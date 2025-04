Freedom International Group tăng 8% số lượng khách hàng 2024 và mục tiêu 2025

Ngày 30/01/2025, tại Vienna, Áo – Freedom International Group, tập đoàn đầu tư tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính, sức khỏe và phong cách sống, đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 8% trong năm 2024, nâng tổng số lượng khách hàng lên 2,2 triệu người.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn. Chủ tịch kiêm CEO Narek Sirakanyan đã thúc đẩy nhiều bước tiến chiến lược: mở thêm văn phòng tại Dubai và Biên Hòa (Việt Nam), đồng thời triển khai chiến lược tiếp thị mạnh mẽ hơn.

Ông Narek Sirakanyan chia sẻ: "2024 là năm kỷ niệm 10 năm thành lập Freedom, và tôi không thể nghĩ ra cách kỷ niệm nào tuyệt vời hơn. Chúng tôi đã đi một chặng đường dài và giờ đây đã sẵn sàng cho bước nhảy vọt hướng tới IPO vào năm 2029. Tôi tin rằng chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm những dự án mang tính đổi mới, có khả năng nhân rộng và ý nghĩa xã hội. Hiện tại, tập đoàn có mặt tại 19 quốc gia và sẽ mở thêm hai quốc gia mới trong năm nay. Chúng tôi cũng sắp ra mắt ứng dụng Firstline dành cho lĩnh vực dịch vụ ăn uống (HoReCa), mở rộng mảng công nghệ cao."

Những con số ấn tượng trong năm 2024

Project V – thương hiệu dẫn đầu trong hệ sinh thái của tập đoàn, chuyên về các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp đã đạt doanh thu kỷ lục 130 triệu USD.

"Chúng tôi đặt mục tiêu cán mốc 150 triệu USD vào cuối năm 2025", ông Sirakanyan nói. Hiện nay Project V cung cấp 80 sản phẩm, và dự kiến sẽ tăng lên 100 sản phẩm vào cuối năm 2025.



Hoạt động kinh doanh của COFFEECELL tăng trưởng 15% lên 8,5 triệu đô la Mỹ và kế hoạch cho năm 2025 là vượt ngưỡng 10 triệu đô la Mỹ. Hai sản phẩm mới dựa trên nhân sâm hoàng đế đã được giới thiệu vào năm 2024 trong đó có sản phẩm G Black, Hắc sâm hoàng đế được nuôi trồng từ 6-12 năm, giàu saponin quý hiếm như Rg3, Rh2, Rg5, Rh1 – giúp cơ thể tăng năng lượng, chống viêm và bổ sung dưỡng chất thiết yếu.

Với Project V, mục tiêu là định vị thương hiệu trong giới thời trang, như một "bí quyết sức khỏe thầm lặng" nơi hậu trường các tuần lễ thời trang diễn ra. Dấu mốc đầu tiên sẽ là hợp tác cùng Monte-Carlo Fashion Week 2025 – sự kiện chính thức của Công quốc Monaco, diễn ra từ 22–25/4/2025 tại Câu lạc bộ Du thuyền Monaco.

Project V sẽ mở rộng danh mục sản phẩm với dòng LA Beauty Hit gồm 12 sản phẩm mỹ phẩm chức năng mới.

Ở mảng công nghệ cao, tập đoàn đã ra mắt ứng dụng Firstline trong quý I/2025 – nền tảng kết nối trực tiếp doanh nghiệp và khách hàng, hoàn tiền cho người dùng khi mua sắm hoặc giới thiệu sản phẩm, không cần phụ thuộc vào các đại lý tiếp thị trung gian. Mục tiêu doanh thu của Firstline là 15 triệu USD, với 3 triệu USD đầu tư tiếp thị trong năm đầu tiên.

Tập đoàn cũng lên kế hoạch mở thêm hai văn phòng mới tại Riyadh (Saudi Arabia) và Milan (Ý). Đồng thời tiến hành hợp nhất hệ thống tài chính toàn cầu, hướng đến công bố báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối năm 2025.

Về Freedom International Group

Thành lập từ năm 2014, Freedom International Group là tập đoàn đầu tư đa ngành với tổng giá trị tài sản quản lý vượt 2,5 tỷ euro... Tập đoàn định vị chiến lược của mình về việc xây dựng một hệ thống để quản lý nhiều doanh nghiệp và phát triển các kỳ lân. Hệ sinh thái của tập đoàn trải rộng trên 19 quốc gia, bao gồm Mỹ, Hồng Kông, Singapore, Việt Nam, Áo, Đức và Ý

Cho đến nay, danh mục đầu tư bao gồm 50 dự án, trong đó 12 dự án đã ra mắt thị trường: SESSIA (nhà phát triển CNTT về các giải pháp sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2016); COFFEECELL (thức uống tăng lực nhân sâm, 2017); PROJECT V (thương hiệu sức khỏe và sắc đẹp với một số dòng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và Thụy Sĩ, 2018); NRK87 (thương hiệu quần áo lấy cảm hứng từ tinh thần trách nhiệm - buổi trình diễn thời trang đầu tiên của thương hiệu được đưa vào Kỷ lục Guinness thế giới, 2019); CYBER LEGACY (một nhóm chuyên nghiệp chuyên về thể thao điện tử, 2020); GROW UP TOGETHER (tổ chức từ thiện của Freedom Group, 2021); UME, (một thương hiệu siêu công nghệ mới sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi của động vật và sản xuất các sản phẩm và đồ vật mà chính động vật sẽ chọn là phù hợp nhất, 2021); FIRSTLINE (ứng dụng di động được thiết kế cho ngành HoReCa, 2022); qTest (một cách dễ dàng để biết tình trạng sức khỏe của bạn, 2024); KICKVARD UNIVERSITY (trường đại học đào tạo kinh doanh trực tuyến, đơn vị tổ chức các khóa đào tạo SERIOUSLY của Narek Sirakanyan); FGA Trust (hệ thống ngân hàng và thẻ tín dụng sáng tạo và hiệu quả được phát triển tại Hồng Kông và hoạt động trên toàn thế giới).

Về Narek Sirakanyan

Doanh nhân người Armenia - Narek Sirakanyan là Chủ tịch và nhà sáng lập Freedom International Group. Tốt nghiệp trung học tại Vancouver (Canada) với thành tích xuất sắc, sau đó ông theo học tại Đại học McGill (Canada) và đạt danh hiệu "Sinh viên xuất sắc nhất", đồng thời được chọn tham gia chương trình trao đổi Top 1% với Đại học Harvard.

Năm 2008, ông từng làm việc tại Credit Suisse (London) và Rosatom. Đến năm 2014, ở tuổi 26, ông sáng lập Freedom International Group tại Áo, định vị tập đoàn trong các lĩnh vực công nghiệp, tài chính, FMCG và công nghệ. Ông cũng tham gia giảng dạy và truyền cảm hứng khởi nghiệp tại nhiều tổ chức trên toàn cầu.

Các trang web mới của tập đoàn đã được hoàn thành (www.freedomgroupint.com ), dành cho Coffeecell (www.coffeecell.com) và dành cho phần mềm công nghệ cao Sessia (www.sessia.com).