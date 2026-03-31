Hé lộ ‘công thức lõi’ giúp Yi He Tang bứt tốc mà không vỡ trận

Với hơn 12 năm kinh nghiệm "lăn lộn" trong ngành F&B, ông Bùi Anh Sơn hiện là Giám đốc Vận hành của Yi He Tang Việt Nam, người đồng hành sát sao cùng mọi cơ sở từ khâu ký kết đến khi vận hành ổn định. Sau bước đệm 73 cửa hàng hiện có, ông đang lèo lái hệ thống hướng tới mục tiêu đầy tham vọng: cán mốc 500 điểm bán, phủ sóng toàn quốc vào năm 2028.

Tăng trưởng thần tốc nhưng không "vỡ trận"

Yi He Tang Việt Nam đang tăng tốc như một con tàu rời ga đã lập tức lao đi với vận tốc tối đa. Từ vỏn vẹn 10 cơ sở giữa năm 2023, hệ thống đã bứt phá mạnh mẽ để chạm mốc 73 cửa hàng vào đầu năm 2026. Chỉ số kinh doanh của chuỗi vô cùng ấn tượng với lợi nhuận gộp đạt 65 - 67% và biên lợi nhuận thuần dao động 15 - 30%. Đáng chú ý, thời gian hoàn vốn trung bình chỉ từ 12 - 16 tháng, khiến nhiều đối tác tin tưởng tiếp tục mở thêm cơ sở thứ hai, thứ ba.

Theo ông Bùi Anh Sơn, nền tảng của sự tăng trưởng này không đến từ may mắn mà nhờ kế thừa hệ thống quy trình bài bản từ hơn 8.500 cửa hàng quốc tế. Tuy nhiên, thay vì áp dụng máy móc, ông đã dành nhiều tâm huyết để "giải mã" khối kiến thức khổng lồ đó, điều chỉnh linh hoạt để bản đồ vận hành toàn cầu thực sự tương thích với văn hóa tiêu dùng tại Việt Nam.

Với Yi He Tang, ông Sơn chỉ ra 4 yếu tố cốt lõi giống như 4 "cột trụ" giữ cho cả hệ thống không chao đảo. Thứ nhất là đào tạo bài bản và kỷ luật ngay từ đầu. Mỗi đối tác khi ký hợp đồng đều phải cử ít nhất 4 nhân sự tham gia đào tạo, trong đó chủ cửa hàng là bắt buộc. Việc này không đơn thuần là học cách pha chế, mà giống như "nhập môn" để hiểu rõ DNA của thương hiệu, từ nguồn gốc, quy trình đến cách kiểm soát chất lượng.

Thứ hai là chuẩn hóa sản phẩm. Mỗi ly trà sữa không còn là kết quả của cảm tính hay kinh nghiệm cá nhân, mà được đo lường chính xác đến từng mililit bằng máy móc. Thứ ba là chuẩn hóa chuỗi cung ứng nguyên vật liệu. Phần lớn nguyên liệu được nhập khẩu từ Trung Quốc, chỉ khoảng 20% là nội địa, nhằm đảm bảo sự đồng bộ tuyệt đối. Thứ tư là hệ thống giám sát đa tầng. Mỗi chuyên viên vận hành phụ trách khoảng 15 điểm, thường xuyên kiểm tra các tiêu chí QSC (chất lượng - dịch vụ - vệ sinh), kết hợp cả kiểm tra trực tiếp và theo dõi qua camera.

Tại Yi He Tang, mọi chỉ số kinh doanh đều được lượng hóa và phản hồi liên tục, giúp chủ cửa hàng nắm bắt vận hành như một người cầm lái quan sát bảng điều khiển. Minh chứng rõ nét nhất cho tính kỷ luật là tiêu chuẩn dưới 60 giây cho một ly đồ uống; chỉ cần chậm trễ một giây, quy trình được coi là thất bại để tránh hiệu ứng domino lên toàn hệ thống.

Thay vì gia nhập cuộc đua cao cấp hay bình dân, Yi He Tang chọn lối đi riêng với mô hình "Express". Đây là điểm giao thoa chiến lược: vừa đủ trải nghiệm chỗ ngồi, vừa tối ưu tốc độ phục vụ và tiết kiệm chi phí mặt bằng. Theo ông Sơn, mô hình này không chỉ giúp thương hiệu không bị "hòa tan" mà còn là lời giải cho bài toán sống còn về chi phí trong ngành F&B đầy khắc nghiệt.

Sai một bước, cả hệ thống trả giá: Điều gì quyết định thành bại của chuỗi trà sữa?

Ông Bùi Anh Sơn ví việc xây dựng thương hiệu như vận hành một "cỗ máy sống" với 5 trụ cột không thể đảo ngược: Con người – Vị trí – Sản phẩm – Dịch vụ – Marketing. Trong đó, Marketing được đặt ở vị trí cuối cùng như một lời khẳng định: ánh hào quang bên ngoài không thể khỏa lấp những lỗ hổng nội tại.

Con người là gốc rễ. Để có được những "bộ rễ" vững chắc, Yi He Tang áp dụng quy trình "đãi cát tìm vàng" khắt khe: Đào tạo thép trong 16 ngày huấn luyện thực chiến (2 ngày lý thuyết, 14 ngày thực hành) và tư duy quản trị thay vì ỷ lại hay đổ lỗi, chủ đối tác phải sở hữu thái độ hợp tác và năng lượng tích cực để vận hành mô hình trơn tru.

Nhìn vào bức tranh thị trường 2025 – giai đoạn của sự "thanh lọc tự nhiên", ông Sơn tin rằng chỉ những thương hiệu chú trọng "Nội quan" (vận hành cửa hàng) trước khi khuếch trương "Ngoại quan" (quảng bá khách hàng) mới có thể trụ vững. Nội lực đủ mạnh chính là tấm lá chắn tốt nhất trước mọi biến động của ngành F&B

Ông Sơn nhấn mạnh: "Sản phẩm tốt và marketing tốt thì khách mới tăng. Nhưng nếu marketing tốt mà sản phẩm không tốt, khách đến một lần rồi sẽ không quay lại". Nói cách khác, marketing có thể kéo khách đến cửa, nhưng chỉ chất lượng mới giữ được họ ở lại.

Công nghệ "cầm trịch" cuộc đua F&B

Mang trong mình "DNA quốc tế", Yi He Tang vận hành hệ thống như một cỗ máy được số hóa đến từng mắt xích. Mọi dữ liệu, từ nhập hàng, tồn kho cho đến doanh số đều được "đổ" về một trung tâm phân tích, nơi chỉ cần vài cú click là có thể nhìn thấu bức tranh kinh doanh: điểm nào đang tăng trưởng như mạch nước dâng, điểm nào đang chững lại như dòng chảy bị nghẽn. Ngay cả những phản hồi nhỏ nhất của khách hàng cũng được đo lường, cân đong, ghi nhận như những tín hiệu vi mô nhưng đủ sức phản chiếu sức khỏe toàn hệ thống.

Trong bức tranh ấy, công nghệ được chia thành hai "bánh lái" song hành. Một bên là công nghệ quản trị - đóng vai trò như chiếc la bàn giữa đại dương dữ liệu, giúp nhà vận hành nhận diện đâu là vùng nước êm, đâu là khu vực sóng ngầm để kịp thời điều chỉnh hướng đi. Bên còn lại là công nghệ bán hàng - nơi trực tiếp chạm vào hành vi tiêu dùng đang thay đổi từng ngày. Khi khách hàng ngày càng ưa chuộng sự nhanh - gọn - tiện, thì việc hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng app không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn. "Chậm một nhịp trên ‘mặt trận số’, đồng nghĩa với việc tự tay nhường khách cho đối thủ, đặc biệt tại những thị trường sôi động như Hà Nội hay TP.HCM", Giám đốc Vận hàng của Yi He Tang Việt Nam bật mí.

Tựu trung, trong cuộc chơi nhượng quyền, tăng trưởng và vận hành giống như hai cánh của một con chim. Nhượng quyền mạnh mà vận hành yếu thì thương hiệu dễ "gãy cánh", lao xuống chỉ sau vài cú sải. Ngược lại, vận hành tốt nhưng không mở rộng được thì cũng giống như con chim khỏe nhưng không bay xa, mãi mắc kẹt trong một khoảng trời chật hẹp.