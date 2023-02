HDBank lọt top 3 ngân hàng có tăng trưởng thu nhập dịch vụ cao nhất trong năm 2022

Theo báo cáo tài chính của 28 ngân hàng đã công bố, tổng thu nhập từ dịch vụ đạt hơn 28.000 tỷ, tăng 20,18% so với năm trước. Trong đó, chỉ có số ít các ngân hàng ghi nhận chỉ tiêu này trên 10.000 tỷ.



Nếu chỉ tính khối tư nhân, hiện MB, Techcombank và VPBank đang đứng đầu bảng xếp hạng về thu nhập dịch vụ. Cụ thể, chỉ tiêu này ở 3 ngân hàng này lần lượt là 14.244, 10.840 và 10.456 tỷ đồng.

Về mặt tăng trưởng, có 24/28 ngân hàng được khảo sát ghi nhận tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ trên 10%. Trong đó, chỉ có 3 ngân hàng top đầu ghi nhận chỉ số này trên 55%.

Cụ thể, đứng đầu bảng xếp hạng là LienVietPostBank với tăng trưởng đạt 88,22%. Thu nhập dịch vụ từ mức 1.114 tỷ đã được nâng lên thành hơn 2.097 tỷ đồng.

TPBank ở vị trí thứ 2. Thu nhập dịch vụ của nhà băng này đã được tăng hơn 1.337 tỷ chỉ trong 1 năm (ứng với mức tăng 59,2%).

HDBank là một trong số ít các ngân hàng có chỉ số này tăng hơn 55% và xếp vị trí thứ 3. Thu nhập dịch vụ của nhà băng này đã tăng vọt từ mức 2.128 tỷ lên 3.308 tỷ trong năm 2022.

Trong nhiều năm trở lại đây, HDBank cũng thường xuyên nằm trong top các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kép của nhà băng này về thu nhập dịch vụ từ 2019 đến nay là hơn 56,3%.

Doanh số kinh doanh bảo hiểm của HDBank trong năm 2022 cũng cao gấp hai lần so với năm 2021. Đáng chú ý, trong top ngân hàng dẫn đầu về kinh doanh bảo hiểm hiện chỉ có HDBank chưa có đối tác độc quyền. Điều này một lần nữa khẳng định nội lực và tiềm năng ở mảng bancassurance của ngân hàng.

Ngoài ra, ở mảng ngân hàng số, HDBank cũng đã liên tục cho ra đời các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đa dạng, tiện ích và hấp dẫn đối với khách hàng. Khoản lãi từ hoạt động dịch vụ lên đến 2.957 tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng mạnh so với năm trước cũng là một trong những minh chứng cho những thành công bước đầu của công cuộc chuyển đổi số của ngân hàng.

Việc phát triển mảng kinh doanh số thời gian qua cũng đã giúp ngân hàng xây dựng một hệ sinh thái khách hàng giàu tiềm năng. Nhiều chuyên đánh giá, tập khách hàng này sẽ là một bộ đệm vững chắc để hoạt động dịch vụ nói chung và số hóa nói riêng tại HDBank tiếp tục phát triển cao và xa hơn trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng trong những năm tới, các ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung vào việc số hóa, phát triển thu nhập dịch vụ để giảm bớt sự phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần. Dư địa phát triển của mảng công nghệ ngân hàng tại Việt Nam vẫn còn rất lớn.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 10.268 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay của nhà băng này. Các chỉ tiêu ROAE đạt 23,5%, ROAA đạt 2,1%, hệ số an toàn vốn CAR đạt hơn 13,4% - nằm trong top cao hàng đầu về an toàn vốn trong hệ thống. Tổng tài sản của ngân hàng cũng vượt mốc 416 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn đạt 366 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân tư đạt 216 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước và gấp gần 3 lần mức tăng toàn ngành (khoảng 6%).