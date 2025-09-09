Hé lộ điểm thi đại học gây choáng của loạt sao Hoa ngữ: Hóa ra "siêu sao học thuật" là có thật!

Từ trước đến nay, nhiều người thường mặc định rằng nghệ sĩ giải trí chỉ giỏi đứng trước ống kính chứ không nổi bật trên bàn học. Nhưng sự thật thì khác xa định kiến ấy. Trong giới Cbiz, có không ít gương mặt từng "làm mưa làm gió" trên bảng điểm Cao khảo - kỳ thi tuyển sinh đại học khắc nghiệt nhất Trung Quốc. Thành tích của họ thậm chí khiến nhiều người phải trầm trồ: vừa đẹp, vừa giỏi, lại còn học bá chính hiệu.

1. Trương Lăng Hách

Điển hình trong danh sách "học bá" của làng giải trí Trung có thể kể đến Trương Lăng Hách , "con nhà người ta" đúng nghĩa. Năm 2016, anh gây choáng khi đạt 182/200 điểm môn Toán trong kỳ thi Cao khảo, suýt chạm mốc tuyệt đối. Chưa hết, nam diễn viên còn giành giải nhì cuộc thi Vật lý cấp tỉnh, rồi đường hoàng bước vào ngành Kỹ thuật điện của Đại học Sư phạm Nam Kinh. Trong một buổi livestream, khi nữ diễn viên Đặng Ân Hy than trời vì môn Toán, anh chỉ nhẹ nhàng "thả" câu: " Toán, Lý, Hóa cứ hỏi tôi hết!" khiến dân mạng rần rần bái phục.

Trương Lăng Hách

2. Vương An Vũ

Không kém cạnh, Vương An Vũ được gọi là "chiến binh lục phương" khi cùng lúc chinh phục ba kỳ thi nghệ thuật: diễn xuất, phát thanh và đạo diễn tại Học viện Truyền thông Chiết Giang. Chưa dừng ở đó, anh còn trúng tuyển chương trình phát thanh - dẫn chương trình của Đại học Truyền thông Trung Quốc với 614 điểm. Quả thật, vừa tài năng sân khấu vừa xuất sắc học thuật.

Vương An Vũ

3. Trần Đô Linh

Được mệnh danh là "hoa khôi Nam Hàng", Trần Đô Linh từng đạt 621 điểm trong kỳ thi đại học và trúng tuyển ngành Chế tạo & Kỹ thuật máy bay - Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh. Chỉ với một tấm ảnh thẻ đẹp xuất thần, cô lọt ngay vào mắt xanh của Tô Hữu Bằng và được chọn đóng chính Tai Trái. Từ đó, cô bước vào làng giải trí, trở thành minh chứng sống cho combo "tài sắc vẹn toàn".

Trần Đô Linh

4. Ngô Thiến

Ngô Thiến cũng là một trong những nghệ sĩ học giỏi của Cbiz. Năm 2010, cô gây ấn tượng với 621 điểm, trở thành sinh viên khoa Nghệ thuật - Đại học Vũ Hán và còn được gọi là "hoa khôi Vũ Đại". Không chỉ sở hữu nhan sắc trong veo, cô còn chinh phục khán giả bằng loạt vai diễn, đặc biệt là hình ảnh Tiểu Mặc Sênh giàu sức hút trong Bên Nhau Trọn Đời .

Ngô Thiến

5. Bành Tiểu Nhiễm

Bành Tiểu Nhiễm - gương mặt sáng giá của Đại học Truyền thông Trung Quốc cũng đạt trên 600 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Năng nổ làm lớp trưởng, học lực ổn định, lại thêm ngoại hình nổi bật, cô khiến bao người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Bành Tiểu Nhiễm

6. Quan Hiểu Đồng

Được gọi là "cựu ngôi sao nhí", Quan Hiểu Đồng từng đạt 552 điểm Cao khảo năm 2016 - một kết quả quá ấn tượng đối với học sinh theo nghệ thuật. Cô còn giành giải nhất chuyên ngành và trở thành sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Quan Hiểu Đồng

7. Dương Mịch

Dương Mịch vốn nổi danh học giỏi từ nhỏ. Chú ruột của cô là giáo sư Toán tại Đại học Thanh Hoa, và môi trường ấy đã rèn cho cô nền tảng vững chắc. Năm 2005, cô đạt 583 điểm, trong đó có 120 điểm Toán, rồi đỗ thủ khoa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Hình mẫu "con nhà người ta" chẳng sai chút nào.

Dương Mịch

8. Thẩm Nguyệt

Thẩm Nguyệt từng là thủ khoa ngành Đạo diễn Phát thanh - Truyền hình của Đại học Sư phạm Hồ Nam. Tưởng chừng sẽ đi theo nghề đạo diễn, thậm chí còn từng thực tập ở Đài Truyền hình Vệ tinh Hồ Nam, nhưng cuối cùng cô lại bén duyên diễn xuất và tỏa sáng với hình tượng ngôi sao.

Thẩm Nguyệt

9. Trương Tân Thành

Và không thể bỏ qua "huyền thoại" Trương Tân Thành . Năm 2014, anh đạt thứ hạng cao nhất chuyên ngành diễn xuất ở cả năm trường top: Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương, Hý kịch Thượng Hải, Mỹ thuật Quân đội, và Mỹ thuật Nam Kinh. Chưa hết, anh còn ghi điểm tuyệt đối 560 trong kỳ thi Cao khảo. Cuối cùng, Trương Tân Thành đỗ ngành Sân khấu nhạc kịch của Học viện Hý kịch Trung ương với vị trí số 1, được gọi luôn là "thần thánh của kỳ thi nghệ thuật".

