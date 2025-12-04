Hé lộ quan trọng của Mỹ Tâm

Đếm ngược 10 ngày nữa, Mỹ Tâm Live Concert: See The Light sẽ chính thức “khai pháo” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. 4 năm kể từ khi Tri Âm kết thúc, người hâm mộ đang nôn nóng chờ từng giây, từng phút đến ngày đêm nhạc diễn ra. Không chỉ fan, Mỹ Tâm và ekip cũng đang rục rịch tập luyện, chuẩn bị cho cho đại tiệc âm nhạc sắp tới.

Tối 3/12, Mỹ Tâm bất ngờ tung ra đoạn video ngắn, hé lộ một phân đoạn của ca khúc mới cùng tên với đêm concert. Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc mới toanh được nữ ca sĩ ấp ủ để mang tặng tới các Tri Âm. “Hoạ mi tóc nâu” khoe chất giọng dày ấm và nội lực trên nền nhạc sôi động, hào hùng và đầy khí thế.

Mỹ Tâm hát một đoạn ca khúc mới sẽ được trình diễn ở See The Light concert

Một fanpage Mỹ Tâm không quên để lại một đoạn lyrics để “nhắc khéo” cộng đồng Tri Âm học thuộc bài vở trước ở nhà, để còn tạo fanchant nhiệt huyết. Đọc qua một lượt, từng câu từ đã chất chứa niềm hy vọng, sự cháy bỏng và sự lạc quan với cuộc đời. Đông đảo netizen đã lên dây cót tinh thần, sẵn sàng cho một đêm không ngủ với âm nhạc và đam mê.

Công đức vô lượng với fanpage này

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều khán giả tỏ ra phấn khích, khẳng định nghe qua vài câu đã “nổi da gà”. Một số fan còn đùa rằng họ đã bật chế độ “học bài cấp tốc” để kịp thuộc lời, quyết tâm hô fanchant rền vang sân vận động. Cũng có không ít netizen nhận xét giai điệu mang màu sắc phóng khoáng, hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những bản live gây chấn động của Mỹ Tâm.

Nhiều khán giả tỏ ra phấn khích, khẳng định nghe qua vài câu đã “nổi da gà"

Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng không gian âm nhạc của See The Light sẽ khác rõ rệt so với hình ảnh quen thuộc của cô. Thay vì tập trung vào những bản pop ballad làm nên thương hiệu, nữ ca sĩ chọn hướng phối âm hiện đại hơn với pop rock và pop dance để tạo nên bầu không khí bùng nổ. Trước khi chương trình diễn ra, cô dành hơn một tháng để rèn thể lực và luyện vũ đạo nhằm đảm bảo có thể trình diễn tốt nhất.

Nữ ca sĩ cùng ekip đang rục rịch chuẩn bị cho đêm nhạc

Để xây dựng phần âm nhạc cho concert, Mỹ Tâm tiếp tục hợp tác với hai người bạn đồng hành lâu năm là nhạc sĩ Khắc Hưng và Hoài Sa, những người đóng vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình với khoảng hơn 30 ca khúc được chọn lọc. Đen cũng là cái tên khách mời đầu tiên được công bố, khiến người hâm mộ càng thêm háo hức.

Ngay từ đầu tháng 11, sức nóng của See The Light đã được thể hiện rõ khi 10.000 vé đầu tiên được bán hết trong 38 phút, sau đó toàn bộ 22.000 vé của đợt mở bán sớm cũng nhanh chóng sạch trơn. Mỹ Tâm cho biết sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả chính là nguồn động lực lớn nhất giúp cô dồn tâm sức để mang đến trải nghiệm xứng đáng vào đêm diễn.

22.000 vé của đợt mở bán sớm nhanh chóng sold-out

Trước See The Light, Mỹ Tâm đã nhiều lần chứng minh sức hút tại các sân vận động. Năm 2004, Yesterday & Now thu hút khoảng 10.000 người. Năm 2022, Tri Âm tạo hiệu ứng bùng nổ với khoảng 30.000 khán giả lấp kín sân Mỹ Đình. Trước đó nữa, Heart Beat tổ chức tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) cũng trở thành một trong những liveshow đông khán giả nhất của cô.