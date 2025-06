Hé lộ liên doanh phát triển dự án căn hộ tiên phong ở Đức Hòa

Trở thành cổ đông chiến lược, đột phá trở thành nhà sản xuất bất động sản chuyên nghiệp

Suốt nhiều năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam chủ yếu phát triển theo mô hình "kinh doanh dự án", nơi mà các chủ đầu tư tập trung khai thác lợi nhuận thay vì "sản xuất nhà ở" phục vụ nhu cầu thực. Thực trạng này khiến phân khúc nhà ở vừa túi tiền tại các đô thị lớn gần như biến mất suốt một thập kỷ, đẩy hàng triệu người dân có thu nhập trung bình vào tình thế khó khăn trong hành trình tìm kiếm nơi an cư.

Trước thách thức lớn, trong đêm Gala "Đồng Khởi" thuộc chuỗi sự kiện Thắng Lợi’s Day tối ngày 20/6, Tập đoàn Thắng Lợi Group, Gỗ An Cường và tổng thầu xây dựng Central đã bất ngờ công bố một chiến lược đột phá.

Đó là hợp lực trở thành cổ đông chiến lược của Thắng Lợi Homes, hướng đến mục tiêu trở thành "nhà sản xuất bất động sản chuyên nghiệp", tập trung phát triển nhà ở vừa túi tiền phục vụ một triệu tổ ấm Việt.

Cổ đông chiến lược Thắng Lợi Homes là minh chứng sống động cho tư duy "sản xuất nhà ở"

Thị trường đang chứng kiến sự hợp tác mang tính lịch sử của một liên danh "tam giác vàng", với sự bắt tay của ba cổ đông chiến lược sở hữu sức mạnh tổng hợp. Mỗi đối tác mang đến một mắt xích với vai trò khác biệt, bổ trợ lẫn nhau, tạo nên chuỗi sản xuất bất động sản hoàn chỉnh.

Theo đó, Thắng Lợi Group giữ vai trò đầu tàu, kết nối hệ sinh thái nội lực và dẫn dắt chiến lược phát triển "một triệu tổ ấm", đề cao tính nhân văn trong sản phẩm. Còn tổng thầu xây dựng Central chịu trách nhiệm triển khai thi công các dự án, bảo chứng cho tiến độ và chất lượng xây dựng theo chuẩn quốc tế.

"Ông lớn" ngành vật liệu nội thất Gỗ An Cường cam kết đồng hành cung ứng vật tư và giải pháp hoàn thiện cao cấp, hiện đại, đồng thời đảm bảo yếu tố bền vững và thân thiện môi trường.

Đại diện liên danh Thắng Lợi Homes khẳng định mang đến giải pháp nhà ở vừa túi tiền, dễ sở hữu cho gia đình Việt

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Tập đoàn Hải Sơn - đối tác chiến lược cung cấp quỹ đất cho các dự án của Thắng Lợi Homes, đóng vai trò nền tảng quan trọng trong việc mở rộng quy mô và tính pháp lý bền vững.

Nhận định về thế "kiềng ba chân" đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Quyền - Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group cho biết: "Sự kết hợp này tạo nên một chuỗi liên kết khép kín từ quỹ đất, pháp lý, phát triển, thi công đến hoàn thiện nội thất. Điều này giúp chúng tôi kiểm soát tối ưu chất lượng, tiến độ và chi phí, từng bước hiện thực hóa mô hình "sản xuất nhà ở chuyên nghiệp" tại Việt Nam".

The Win City: Dự án "xuất xưởng" của bộ 3 vững mạnh

Với sự ra mắt của liên danh Thắng Lợi Homes, dự án "xuất xưởng" The Win City cũng chính thức lộ diện. Đây sẽ là biểu tượng cao tầng tiên phong cho chiến lược "sản xuất nhà ở" chuyên nghiệp, sắp ra mắt tại nơi tiếp giáp cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

The Win City là biểu tượng cao tầng tiên phong tại Đức Hòa, có quy mô ấn tượng 13,1ha, được chia làm 3 phân khu với tổng cộng 18 block, cung ứng ra thị trường gần 6.000 căn hộ vừa túi tiền tích hợp hệ tiện ích "all-in-one" vượt trội.

The Win City do Thắng Lợi Homes làm chủ đầu tư, tiên phong cho chiến lược "sản xuất nhà ở" vừa túi tiền

The Win City không chỉ có vị trí đẹp, mà còn là tâm điểm đắc địa của toàn khu vực. Dự án nằm ngay mặt tiền đường Tỉnh lộ 10 (ĐT825), chỉ cách TP.HCM 5 phút di chuyển, cách Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất 35 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân kết nối với trung tâm kinh tế lớn nhất nước.

Đồng thời, The Win City còn nằm ngay "lõi" trung tâm Đức Hòa khi kế cận các tiện ích thiết yếu, như: liền kề Đại học Tân Tạo, chợ Đức Hòa, UBND Đức Hòa Hạ, bệnh viện Tân Tạo, bệnh viện Hậu Nghĩa (CS2), các KCN-CCN lớn như KCN Hải Sơn - Tân Đô, KDC Xuyên Á,… mang lại tiềm năng phát triển, giá trị gia tăng bền vững và một cuộc sống tiện nghi cho cư dân.

Ở giai đoạn đầu tiên, The Win City sẽ ra mắt phân khu Celesta, với hơn 2.800 căn hộ và shophouse khối đế. Phân khu này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trên thị trường, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các gia đình trẻ, những người lao động và chuyên gia đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Bên cạnh The Win City, nhiều dự án mới sẽ được triển khai trong Quý 4/2024 và đầu năm 2025

Đáng chú ý, tại đêm Gala "Đồng Khởi", Thắng Lợi Group tiếp tục mở rộng danh mục dự án khi ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hải Sơn và Công ty CP Đại Lộc Long An. Theo đó, dự án The Sol City sẽ khởi động giai đoạn 2 trong quý IV/2025, trong khi Khu dân cư Nam Thuận dự kiến sẽ ra mắt vào quý I/2026. Đây là bước đi quan trọng nhằm gia tăng quỹ đất và khẳng định vị thế của Thắng Lợi tại thị trường bất động sản miền Nam.

Theo giới chuyên gia nhận định, khi giá bất động sản tại cửa ngõ khu Đông và khu Nam TP.HCM đã neo ở mức cao, thì cơ hội rất lớn đang mở ra cho thị trường phía Tây bởi dư địa tăng trưởng còn nhiều. Và sự xuất hiện của các biểu tượng cao tầng như The Win City (Khu đô thị Bình An Đức Hòa – The Win City) không chỉ mang đến làn gió mới cho thị trường, mà còn là lời hồi đáp cho nhu cầu bức thiết của xã hội về nhà ở vừa túi tiền.