Hé lộ nội dung bức thư Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi Tổng thống Putin

Trong ảnh từ phải qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald J. Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong cuộc gặp năm 2018 (Ảnh: Điện Kremlin)

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), Đệ nhất phu nhân Melania đã không đồng hành cùng Tổng thống Trump trong chuyến đi tới Alaska, địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ giữa lãnh đạo Nga và Mỹ hôm 15/8.

Tờ The Hill (Mỹ) trích dẫn bức thư dài 1 trang mà Đệ nhất phu nhân Melania viết: “Mọi đứa trẻ đều nuôi dưỡng những ước mơ lặng lẽ giống nhau trong trái tim mình, dù các em sinh ra ở miền quê hẻo lánh hay giữa trung tâm đô thị hoa lệ. Các em mơ về tình yêu, về những khả năng tươi sáng và an toàn trước hiểm nguy. Là bậc cha mẹ, chúng ta có bổn phận nuôi dưỡng niềm hy vọng của thế hệ mai sau. Là những nhà lãnh đạo, trách nhiệm gìn giữ tương lai con trẻ không chỉ dừng lại ở sự yên ấm của một số ít người. Chắc chắn chúng ta phải nỗ lực xây dựng một thế giới tràn đầy phẩm giá, nơi mọi sinh linh đều thức dậy trong hòa bình, và để chính tương lai được chở che trọn vẹn”.

Trong bức thư, Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng nhắn nhủ: “Thưa ngài Putin, đó là một ý tưởng đơn sơ nhưng thấm thía, tôi tin rằng ông cũng sẽ đồng tình: con cháu của mỗi thế hệ khi chào đời đều mang sự thuần khiết - sự trong sáng vượt khỏi ranh giới địa lý, quyền lực chính trị và ý thức hệ”.

Bà bổ sung: “Khi ngài gìn giữ sự ngây thơ trong sáng của những đứa trẻ này, nghĩa là ngài không chỉ hành động vì nước Nga - mà còn vì toàn nhân loại. Ý tưởng táo bạo ấy vượt trên mọi chia rẽ, và chính ngài Putin, là người có thể hiện thực hóa điều ấy chỉ bằng một nét bút ngay hôm nay. Giờ đã đến lúc”.

Trong cuộc xung đột đã kéo dài khoảng 3 năm rưỡi, Nga khẳng định họ đã bảo vệ trẻ em khỏi các khu vực xung đột.

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 16/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá tích cực về kết quả hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Phát biểu trong cuộc họp tại Điện Kremlin về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, ông Putin nêu rõ: “Tôi muốn nhấn mạnh ngay rằng hội nghị này là kịp thời và rất hữu ích”. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng cuộc thảo luận với Tổng thống Trump đã diễn ra một cách “thẳng thắn và chứa nhiều thông tin”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự kiện này đã đưa Nga tiến gần hơn tới những giải pháp cần thiết.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cho biết trọng tâm của hội nghị là tìm kiếm một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Putin, việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột phải là nền tảng cho một thỏa thuận. Ông cũng thừa nhận Nga lâu nay không có các cuộc đàm phán trực tiếp ở cấp độ cao nhất như tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska và nhấn mạnh đây là cơ hội để Moscow thể hiện lập trường một cách bình tĩnh và chi tiết.

Ngày 16/8, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết LHQ đã ghi nhận kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ và hoan nghênh việc duy trì đối thoại mang tính xây dựng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Washington vào ngày 18/8 để thảo luận chi tiết về lệnh ngừng bắn với Nga. Đăng trên kênh Telegram cá nhân ngày 16/8, Tổng thống Zelensky tiết lộ đã có cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Trump trước cuộc trao đổi chung với lãnh đạo các nước châu Âu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại bang Alaska ngày 15/8.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev ủng hộ đề xuất của Mỹ về một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu ở mọi giai đoạn đàm phán.