Hết phôi cấp bằng lái xe, Bình Dương 'cầu cứu' nhưng... không ai trả lời

Ngày 9/10, thông tin từ đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, nhu cầu cấp mới, đổi giấy phép lái xe ( GPLX ) của người dân trên cả nước tăng cao, trong đó có tỉnh Bình Dương. Từ giữa tháng 9, Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã có các công văn về việc đề nghị cung cấp phôi ấn chỉ GPLX PET.

Sở GTVT Bình Dương cũng có văn bản báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về khó khăn trong công tác cấp mới, cấp đổi GPLX và phối hợp với các Sở GTVT của các địa phương lân cận để điều phối, chia sẻ phôi ấn chỉ GPLX.

Tuy nhiên, hiện Sở GTVT Bình Dương chưa được cung cấp phôi ấn chỉ GPLX bổ sung. Do đó, Sở GTVT Bình Dương khi tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX cơ giới đường bộ tại bộ phận một cửa và hồ sơ nộp trực tuyến sẽ trả kết quả chậm hơn so với thời gian quy định.

Một điểm sát hạch xe ô tô tại tỉnh Bình Dương.

Không chỉ thiếu phôi ấn chỉ, thời gian qua, Sở GTVT tỉnh Bình Dương cũng gặp khó khăn về mực in ấn GPLX.

Trước đó báo Tiền Phong đã phản ánh, từ cuối tháng 7, hàng nghìn học viên sau khi hoàn thành các đợt thi sát hạch lái xe ô tô, xe mô tô tại Bình Dương chờ đợi lâu vẫn chưa được cấp GPXL. Theo quy định, không quá 10 ngày làm việc học viên sẽ được cấp GPLX song học viên chờ một tháng chưa có.

Liên quan đến vấn đề này, Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua đã thực hiện kế hoạch đấu thầu mua mực in, vật liệu phụ để phục vụ công tác in ấn GPLX. Tuy nhiên, sau 3 lần mở thầu nhưng chưa có nhà thầu nào tham dự đạt yêu cầu, dẫn đến thiếu vật liệu để in GPLX, ảnh hưởng đến thời gian cấp giấy phép lái xe cho học viên đã trúng tuyển kỳ sát hạch.

Hiện nay, khó khăn về việc thiếu mực in ấn GPLX đã được gỡ vướng, Sở GTVT Bình Dương lại gặp khó về phôi ấn chỉ .