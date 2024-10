HelenCare được vinh danh "Top 10 trung tâm chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới"

Như vậy, tại lễ trao giải quốc tế "World’s Best Awards 2024", HelenCare đã giành thắng lợi kép với hai giải thưởng danh giá gồm: "World's 10 Best Women Entrepreneurship Awards" trao cho nữ doanh nhân Lê Thúy Nga (Helen Nga Lê), Chủ tịch HelenCare và World's 10 Best Wellness Clinic Awards trao cho HelenCare.



World’s Best Awards là sự kiện thường niên do IBA tổ chức nhằm vinh danh các cá nhân và tổ chức có thành tựu đáng chú ý trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh, văn hóa đến y tế, giáo dục… Năm 2024, World’s Best Awards được tổ chức tại Singapore với sự tham gia của hơn 500 khách mời, bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức quốc tế.

Hạng mục giải thưởng World's 10 Best Wellness Clinic Awards được trao nhằm tôn vinh các trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn cầu với những đóng góp nổi bật trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng. Và để được công nhận Top 10 trung tâm chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới, HelenCare đã phải vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức nhằm tìm ra các cơ sở y tế và trung tâm chăm sóc sức khỏe đáp ứng được sự toàn diện về dịch vụ, chất lượng và trải nghiệm khách hàng.



Các tiêu chí của giải thưởng bao gồm: Tập trung vào dịch vụ y tế toàn diện kết hợp dinh dưỡng lành mạnh, y học dự phòng, sức khỏe tinh thần, cân bằng nội tâm và lối sống lành mạnh; Dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao, chuyên nghiệp, mang đến sự thoải mái, hiếu khách như khách sạn sang trọng; Đội ngũ nhân viên phải được đào tạo y tế, thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng và phát triển chương trình cá nhân hóa cho từng khách hàng dựa trên tiền sử bệnh; Sử dụng công nghệ hiện đại trong điều trị và thu thập phản hồi khách hàng để cải thiện dịch vụ...

Các cơ sở y tế và trung tâm chăm sóc sức khỏe cũng cần phải đáp ứng các tiêu chí về thiết kế kiến trúc sáng tạo, độc đáo, đổi mới và không ngừng phát triển các nguyên tắc về sức khỏe, tiếp thị và bán hàng…

Trong quá trình tuyển chọn, Ban giám khảo giải thưởng đánh giá cao sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương pháp cá nhân hóa trong chăm sóc sức khỏe tại HelenCare, đặc biệt là việc ứng dụng y học dựa trên bằng chứng và các liệu pháp tiên tiến.

HelenCare từ khi thành lập, trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy cho hàng ngàn khách hàng. Việc HelenCare được vinh danh là một trong những trung tâm sức khỏe tốt nhất thế giới không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua mà còn là động lực để trung tâm tiếp tục phát triển và cải thiện dịch vụ.

Trong khuôn khổ World’s Best Awards 2024, nữ doanh nhân Lê Thúy Nga (Helen Nga Lê), Chủ tịch HelenCare cũng thắng giải Top 10 nữ lãnh đạo quốc tế xuất sắc nhất năm 2024 (World’s 10 Best Women Entrepreneurship Awards) ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của chị trong việc phát triển doanh nghiệp và mang lại những đóng góp to lớn cho cộng đồng.



