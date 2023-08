Hé lộ mức thưởng 02/9 của các ngân hàng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mức thưởng lễ 02/9 tại các ngân hàng hiện phổ biến dao động từ 1-5 triệu đồng. Hầu hết nhân sự đều rất phấn khởi khi được nhận thưởng.

Chị Nguyễn Hải Tú, giao dịch viên ngân hàng M. hồ hởi chia sẻ, sáng hôm qua 30/8 chị đã nhận được thưởng “Tết Độc lập”, số tiền này giúp cho chị có thể an tâm nghỉ lễ và có thêm động lực làm việc.

“Có thể tùy bộ phận sẽ có mức thưởng khác nhau, những giao dịch viên như tôi thì mỗi nhân sự được nhận 5 triệu đồng. Số tiền này tuy không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo ngân hàng và giúp khích lệ tinh thần làm việc của nhân sự rất nhiều”, chị Tú chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mai, chuyên viên tín dụng ngân hàng G cho hay, từ hôm 23/08, ngân hàng đã chuyển 2 triệu đồng thưởng 02/9 kèm theo lương.

“Tôi rất vui vì ngân hàng luôn có sự quan tâm bằng cả vật chất và tinh thần đối với đời sống của người lao động, không chỉ trong những dịp lễ tết trọng đại của đất nước mà cả trong những việc nhỏ như sinh nhật hay cưới hỏi,... ”, chị Mai chia sẻ.

Anh Lê Nguyên Thanh - chuyên viên huy động của ngân hàng A. chia sẻ, mỗi nhân sự được thưởng ít nhất 5 triệu đồng nhân dịp 02/9 năm nay, tương đương với mức thưởng năm trước.

“Dù tình hình kinh doanh còn khó khăn, song từ đầu năm đến nay, thu nhập và lương thưởng của tôi vẫn duy trì ổn định thậm chí là có tăng lên so với trước. Mới đây mỗi nhân sự còn được thưởng 5 triệu đồng nhân dịp lễ 02/9 như truyền thống nhiều năm qua”, anh Thanh chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Cao Trí - chuyên viên quan hệ khách hàng ngân hàng A - đơn vị vừa kỷ niệm 30 năm thành lập cho biết cũng mới nhận được tiền 2/9. “Nhận được thưởng tôi khá bất ngờ vì mọi năm không có. Năm nay kinh doanh khó khăn nhưng ngân hàng vẫn dành nguồn lực chăm sóc cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, số tiền 1 triệu đồng tuy nhỏ nhưng có tác dụng động viên tinh thần rất tích cực với tôi và các anh chị em khác”, anh Trí chia sẻ.

Khảo sát của chúng tại một số ngân hàng khác cũng cho kết quả tương tự. Như ngân hàng S. mức thưởng nhân dịp Quốc Khánh là 3 triệu đồng/nhân sự; nhà băng K. chi thưởng 3 triệu đồng/nhân sự; tại nhà băng B. mức thưởng là 2 triệu đồng/nhân sự; ngân hàng S - đơn vị vừa nhận được giải thưởng nơi làm việc tốt nhất châu Á do HR Asia bình chọn, đã chi thưởng 1 triệu đồng/ nhân viên nhân dịp “Tết độc lập”...

Bên cạnh những ngân hàng chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên dịp nghỉ lễ 02/9 năm nay thì cũng còn không ít các nhà băng không thưởng vì thực hiện chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Tuy nhiên cũng xuất hiện một số ít các ngân hàng "có điều kiện" thưởng cho cán bộ nhân viên con số lớn hơn rất nhiều.

Lương, thưởng ngân hàng thường được xã hội rất quan tâm bởi lẽ so với các ngành nghề khác thì ngân hàng trả lương cao hơn đáng kể. Persol Kelly - đơn vị hàng đầu về nghiên cứu, tư vấn và tuyển dụng nhân sự trên thế giới cho biết, chưa tính đến thưởng, thu nhập từ lương của các nhân sự ngân hàng đã cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Trong năm 2023, mặt bằng lương của các banker được dự báo sẽ tiếp tục nhích lên và vẫn cao hơn so với nhiều ngành. Cụ thể, phổ lương của 40 vị trí trong ngân hàng sẽ dao động trong khoảng 11,5 cho đến hơn 920 triệu/tháng (tương đương 500 - 40.000 USD/tháng). Trong khi các nhóm ngành khác con số chỉ nằm trong khoảng 9,2 - 690 triệu/tháng.

Với mức lương cao thưởng khủng, ngân hàng vẫn luôn là môi trường làm việc hấp dẫn của người lao động.