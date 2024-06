Haxaco Group (HAX): Lợi nhuận quý 2 ước đạt 30 tỷ đồng, 90% đến từ phân phối xe MG

“Ước tính lợi nhuận quý 2/2024 của Haxaco Group đạt khoảng 30 tỷ đồng, trong đó 90% lợi nhuận đóng góp từ phân phối ô tô MG” - Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco Group) cho biết tại lễ khai trương showroom MG Đồng Nai vào tối 29/6.

Đây là MG Premium lớn nhất tại khu vực Đông Nam Bộ với tổng diện tích 2.300 m2. Tính đến nay, Haxaco Group đã có hơn 10 đại lý phân phối MG trên cả nước gồm tại TPHCM, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai…

Lãnh đạo Haxaco cho biết, Đồng Nai là cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ - Vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước đồng thời cũng là khu vực xếp thứ 4 về sản lượng tiêu thụ ô tô nhiều nhất cả nước (số liệu 2023). Trước tiềm năng của địa phương này, từ tháng 6/2024, CTCP sản xuất, thương mại và dịch vụ PTM, công ty con trực thuộc Haxaco đã hoàn tất và đưa vào vận hành hệ thống đại lý tại Đồng Nai.

Năm ngoái, con số lợi nhuận trước thuế Haxaco đạt được vào quý 2 chỉ vỏn vẹn 4 tỷ đồng. Như vậy ước tính lợi nhuận quý 2/2024 gấp 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, sự tăng trưởng dựa trên nền thấp của cùng kỳ đã được ghi nhận trong quý 1/2024 khi công ty đạt mức doanh thu thuần là 1.038 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2023 và lợi nhuận trước thuế đạt 41 tỷ đồng, gấp 7,3 lần so với mức nền thấp của quý 1/2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.

Haxaco đặt ra phương hướng hoạt động 2024 sẽ tiếp tục triển khai mở rộng kinh doanh xe, nghiên cứu đa dạng danh mục sản phẩm đồng thời định hướng xây dựng chiến lược lâu dài. Đặc biệt là hoạt động phân phối ô tô mang thương hiệu MG.

Ông Dũng tuyên bố Haxaco sẽ chiếm tối đa 40% thị phần MG bằng cách đầu tư toàn bộ 10 đại lý không vay ngân hàng, chỉ vay để nhập xe về, với khoảng 500 nhân viên bán hàng.

Năm 2024, Haxaco đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 200 tỷ đồng, gấp 4,2 lần so với mức nền thấp của năm ngoái (48 tỷ đồng). Theo ông Dũng, khả năng lợi nhuận từ phân phối xe MG đạt 100 tỷ, tức chiếm 50%.

Hãng xe ô tô MG (Morris Garages) ra đời năm 1924 tại Vương Quốc Anh. Với sự hậu thuẫn tài chính từ SAIC MOTOR, MG đã chuyển mình trở thành một thương hiệu ô tô toàn cầu. Các sản phẩm của MG đã được phân phối tại 39 quốc gia và vùng lãnh thổ, 6 nhà máy lắp ráp toàn cầu với gần 300.000 sản phẩm đến tay người tiêu dùng mỗi năm. Giờ đây, những mẫu xe thế hệ mới của MG như MG5, MG ZS, MG RX5, MG HS, MG 4, MG CYBERSTER, đều được trang bị những công nghệ tiên tiến.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Đỗ Tiến Dũng cho biết: “Với kinh nghiệm 30 năm trong ngành với 40% thị phần Mercedes tại Việt Nam, đến ngày hôm nay chúng tôi cũng đang quyết tâm sẽ làm điều tương tự với thương hiệu MG".

Ông Dũng khẳng định: "Ai đã ngồi xe MG, lái thử xe MG, sử dụng xe MG thì sẽ không phải thất vọng cả về mẫu mã và chất lượng. Nó thể hiện qua chính sách bảo hành xe đến 5 năm từ hãng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có một dịch vụ thu mua xe cũ không lợi nhuận. Giá trị thu lại của chúng tôi bằng 85% giá trị giá xe khách mua mới, chúng tôi định giá miễn phí, kiểm nhận chất lượng miễn phí cho tất cả các xe đã qua sử dụng”.

Ông Trần Nam Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) cho biết, tại thị trường Việt Nam, trong 3 năm qua sản lượng MG đạt 20.000 xe.

“Chúng tôi tự tin MG là một trong những thương hiệu hàng đầu dám cam kết chất lượng cho những khách hàng Việt Nam”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tại sự kiện khai trương MG Đồng Nai, khách hàng đã trải nghiệm tất cả các mẫu xe MG đang hiện phân phối tại thị trường Việt như MG5, New MG5 MT, MG ZS, MG HS, MG RX5, và đặc biệt còn có sự xuất hiện của All New MG4 – mẫu xe điện MG đầu tiên tại Việt Nam.