Hé lộ những con số khủng trước "Đại tiệc ra quân" Libera Nha Trang

Sự kiện hứa hẹn sẽ là một "đại tiệc ra quân" thịnh soạn chưa từng có tiền lệ, nơi hàng ngàn chiến binh với khát vọng tự do đang chờ đợi thời khắc khám phá một vùng đất mới, một kỷ nguyên mới của thị trường bất động sản.



Hơn 4000 "chiến binh Tự do" hừng hực khí thế ra quân

"Libera Nha Trang - Bước vào kỷ nguyên tự do" quy tụ đội quân hùng hậu với hơn 4.000 chuyên viên tư vấn bất động sản hàng đầu thị trường hiện nay. Gặp nhau ở tinh thần tự do, họ là những chiến binh mang trong mình trái tim nhiệt huyết và khát khao chinh phục, kinh nghiệm thực chiến dày dặn và niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng của dự án. "Đại tiệc ra quân" chính là cơ hội để các chiến binh đầy năng lượng tích cực này đặt những bước chân tiên phong lên "thành phố tự do" Libera Nha Trang, tự do tìm kiếm những giá trị đầu tư vượt trội cho khách hàng và cùng nhau tạo lập những đỉnh cao mới cho thị trường BĐS.



Hơn 70 đại lý hàng đầu, chung niềm tin chiến thắng

Hơn 70 đại lý uy tín hàng đầu từ Bắc chí Nam chính thức ký kết hợp tác phân phối dự án vào cuối tháng 3, chung thuyền cùng chủ đầu tư "Bước vào kỷ nguyên tự do" mang tên Libera Nha Trang. Cần biết rằng từ khi thị trường bất động sản biến động đến nay, việc quy tụ một số lượng lớn đại lý phân phối tại một sự kiện là một điều cực kỳ hiếm thấy. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các đối tác vào thành công của Libera Nha Trang là rất lớn.



Hơn 360 giờ cùng hơn 100 nhân sự chuẩn bị cho "màn chào sân" với ý tưởng "độc nhất vô nhị"

Dưới bàn tay tài hoa của "phù thủy sân khấu" Long Kan, có thể nói "Bước vào kỷ nguyên tự do" cùng Libera Nha Trang sẽ là sự kiện ra quân BĐS đáng chờ đợi nhất trong năm 2024, khi tiêu tốn hơn 360 giờ chuẩn bị tốc lực với sự góp sức từ hơn 100 nhân sự. Được xây dựng theo một concept độc đáo, chưa từng có tiền lệ, "màn chào sân" của "thành phố tự do" hứa hẹn không thể đẳng cấp, ấn tượng và khác biệt hơn. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, từ sân khấu hoành tráng đến âm thanh, ánh sáng sống động, hứa hẹn tạo nên một không gian tràn năng lượng, bùng nổ cảm xúc cho hành trình "Bước vào kỷ nguyên tự do" cùng Libera Nha Trang.



44ha đô thị biển đẳng cấp quốc tế, duy nhất ngay nội đô Nha Trang

Không chỉ được phát triển trở thành trung tâm mới của Nha Trang, Libera Nha Trang còn là điểm dừng chân của triệu triệu trái tim yêu biển. 44ha "ốc đảo" xanh giữa lòng thành phố biển xinh đẹp được quy hoạch bài bản với khu bán đảo tỉ phú đắt giá nhất Việt Nam, tháp khách sạn 5 sao Meliá Nha Trang đẳng cấp, những khu shophouse sầm uất, nhiều toà cao tầng sang trọng và hệ thống tiện ích độc đáo chưa từng có, mang đến một điểm đến du lịch - giải trí mới đẳng cấp quốc tế và một không gian sống tự do hoàn hảo cho cư dân. Đây cũng là dự án hiếm hoi sở hữu vị trí đắc địa lưng tựa núi, mặt hướng biển với 2km đường bờ biển tuyệt đẹp và 3 bãi tắm riêng tư, giúp cư dân và du khách thu trọn quang cảnh tuyệt đẹp của vịnh biển Nha Trang thiên đường - 1 trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới – trong tầm mắt.



2 "ông lớn" bất động sản hàng đầu Việt Nam đồng hành thương hiệu

Với sự bắt tay hợp tác của KDI Holdings và Masterise Homes đồng hành thương hiệu phát triển dự án căn hộ biển Flex Home thuộc Libera Nha Trang, có thể nói, Flex Home hội tụ gấp đôi uy tín lẫn giá trị thương hiệu. Trong khi KDI Holdings được biết đến như là một trong những tên tuổi gắn liền với bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố biển trong hơn 1 thập kỷ qua, Masterise Homes đã trở thành biểu tượng "bất động sản hàng hiệu" với bề dày phát triển bất động sản đẳng cấp chuẩn quốc tế. Cú bắt tay giữa hai thương hiệu rõ ràng không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo về tài chính và kinh nghiệm, mà còn là sự cam kết về chất lượng và uy tín không thể vững vàng hơn cho Libera Nha Trang.



Thông tin sự kiện:

Lễ ra quân sự án Libera Nha Trang - Live Beyond Era-verse

Thời gian: 17h00, Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Quảng trường Nhạc nước - The Global City, TP.TP.HCM