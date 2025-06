Hệ giá trị giúp Coteccons – Unicons thuộc Top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam

Hai thương hiệu được các chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng"

Coteccons và công ty thành viên Unicons lần thứ hai liên tiếp (2024 – 2025) được vinh danh trong Top 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam 2025 tại Hubexo Asia Awards – giải thưởng uy tín hàng đầu trong ngành kiến trúc, xây dựng khu vực châu Á. Danh hiệu được xét chọn dựa trên tổng giá trị xây lắp của các dự án được khởi công trong hai năm gần nhất, với hệ số ưu tiên dành cho công trình có đăng ký chứng chỉ "Xanh".

Nhìn vào bộ tiêu chí, có thể thấy việc Coteccons lập "cú đúp" với hai cái tên được vinh danh tại Hubexo Asia Awards là minh chứng cho một hệ giá trị chung, với con người được đặt ở trung tâm và năng lực thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật, triết lý phát triển bền vững được thực hiện nhất quán.

Coteccons, Unicons được vinh danh tại Hubexo Asia Awards 2025

Những dự án quy mô lớn, tiêu chuẩn cao mà Coteccons và Unicons được các chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" chính là bảo chứng cho uy tín của cả hệ sinh thái.

Các dự án nổi bật của Coteccons hiện nay bao gồm nhà máy Lego, nhà máy Pandora, nhà máy Suntory PepsiCo, Sun Urban City, nhà máy thép Dung Quất 2… Về phía Unicons, có thể kể đến nhà máy giày Apache, Bệnh viện Hạnh Phúc, nhà máy Pepsico Foods, Tiến Bộ Plaza…

Đây đều là những công trình quy mô lớn, trong đó có cả những "siêu dự án" như nhà máy thép Dung Quất 2 của Tập đoàn Hòa Phát. Danh mục thi công trải dài từ nhà máy sản xuất, bệnh viện, trung tâm thương mại đến khu đô thị gồm các chung cư và biệt thự. Điều này cho thấy năng lực triển khai đa dạng của Coteccons, cũng như sự tin tưởng từ phía các chủ đầu tư.

Toàn cảnh dự án Nhà máy sản xuất thép lớn bậc nhất Việt Nam với quy mô rộng khoảng 700 ha.

"Việc ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn Coteccons triển khai những dự án có độ phức tạp cao, với yêu cầu khắt khe là sự công nhận sâu sắc nhất dành cho hệ giá trị mà chúng tôi theo đuổi", ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, chia sẻ.

Giải mã thành công của Coteccons

Để được công nhận là "thủ lĩnh ngành" (Industry Leader), Coteccons theo đuổi mục tiêu thiết lập những chuẩn mực mới trong lĩnh vực xây dựng và truyền cảm hứng hành động cho toàn ngành. Tư duy này đóng vai trò như kim chỉ nam, thúc đẩy hệ sinh thái Coteccons ngày càng hoàn thiện trên mọi khía cạnh.

Về kỹ thuật thi công, với định hướng trở thành một "BuildTech Company", Coteccons đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ như BIM, AI, IoT, hệ thống quản trị tiến độ và chất lượng theo thời gian thực.

Khác với nhiều nhà thầu chỉ làm tốt ở giai đoạn vật lý, Coteccons tạo ra một hệ thống kiểm soát đồng bộ từ thiết kế, quản lý, giám sát đến vận hành, đảm bảo chuẩn mực thi công không bị phá vỡ ở bất kỳ mắt xích nào. Đây cũng là lý do Coteccons đủ năng lực cạnh tranh với nhà thầu quốc tế trong các gói thầu lớn.

Một vai trò quan trọng của công nghệ là quản lý an ninh, thắt chặt an toàn tại công trường. Hàng loạt dự án như Lotus Tower, LEGO, Pandora, Suntory PepsiCo… đang sử dụng các thiết bị hiện đại với sự hỗ trợ của AI nhằm đảm bảo an toàn cho dự án, như hệ thống camera lắp trong cabin cẩu tháp để nhận diện hoạt động của người vận hành, hay hệ thống định danh và kiểm tra công nhân đầy đủ đồ bảo hộ hay chưa.

Ngoài ra, nhân sự lần đầu vào công trường đều phải qua lớp huấn luyện an toàn đầu vào, để đảm bảo nắm rõ và tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc. 100% công nhân tại Coteccons được đào tạo về an toàn. Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu trở thành công ty an toàn nhất Việt Nam.

Coteccons thực hiện chương trình Xây Tết - phối hợp với các bệnh viện tổ chức thăm khám cho công nhân, chăm lo sức khoẻ, giúp công nhân yên tâm lao động.

Trong tất cả thành tố tạo nên một nhà thầu mạnh, Coteccons đặt con người ở vị trí trung tâm. Với triết lý "Human ‘Heart’ Company" (công ty nhân văn), Coteccons hướng đến tất cả những người sinh sống, làm việc, học tập bên trong các tòa nhà công ty xây nên, những người ở gần các công trường, và trọng tâm chính là các nhân sự của công ty. Điều này thể hiện qua cách Coteccons xây dựng môi trường làm việc, phát triển nhân tài, lắng nghe đội ngũ và trân trọng từng người công nhân.

Một chiến lược trụ cột nữa là phát triển bền vững - yếu tố giúp Coteccons và Unicons được "cộng điểm" tại Hubexo Asia Awards. Chủ tịch Bolat Duisenov khẳng định phát triển bền vững xuất phát từ tư duy của Coteccons, trở thành đạo đức kinh doanh và hành xử của công ty, đồng thời là nền tảng trong chiến lược và hành động. Bên cạnh hàng loạt công trình được chứng nhận tiêu chuẩn xanh, Coteccons nhắm đến mục tiêu tạo ra hệ sinh thái, lan tỏa nhận thức về công trình bền vững đến nhà thầu phụ, kỹ sư, công nhân, và cả khách hàng.

Về tầm nhìn tương lai, Coteccons đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu vươn ra toàn cầu, với sự tự tin của một nhà thầu đủ năng lực, công nghệ và tiêu chuẩn.

"Không chỉ hướng đến vị thế là ‘Industry Leader’, Coteccons có khát vọng ghi dấu ấn xây dựng Việt Nam trên bản đồ thế giới. Chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với các nhà thầu từ các nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Mong muốn của chúng tôi là liên tục nâng cao tiêu chuẩn của ngành và sẵn sàng thử thách với những thị trường khó tính nhất", ông Bolat Duisenov nhấn mạnh.