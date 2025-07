Hệ tiện ích tinh tuyển kiến tạo “resort riêng” tại The Pearl

Nơi đây, mỗi tư dinh là một "resort riêng": thức dậy cùng nắng sớm chan hòa, tiếng nước róc rách bên hiên và những hàng cây rì rào trong gió. Mỗi ngày sống đều có thể "tùy biến" thành một kỳ nghỉ dưỡng riêng tư.

The Pearl tọa lạc trên thế đất "double waterfront", ôm theo 1km đường sông Vàm Cỏ Đông và bao bọc bởi 3ha mặt nước kênh đào. Địa thế này khiến The Pearl tựa như bán đảo, gợi nhắc đến những chốn ẩn cư danh tiếng của giới thượng lưu thế giới như Saint-Jean-Cap-Ferrat (Pháp) hay Malibu (Mỹ)…

Với quỹ đất 24,3ha nương theo địa hình của dòng Vàm Cỏ Đông, The Pearl sở hữu những chất liệu tuyệt mỹ để kiến tạo trải nghiệm sống khác biệt.

Bước chuyển của thời gian là một hệ quy chiếu độc đáo trong cách Nam Long phát triển hệ tiện ích. Bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, chủ đầu tư thiết kế Sunset Clubhouse để mang đến không gian thưởng lãm cảnh sắc hoàng hôn bên ly vang sóng sánh tại Lounge café & bar và những chiếc du thuyền xa hoa neo đậu.

Hồ bơi vô cực sở hữu tầm nhìn không giới hạn ra sông nước và đất trời khoáng đạt, kết nối với tổ hợp gồm phòng gym, khu tập yoga, khu thể thao ngoài trời… Hệ tiện ích "đo ni đóng giày" được quy hoạch tinh tuyển, để những chủ nhân có thể nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Lợi thế hơn 3ha kênh đào bao bọc tạo điều kiện lý tưởng để quy hoạch Canal Sunrise Clubhouse, tích hợp các tiện ích gắn kết gia đình và vui chơi giải trí như bến kayak, tuyến chèo kayak,…

Những tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp luôn được bố trí song hành với tiện ích thiết kế riêng cho cư dân nhí. Quy hoạch của The Pearl đề cao sự tận hưởng tiện nghi bên gia đình – cách kết nối, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị sống "di sản" một cách sâu sắc nhất tới thế hệ mai sau.

Trải nghiệm sống tại The Pearl trở nên đắt giá không chỉ bởi tiện ích đẳng cấp đơn thuần, mà còn bởi sự kết nối mật thiết với thiên nhiên nguyên bản. Từ thế đất, dòng chảy, ánh sáng trong ngày đến nhịp chuyển bốn mùa trong năm – mọi yếu tố tự nhiên đều được khai thác tinh tế. Nhờ đó, mỗi phút giây tận hưởng đều không trùng lặp và rất đỗi chân thực.

Mật độ xây dựng The Pearl chỉ khoảng 17%, phần lớn diện tích còn lại dành cho hệ cảnh quan đa lớp đan xen và bao bọc. Hơn cả tận hưởng, đó là hòa mình vào cảm hứng sống cùng thiên nhiên: tự do như cơn gió mát lành, thư thái như giọt nắng bên thềm, phóng khoáng theo dòng chảy của sông nước.

Hệ tiện ích bố trí phong phú khắp The Pearl nhưng vẫn đảm bảo tính liên kết liền mạch thông qua mạng lưới giao thông nội khu quy hoạch bài bản. Những trục đường chính rộng tới 22m, các tuyến đường tản bộ bên sông… kết nối từng cụm tiện ích. Tất cả kiến tạo không gian sống hài hòa, thúc đẩy sự hình thành của cộng đồng cư dân thượng lưu đồng điệu.

Nối dài mọi trải nghiệm là hệ sinh thái tiện ích "all in one" của Waterpoint – đại đô thị tích hợp 355ha kiểu mẫu phía Tây TP.HCM. Với 3,1ha tổ hợp thể dục thể thao, 8km đường đạp xe, loạt tiện ích từ trường học, y tế, siêu thị, F&B… đã hiện hữu, The Pearl trao cho mỗi gia chủ một đặc quyền sống trọn vẹn – nơi mọi nhu cầu an cư, học tập, làm việc và tận hưởng đáp ứng trong tầm tay.

Được kiến tác dành riêng cho cộng đồng tinh hoa – những người thấu hiểu giá trị đích thực của cuộc sống, The Pearl tái định nghĩa sự sang trọng bằng độ sâu của cảm xúc, sự giàu có trong tinh thần.

Tại đây, mỗi tư dinh là một biểu tượng của tinh thần sống phóng khoáng mang đậm âm hưởng Địa Trung Hải, say đời và yêu đời sâu sắc. Và chính từ từng khoảnh khắc sống trọn vẹn của gia chủ, The Pearl trở thành một "di sản sống" – nơi tình yêu với thiên nhiên, nghệ thuật sống và giá trị gia đình được nuôi dưỡng qua từng thế hệ.