HDBank chuẩn bị trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 1,158 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 30% lượng cổ phiếu lưu hành.

Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2024 cho cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm.

Đồng thời, phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích luỹ với tỷ lệ phân phối là 5% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).

Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, và quỹ dự trữ bố sung vốn điều lệ (Nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Dự kiến sau khi hoàn tất, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ 38.594 tỷ đồng lên 50.172 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 30%.

Trước đó, HDBank đã tăng vốn điều lệ thêm 3.493 tỷ đồng, lên hơn 38.594 tỷ đồng, sau khi hoàn tất phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi,cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu).

Kết thúc 9 tháng đầu năm, HDBank đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch: tín dụng tăng 22,6%, lợi nhuận trước thuế 14.803 tỷ đồng (+17%), thu nhập ngoài lãi 5.366 tỷ đồng (+178,6%), ROE 25,2%, ROA 2,1%, CIR 25,7% - thuộc nhóm thấp nhất ngành. HDBank hiện phục vụ hơn 20 triệu khách hàng, tăng trưởng bền vững với nền tảng tài chính được quốc tế đánh giá cao và xếp hạng tín nhiệm Moody's thuộc nhóm cao nhất toàn ngành.

Các công ty thành viên cũng đạt kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm: HD SAISON đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng (ROE 24,4%); HD Securities lợi nhuận 614 tỷ đồng (+30%, dẫn đầu ngành về ROE); Vikki Bank có lãi sau 7 tháng chuyển đổi, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới.

Chia sẻ với nhà đầu tư tại hội nghị, Ban lãnh đạo HDBank duy trì quan điểm tự tin về khả năng tăng tốc trong quý 4, hướng tới hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, nhờ hai động lực chính: Nhu cầu tín dụng theo mùa cao điểm cuối năm và triển vọng cải thiện chất lượng tài sản trong bối cảnh vĩ mô thuận lợi hơn. Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và đủ bù đắp phần áp lực biên lãi ròng (NIM).

Dù vậy, chi phí tín dụng và nợ xấu cần thêm thời gian để cải thiện. Diễn biến quý 3/2025 cho thấy khả năng điều chỉnh giảm nhẹ trong dự báo lợi nhuận, song triển vọng tăng trưởng và kết quả năm 2025 vẫn tích cực và dự kiến vượt mức kế hoạch.

Về triển vọng lợi nhuận sau kết quả 9 tháng, Ban lãnh đạo HDBank cho biết ngân hàng tiếp tục hướng tới mục tiêu lợi nhuận năm 2025 vượt 21.000 tỷ đồng, đồng thời kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận đạt 25-30% trong giai đoạn 2025-2030. Các công ty thành viên cũng đặt kế hoạch tăng trưởng tích cực: HD SAISON dự kiến dư nợ tăng 15-16%, hướng tới lợi nhuận 1.500 tỷ đồng; HD Securities đặt mục tiêu 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, tiếp tục duy trì hiệu quả ROE đầu ngành.