgar, "Piano Concerto No.1 in G minor" của Felix Mendelssohn hay "Finale" từ "Polovtsian Dances" của Alexander Borodin không chỉ tạo nên nhịp điệu đầy khí thế mà còn như tiếng trống thúc giục tương lai, lời tuyên ngôn cho khát vọng vươn xa.

Đặc biệt, đêm nhạc còn ghi dấu với nhạc phẩm "Jokey Polka" của Josef Strauss, thể hiện rõ nét tinh thần linh hoạt và tự tin của một ngân hàng hòa nhịp chuyển mình cùng đất nước.

"Nhớ mẹ" – Điểm dừng chân cảm xúc sâu sắc

Giữa chuỗi những giai điệu rộn ràng, bùng nổ, bài hát "Nhớ mẹ" của nhạc sĩ Đỗ Phương hiện lên như một khúc nhạc trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng tình cảm. Đây là điểm nhấn cảm xúc độc đáo, khéo léo được đan xen, giúp khán giả có một khoảnh khắc ngưng lại để lắng đọng, cảm nhận sâu sắc về cội nguồn và tình thân.

Ca sĩ Nguyễn Trường Linh thể hiện ca khúc "Nhớ mẹ"

"Nhớ mẹ" không chỉ đơn thuần là một ca khúc, mà như lời nhắc nhở về sự gắn bó, biết ơn và sẻ chia – những giá trị bền vững mà MSB luôn hướng tới trong mối quan hệ với khách hàng và cộng đồng. Âm hưởng trữ tình, sâu lắng của bài hát tạo nên một dòng chảy cảm xúc mượt mà, đầy tính nghệ thuật, dẫn dắt đêm nhạc từ hào hùng về sự phát triển tới khoảnh khắc bình yên của tâm hồn.

Chính điểm dừng chân này làm nổi bật thông điệp nhân văn của chương trình: dù vươn tầm và phát triển mạnh mẽ, MSB vẫn luôn giữ gìn những giá trị truyền thống, gần gũi và đồng hành bền bỉ với cộng đồng.

Hành trình 34 năm – Khúc ca vươn tầm

Sinh nhật lần thứ 34 của MSB không chỉ là dịp để nhìn lại, mà còn là bước khởi đầu cho một chương phát triển mới đầy kỳ vọng. Từ ngày đầu thành lập năm 1991 với những nền tảng sơ khởi, MSB đã không ngừng lớn mạnh, từng bước trở thành một trong những ngân hàng TMCP uy tín hàng đầu Việt Nam.

Qua hơn 3 thập kỷ, MSB là nhân chứng và đồng hành cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam từ những bước đi mở đường của ngân hàng tư nhân đầu tiên cho tới việc đón đầu cách mạng công nghệ tài chính, triển khai hệ thống Core Banking hiện đại, áp dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh, cùng nhiều sản phẩm dịch vụ tiên phong.

34 năm qua, MSB là bạn đồng hành "cùng vươn tầm" với khách hàng không chỉ trong các giao dịch tài chính

Bước sang giai đoạn mới, với việc nâng cao năng lực tài chính và thúc đẩy mạnh mẽ số hóa, MSB vẫn tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, đồng hành sâu sắc với khách hàng và góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong diện mạo kinh tế – xã hội đất nước.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc MSB cho biết: "Chúng tôi tin rằng một ngân hàng không chỉ là nơi cất giữ tài sản hay hiện thực hóa những dự định và giấc mơ tài chính, mà còn là nơi khơi dậy giá trị, kết nối cảm xúc và đồng hành cùng cộng đồng kiến tạo tương lai. Đêm nhạc "Harmonia Brillante – Bản hòa âm rực rỡ" là biểu tượng cho hành trình ấy – một bản hòa âm của khát vọng và sự phát triển bền vững."

Kết nối âm nhạc và khát vọng

Chương trình âm nhạc là một bữa tiệc nghệ thuật, đồng thời cũng mang biểu tượng cho tinh thần phát triển không ngừng của MSB. Từng giai điệu rộn rã thể hiện sức mạnh, sự năng động và tinh thần lạc quan; những nốt trầm sâu lắng của "Nhớ mẹ" như chiếc cầu nối vững chắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới.

Cũng như đêm nhạc, MSB vẫn luôn là người bạn đồng hành tin cậy, đem lại sự an tâm, hưng thịnh cho khách hàng và cộng đồng. 34 năm là hành trình rực rỡ, và MSB đang tiếp tục viết nên những bản hòa âm mới – rực rỡ hơn, bền bỉ hơn, đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.