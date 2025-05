Hệ sinh thái tài chính số sẽ là bước ngoặt lớn tiếp theo của ngành ngân hàng

Bà Lê Thị Thúy Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng cho biết, ngành Ngân hàng luôn là một trong những lĩnh vực tiên phong trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức sự kiện năm nay với chủ đề: "Hệ sinh thái số thông minh trong kỷ nguyên mới" chính là minh chứng cho quyết tâm ấy. Chủ đề này không chỉ bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, mà còn thể hiện rõ thông điệp: ngành Ngân hàng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái số thông minh, kết nối liên thông và an toàn, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số.

Theo ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), sau 4 năm triển khai Quyết định 810, hoạt động chuyển số ngành ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

NHNN không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngân hàng. Hạ tầng phục vụ chuyển đổi số ngành ngân hàng luôn được chú trọng đầu tư, nâng cấp, phát triển. Nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thân thiện giàu tiện ích, đem lại giá trị thiết thực đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa hoàn toàn 100% (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, ví điện tử, chuyển tiền, cho vay...). Nhiều TCTD tại Việt Nam có tỷ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số. Đến nay, có hơn 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng, TTKDTM tăng trưởng tích cực.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn luôn được chú trọng. NHNN cũng thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan triển khai các biện pháp trong đảm bảo an ninh an toàn hoạt động ngân hàng; tăng cường truyền thông, giáo dục tài chính nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho khách hàng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp khai thác tối đa tiềm năng, lợi ích của thanh toán số.

Đối với hệ sinh thái số, ông Tuấn cho biết, ngành ngân hàng đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới cung cấp các dịch vụ liền mạch trong một hệ sinh thái tài chính số, vượt ra ngoài khuôn khổ của các hoạt động ngân hàng. Việc khai thác và phát triển dữ liệu số là nguồn lực cốt lõi để mở rộng hệ sinh thái tài chính số toàn ngành. Thông qua đó, ngành ngân hàng có thể cung cấp các sản phẩm tài chính tiện ích, nâng cao chất lượng và được cá nhân hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025 có sự tham gia của các NHTM như: Vietcombank, VietinBank, Agribank, MB, Techcombank, VPBank, BIDV, Nam A bank, SHB, TPbank, Kien Long Bank, HDBank, OCB, LPBank, Ngân hàng số Vikki, MSB, ACB, PVCombank, Eximbank; Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPay), Công ty cổ phần MISA, Công ty FPT IS.