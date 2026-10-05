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Heritage Collection: Khi giá trị căn hộ được đo bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày

| | Bất động sản

Heritage Collection: Khi giá trị căn hộ được đo bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) phát triển theo chiều sâu, thì việc đáp ứng trọn vẹn chất lượng cuộc sống hằng ngày được đông đảo người mua quan tâm hơn hết và đó cũng chính là một phần trong triết lý phát triển mà Heritage Collection chú trọng hướng đến.

‏Vị trí "tâm mạch" kết nối tương lai‏

‏Heritage Collection tọa lạc trên trục đường Lê Mao kéo dài rộng 48m - tuyến đường giao thông chiến lược bậc nhất thành Vinh. Từ vị trí này, dự án trở thành tâm điểm kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A với các trung tâm hành chính, kinh tế, giáo dục trọng điểm của thành phố.‏

‏Nơi đây hội tụ dòng chảy kinh tế, cư dân và tiện ích đang dịch chuyển mạnh mẽ. Từ đó, Heritage Collection xác lập vị thế tiên phong, không chỉ dẫn dắt xu hướng sống đô thị hiện đại mà còn mang đến định nghĩa mới về chuẩn sống tầm cao tại thành Vinh.‏

‏Sự thuận tiện này mang lại giá trị sử dụng trong hiện tại và sự an tâm lâu dài cho cư dân:‏ ‏"Vị trí dự án rất gần trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện lại đầy đủ tiện ích xung quanh, không chỉ phục vụ bản thân hiện tại mà về lâu dài cũng rất phù hợp cho con cháu", ‏ ‏chị Nguyễn Thị Bích Lợi (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.‏

‏Tiện nghi trọn vẹn trải nghiệm sống‏

‏Heritage Collection được kiến tạo bởi thương hiệu kiến trúc lừng danh Bruce Henderson Architects (Úc) với thiết kế 100% căn hộ sở hữu ban công riêng, mang đến "trục sống" tiện nghi dọc theo chiều cao công trình. Ngay nội tòa, cư dân được tận hưởng tiện ích đặc quyền từ sảnh lễ tân chuẩn khách sạn 5 sao, bãi đỗ xe 3 tầng nổi, dãy shophouse khối đế sầm uất đến tầng xanh Botanic Garden (tầng 5A) và khoảng xanh tầng không tại các tầng 12, 18, 19, 20. Tất cả được bảo đảm bởi hệ thống an ninh đa lớp và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp 24/7.‏

‏Ngoài ra, Heritage Collection còn thừa hưởng trọn vẹn "lớp thở" thiên nhiên từ hệ sinh thái đa tầng của khu đô thị Vinh Heritage với dòng sông dài 1.299m chảy qua 12 khu vườn chủ đề xanh mát. Khu thể thao ngoài trời, phòng gym, sân chơi trẻ nhỏ, vườn thiền và đường dạo bộ..., đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ vận động, thư giãn đến vui chơi của cư dân.‏

‏Heritage Collection: Khi giá trị căn hộ được đo bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày‏ - Ảnh 1.

‏Hệ sinh thái xanh song hành cùng hệ tiện ích hiện đại mang đến đặc quyền sống nghỉ dưỡng tại Heritage Collection.‏

‏Đặc biệt, không chỉ là chốn an cư, Heritage Collection còn là biểu tượng kiêu hãnh của những người tiên phong định hình diện mạo đô thị mới tại Thành Vinh trong tương lai. Với những người con ưu tú xứ Nghệ, sinh sống tại đây là trở về với cội nguồn trong một vị thế mới, ghi dấu ấn tự hào trên mảnh đất nuôi dưỡng khát vọng lớn.‏

‏Tài sản tích lũy an toàn, bền vững‏

‏Không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực, Heritage Collection còn là tài sản an toàn, bền vững cho nhiều thế hệ. Việc sở hữu lâu dài và được kiến tạo bởi chủ đầu tư uy tín MIPEC, đơn vị phát triển kinh doanh & quản lý bán hàng NewX Estate là những bảo chứng vượt trội cho pháp lý và tiến độ, chất lượng của dự án.‏

‏Heritage Collection: Khi giá trị căn hộ được đo bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày‏ - Ảnh 2.

‏Heritage Collection bảo chứng tài sản an toàn và bền vững‏

‏Sở hữu căn hộ Heritage Collection với mục đích đầu tư, chị Lê Giang (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết: ‏ ‏"Tôi quyết định mua nhanh vì giá tốt và chính sách ưu đãi hấp dẫn. Theo tôi, thay vì giữ tiền mặt thì chuyển sang BĐS chất lượng là lựa chọn an toàn. Tôi tin trong những năm tới dự án sẽ tăng giá rất tốt".‏

‏Một hành trình đáng nhớ luôn được tạo nên từ những lựa chọn đúng thời điểm và hành trình ấy đang được chứng minh với sự hiện diện của một không gian sống văn minh, hiện đại đang từng bước thành hình tại Heritage Collection. Để tri ân các chủ sở hữu, các cư dân tương lai đã tin tưởng lựa chọn Heritage Collection, sắp tới đây ‏ ‏sự kiện "Kiêu hãnh vươn tầm" sẽ diễn ra vào ngày 10.10.2026 tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông (Nghệ An) ‏ ‏với chương trình bốc thăm may mắn hấp dẫn lên tới 300 giải thưởng có tổng giá trị đến 1.5 tỷ đồng. Sự kiện dành riêng cho những những khách hàng đã kí Hợp đồng mua bán tới thời điểm 30.09.2026 theo đúng quy định của Chủ đầu tư MIPEC. Đây sẽ là dịp để các chủ sở hữu, các cư dân tương lai cùng hội ngộ, tận hưởng những giây phút ý nghĩa và có cơ hội sở hữu của những quà tặng tri ân giá trị.‏

‏Heritage Collection đang từng bước hiện thực hóa ước mơ về một cuộc sống cân bằng, hiện đại cho cư dân tại xứ Nghệ. Khi giá trị căn hộ được đo bằng niềm hạnh phúc và sự an yên mỗi ngày, Heritage Collection chính là câu trả lời trọn vẹn cho chốn an cư xứng tầm giữa lòng thành phố.‏

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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