Hãy NGỪNG ngay nếu bạn còn đang tái sử dụng vỏ chai nước ngọt: đây là “đường cao tốc” dẫn tới ung thư

Nhiều người lớn tuổi có thói quen này: bất kể là chai đựng nước giải khát hay chai đựng nước khoáng, họ đều rửa sạch, xé nhãn và dùng để cất giữ những chất lỏng khác. Ví dụ, chai đựng đồ uống nhỏ được dùng để đựng gia vị như nước tương và giấm, còn chai đựng đồ uống lớn được dùng để đựng gạo, mì, ngũ cốc, dầu...

Nếu bạn bước vào bếp của nhiều người lớn tuổi, bạn có thể thấy nhiều cách "tận dụng rác thải" tương tự từ chai nhựa.Điều này có vẻ tốt cho môi trường và tiết kiệm tiền, nhưng nhiều người không biết rằng việc sử dụng chai nhựa dùng một lần để đựng thực phẩm trong thời gian dài thực sự gây ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe.

Tại sao việc tái sử dụng chai đựng đồ uống và chai nước khoángkhông được khuyến khích?

Trong cuộc sống của chúng ta, các sản phẩm nhựa có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Từ những vật dụng nhỏ như chai lọ đến những vật dụng lớn như đồ nội thất và vật liệu xây dựng, nếu bạn chỉ đứng dậy và đi xung quanh, bạn có thể tìm thấy không dưới mười loại sản phẩm nhựa. Mặc dù tất cả đều là nhựa, nhưng thực tế vẫn có sự khác biệt giữa các sản phẩm này.

Trên các sản phẩm nhựa, chúng ta thường có thể thấy logo mũi tên hình tam giác. Các loại nhựa trong hình tam giác được đánh số từ 1 đến 7, biểu thị thông số kỹ thuật của nguyên liệu nhựa thô của chúng.

Các sản phẩm nhựa có chất lượng khác nhau có đặc điểm và ứng dụng khác nhau. Hầu hết các sản phẩm nhựa mà chúng ta tiếp xúc thường được làm từ vật liệu PET số 1 không thể tái sử dụng, tức là polyethylene terephthalate. Ví dụ, các loại chai đựng đồ uống, chai nước khoáng, các loại túi đựng dùng một lần, hộp đựng, miếng đệm nhựa, v.v. mà về cơ bản đều làm từ PET.

Vật liệu này nhẹ, không mùi, ổn định về mặt hóa học và kín khí. Nó có thể được sử dụng trực tiếp để đóng gói thực phẩm và là vật liệu đóng gói đồ uống được sử dụng rộng rãi nhất. Chỉ cần các sản phẩm nhựa PET trên thị trường tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và đáp ứng các điều kiện lưu trữ và chu kỳ lưu trữ thì lượng chất độc hại di chuyển phải thấp hơn mức tiêu chuẩn và không gây nguy cơ cho sức khỏe con người.

Nhưng hãy lưu ý rằng nếu bạn tái sử dụng, thay đổi chất chứa bên trong chai nhựa hoặc bảo quản trong điều kiện không phù hợp thì chai nhựa có thể trở nên không an toàn.

Việc thay đổi chất chứa trong chai nhựa có thể gây ra rủi ro về an toàn

Chai đựng đồ uống, chai đựng nước khoáng, v.v. được thiết kế và sản xuất chủ yếu để đựng các loại chất lỏng như nước lọc, đồ uống có ga, nước trái cây và trà. Nếu chúng được dùng để chứa các chất lỏng khác, việc giải phóng các chất độc hại có thể diễn ra nhanh hơn và thường xuyên hơn do tính chất của chất lỏng thay đổi.

Ví dụ, nếu bạn đổ giấm vào chai đựng đồ uống, giá trị pH của chất lỏng sẽ giảm, điều này có thể làm tăng sự di chuyển của các chất có hại. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi sử dụng chai nhựa PET để chứa 4% axit axetic, 10% etanol và 20% etanol, lượng chất độc hại antimon di chuyển trong chai chứa axit axetic cao hơn đáng kể so với hai chai còn lại.

Nhiệt độ cao có thể làm cho chai đựng đồ uống không an toàn

PET không chịu được nhiệt độ cao và không thể dùng để đựng thực phẩm hoặc nước nóng trên 70 độ. Nếu đựng thực phẩm quá nóng, sản phẩm sẽ bị biến dạng và giải phóng các chất độc hại gây hại cho sức khỏe con người.

Một số người dùng chai đựng đồ uống hoặc chai nước khoáng để đựng dầu ăn và đặt xung quanh bếp. Điều này thực sự không được khuyến khích. Môi trường nhiệt độ cao sẽ làm tăng mạnh quá trình di chuyển và khuếch tán các chất độc hại trong chai đựng đồ uống, gây nguy cơ cho sức khỏe.

Chai đựng đồ uống bị lão hóa và gây ra nguy cơ cho sức khỏe

Chúng ta biết rằng nước đóng chai/đồ uống có thời hạn sử dụng. Thời hạn sử dụng này không chỉ giới hạn hương vị và chất lượng của đồ uống mà còn là thời hạn sử dụng của chính chai nhựa. Bởi vì bản thân PET sẽ bị lão hóa do sử dụng lâu dài, điều này sẽ làm tăng sự di chuyển của các chất có hại.

Một số người lớn tuổi sử dụng chai nhựa đựng đồ uống để đựng gạo, kê, đậu đỏ, gia vị và các loại thực phẩm khác, họ sử dụng chúng trong nửa năm, thậm chí nhiều năm mà không cần thay thế. Chưa kể, một số người còn đặt nó cạnh bếp lò, điều này làm tăng nguy cơ rất nhiều.

Những nguy cơ cho sức khoẻ

Các chất độc hại thải ra từ chai nhựa PET như chai đựng đồ uống và chai nước khoáng trong quá trình sử dụng có thể được chia thành hai loại:

1. Antimon, một chất xúc tác kim loại được sử dụng trong quá trình sản xuất

Antimon có độc tính sinh học và có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua da, đường tiêu hóa, v.v., gây tổn thương các mô hoặc cơ quan như da, tim, gan và thận. Mặc dù liều lượng nhỏ antimon không có tác dụng rõ ràng đối với cơ thể con người nhưng nó có tác dụng tích lũy nhất định. Sử dụng lâu dài sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho nhiều cơ quan và hệ thống của cơ thể con người.

2. Các chất hữu cơ khác

Để tăng độ bền và độ cứng của PET, người ta thường thêm chất hóa dẻo là phthalate (PAE) vào trong quá trình sản xuất. Chất hóa dẻo này có thể phá vỡ hệ thống nội tiết của con người, làm tăng nguy cơ ung thư và gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe. Cố gắng tránh tối đa sự tiếp xúc với nó.

Sử dụng sản phẩm nhựa thế nào cho đúng cách?

Nhựa gần như không thể thay thế trong cuộc sống của chúng ta. Ngoài các chai đựng đồ uống thông thường và chai đựng nước khoáng, mọi người còn mua một số hộp nhựa để đựng thực phẩm. Khi sử dụng, chỉ khi thực hiện đúng theo hướng dẫn một cách cẩn thận như nhiệt độ, loại vật dụng có thể chứa, có thể tái sử dụng hay không, v.v. thì mới đảm bảo an toàn và không gây nguy cơ cho sức khỏe.

Các sản phẩm nhựa có ký hiệu mũi tên hình tam giác với số ở giữa để chỉ loại vật liệu. Ngoài "PET số 1" còn có những kí hiệu mang ý nghĩa, bao gồm:

Số 2 HDPE (Polyetylen mật độ cao): Nó có khả năng chịu nhiệt độ cao hơn một chút và có thể chịu được nhiệt độ lên tới 110 độ. Ngoài việc được sản xuất thành túi nhựa, thùng nhựa và các dạng khác, nó thường được sử dụng làm ống, cửa ra vào và cửa sổ, sản phẩm sợi, thùng rỗng, màng và sản phẩm đúc phun trong xây dựng. HDPE cũng sẽ giải phóng các chất độc hại trong thời gian dài, do đó không được khuyến khích dùng để bảo quản thực phẩm.

PVC số 3 (Polyvinyl clorua): Có hai loại: cứng và mềm, thường được dùng trong các nhu yếu phẩm hàng ngày như găng tay nhựa, tấm nhựa, chai nhựa đựng đồ dùng hàng ngày, v.v. Cần lưu ý rằng một số màng bọc thực phẩm chất lượng thấp cũng sử dụng vật liệu PVC, không thích hợp để đun nóng ở nhiệt độ cao.

Số 4 LDPE (Polyetylen mật độ thấp): Những loại phổ biến bao gồm màng bọc thực phẩm, túi kín, v.v., có thể chịu được nhiệt độ khoảng 90 độ, nhưng các chất độc hại có thể được giải phóng khi nhiệt độ vượt quá 110 độ. Không nên bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ cao.

PP số 5 (Polypropylen): Nếu bạn đã quen đóng gói thực phẩm trong hộp nhựa, bạn có thể mua hộp nhựa PP đạt tiêu chuẩn. Hộp đựng thức ăn trưa dùng trong lò vi sóng, bình sữa trẻ em, v.v. làm bằng nhựa PP có khả năng chịu nhiệt độ cao và có thể dùng để đựng nước nóng, thức ăn nóng, v.v. Chất liệu PP cũng là loại nhựa duy nhất có thể hâm nóng trong lò vi sóng.

Cần lưu ý rằng một số hộp đựng thức ăn trưa an toàn với lò vi sóng được làm bằng vật liệu PP số 5 an toàn với lò vi sóng, nhưng nắp có thể được làm bằng vật liệu không an toàn với lò vi sóng. Do đó, cần phải mở nắp khi đun nóng, nếu không các chất độc hại sẽ thoát ra ngoài.

PS số 6 (Polystyren): Chủ yếu được sử dụng trong đồ dùng ăn uống dùng một lần, hộp đựng bánh quy, văn phòng phẩm, v.v., có khả năng chịu nhiệt kém, không nên đựng thực phẩm có nhiệt độ cao và tái sử dụng.

Số 7 Polycarbonat: Có thể dùng để làm bình đựng nước, bình đựng sữa, v.v. có thể tái sử dụng và cũng có thể dùng để làm đồ dùng hàng ngày như xô, vali, v.v. Chất liệu PC có khả năng chống axit nhưng không chống được dầu, tia cực tím, kiềm mạnh, v.v. Không chịu được lò vi sóng và không thích hợp để đựng gia vị nhà bếp.