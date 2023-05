Hệ thống điện không còn công suất dự phòng: Năng lượng tái tạo chưa đủ mạnh

Về giải pháp đảm bảo điện trong bối cảnh hệ thống không còn dự phòng, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, tập đoàn đang dồn sức, làm mọi cách để đảm bảo cung ứng điện. Cụ thể, tập đoàn đã đàm phán và ký kết các hợp đồng mua bán điện với Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Thủy điện Sông Lô 7, thủy điện Nậm Củm 3, Nhà máy điện BOT Vân Phong 1 để bổ sung nguồn điện cho hệ thống. Tại khu vực phía Nam, thời gian qua các nhà máy nhiệt điện chạy dầu (nguồn điện có chi phí đắt đỏ) đã phải tái khởi động để đảm bảo cung ứng điện. Trong đó, nhà máy điện chạy dầu tại Thủ Đức, Ô Môn, Cần Thơ, Cà Mau, với giá thành hơn 6.000 đồng/kWh, đã được huy động phát lên lưới với sản lượng lớn.

Với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, với các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN và các chủ đầu tư thỏa thuận, thống nhất mức giá tạm thời tuân thủ theo quy định của Chính phủ. Đến nay, EVN và chủ đầu tư một số nhà máy điện chuyển tiếp như Nam Bình 1, Viên An, Hưng Hải Gia Lai, Hanbaram, Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 3, Hiệp Thạch, Hướng Hiệp 1 thỏa thuận, thống nhất giá theo quy định của pháp luật. Đây là cơ sở để các dự án này kịp thời vận hành phát điện lên lưới điện.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một chuyên gia ngành điện cho rằng, có một nghịch lý hiện nay là dù đang thiếu điện nhưng vẫn còn hơn 4.000 MW của các dự án năng lượng tái tạo chậm tiến độ vận hành thương mại (COD) vẫn không thể được huy động do còn nhiều vấn đề về pháp lý, mà chủ yếu xuất phát từ chính các chủ đầu tư. Cụ thể, ngoài việc thiếu thủ tục hồ sơ, các dự án có nhiều vi phạm về quy hoạch, thiết kế… nên EVN, thậm chí Bộ Công Thương cũng như cả Chính phủ cũng không thể hợp pháp hóa các sai phạm của các dự án này bằng việc ký hợp đồng mua điện.

Ngoài ra, một trong những lý do các dự án điện năng lượng tái tạo không được huy động cũng do giá bán của các dự án này ‘ngất ngưởng” so với giá bán hiện tại của EVN. Điều này đồng nghĩa, càng mua điện giá cao, EVN càng lỗ lớn, đặc biệt trong bối cảnh đang bị lỗ gộp gần 50.000 tỷ đồng hiện nay.