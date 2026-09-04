Hé lộ thu nhập của 'Anh Thỏ' Xôi lạc TV và danh tính thật các bình luận viên

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan hệ thống website Xôi lạc TV , đồng thời đề nghị truy tố 74 bị can về các tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong số các bị can, Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979, trú Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Tổ chức đánh bạc.

Dũng vốn là doanh nhân, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bất động sản và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong vụ án, bị can được xác định giữ vai trò quan trọng trong hoạt động đầu tư, vận hành các dự án liên quan.

Dũng bị cáo buộc cùng Nguyễn Công Định (SN 1993, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) thành lập dự án 90 Phút và lập trình trang web XoilacTV để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm.

Hệ thống 90 Phút sau đó mở rộng nhiều kênh khác nhau ngoài Xôi lạc TV như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Hệ thống bình luận viên có khoảng 30 người, tùy thời điểm khác nhau và bình luận các môn bóng đá, bóng rổ, bi-a, võ thuật, Esports, đua xe… Các bình luận viên đều dùng biệt danh và được chia làm 2 nhóm.

Trong đó, nhóm bình luận viên chính thức (nhóm offline) có khoảng 15 người là những người được ký hợp đồng lao động, thường xuyên đến văn phòng để gặp mặt, trao đổi công việc và trực tiếp bình luận tại văn phòng.

Bị can có biệt danh “ Anh Thỏ ” hay còn gọi “Người Thỏ” là một trong những bình luận viên nổi tiếng của Xôi lạc TV, tên thật là Nguyễn Trung Sơn (SN 1995, trú ở phường Bồ Đề, Hà Nội). Tháng 11/2019, Nguyễn Trung Sơn bắt đầu vào làm bình luận viên môn bóng đá, được ký hợp đồng lao động.

Bình luận viên “Anh Thỏ” của hệ thống Xôi lạc TV.

Sơn còn được Nguyễn Văn Tuấn giao cho nhiệm vụ là tổ trưởng của các bình luận viên môn bóng đá, là người lên lịch rồi sắp xếp lịch bình luận các trận bóng đá trên trang Google Sheet cho từng bình luận viên biết để cùng thực hiện.

Ngoài ra, khi làm việc, “Anh Thỏ” còn được Tuấn tin tưởng giao nhiệm vụ cùng tuyển dụng các bình luận viên đồng thời giám sát, theo dõi việc bình luận của các bình luận viên.

Quá trình bình luận các trận bóng đá, Sơn thực hiện việc bình luận tại phòng bình luận của dự án 90 Phút đồng thời đọc các nội dung quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc trực tuyến trong đó có 8XBET.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ 2/1/2025 đến 1/2/2026, Nguyễn Trung Sơn đã trực tiếp bình luận tổng số 379 trận thể thao, trong đó có 157 trận thể thao xâm phạm bản quyền thuộc quyền phát sóng của các đơn vị như Ngoại Hạng Anh, UEFA Champion League, UEFA Europa League, vòng loại U23 châu Á, U23 Asian Cup, FIFA Club World Cup…

Qua việc bình luận các trận phát sóng “lậu”, Nguyễn Trung Sơn đã thu lợi được tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng trong đó có 265 triệu đang bị phong toả tại các tài khoản ngân hàng của Sơn. Số tiền còn lại, “Anh Thỏ” đã sử dụng hết vào việc chi tiêu sinh hoạt của mình.

Những bình luận viên khác trong hệ thống Xôi lạc TV còn có Nguyễn Văn Tuấn (biệt danh Captain), Nguyễn Công Định (biệt danh Batman); Nguyễn Thành Khuê (Người Nện, SN 1995, ở Hà Tĩnh); Nguyễn Cường Thịnh (Người Cồn, SN 1993, ở Đại Mỗ, Hà Nội); Phạm Quang Trung (Người Già, SN 1985, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội); Hoàng Kỳ Anh (Người Cây, SN 1995, ở Kim Liên, Hà Nội); Lê Hoàng Tuấn (Người Hỏi, SN 1997, ở Khương Đình, Hà Nội).

Ngoài ra còn có các bình luận viên: Ngô Đình Tấn Tài (Người Cát, SN 2001, ở phường Bảy Hiền, TP.HCM); Đinh Xuân Anh (Trâu Gác Bếp, SN 1998, ở Phù Đổng, Hà Nội); Nguyễn Công Anh Dũng (Người Sói, SN 1996, ở Xuân Phương, Hà Nội); Lê Xuân Thành (Mì Tôm, SN 2001, ở Hạc Thành, Thanh Hóa); Lê Hoàng Nam (Bánh Cuốn, SN 2002, ở Vĩnh Tuy, Hà Nội); Ngô Quốc Khánh (Mèo Ú, SN 1999, ở Thanh Xuân, Hà Nội); Lê Quang Chiến (Người Móm hoặc Người Kiến, SN 1999, ở Hòa Bình, Phú Thọ).

Ngoài nhóm chính thức trên, hệ thống liên quan Xôi lạc còn có hàng chục bình luận viên là cộng tác viên.

Các bình luận viên được tính lương theo từng môn thể thao, đồng thời thu nhập có sự khác nhau giữa bình luận viên chính thức và cộng tác viên.

Đối với các trận thể thao sẽ được phân ra làm 3 loại tính theo thời gian bình luận khi trận đấu diễn ra. Với trận thi đấu diễn ra trong thời gian dưới 1 giờ 30 phút được trả số tiền 200.000 đồng/trận.

Trận thi đấu diễn ra từ 1 giờ 30 phút đến khoảng 3 giờ được trả từ 350.000 đồng - 400.000 đồng - 500.000 đồng/trận tuỳ thuộc vào bộ môn thể thao, sức hút của giải đấu và chất lượng của bình luận viên.

Với trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh, mức lương là 500.000 đồng/trận với bình luận viên chính thức, 400.000 đồng với bình luận viên online; còn giải bóng đá ít được mọi người quan tâm thì mức lương sẽ là 350.000 đồng/trận với bình luận viên chính thức, 400.000 đồng/trận là bình luận viên online.

Đối với trận thể thao diễn ra trong thời gian từ 3 giờ trở lên, bình luận viên được trả số tiền là 500.000 đồng/1 trận.

Các môn như cầu lông, bóng bàn và đua xe thì được tính theo giờ, ví dụ như môn đua xe kéo dài trên 6 giờ thì bình luận viên được trả gấp đôi.