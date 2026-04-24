Hết thời miễn phí AI: Người dùng sẽ phải trả tiền cho 6,3 nghìn tỷ USD đầu tư của các Big Tech

Kỷ nguyên AI miễn phí hoặc giá rẻ đang dần đi đến hồi kết khi áp lực hoàn vốn từ cuộc đua đầu tư khổng lồ ngày càng gia tăng. Với quy mô lên tới 6,3 nghìn tỷ USD cho hạ tầng và trung tâm dữ liệu, các “ông lớn” công nghệ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tìm cách kiếm tiền từ chính người dùng.

Những động thái như tăng giá, giới hạn tính năng hay đưa quảng cáo vào nền tảng bắt đầu xuất hiện dày đặc. Điều này báo hiệu một bước ngoặt quan trọng của ngành AI: từ giai đoạn “đốt tiền” để mở rộng sang giai đoạn tối ưu lợi nhuận.

Và trong sự chuyển dịch đó, người dùng cuối có thể là bên cảm nhận rõ rệt nhất tác động.

Kỷ nguyên AI miễn phí kết thúc

Trong nhiều năm, trí tuệ nhân tạo được xem như một “đặc quyền công nghệ” dễ tiếp cận, với hàng loạt dịch vụ miễn phí hoặc giá rẻ. Nhưng bức tranh này đang thay đổi nhanh chóng khi các công ty AI buộc phải tìm cách thu hồi khoản đầu tư khổng lồ đã đổ vào hạ tầng và phát triển mô hình.

Đầu tháng này, hàng triệu người dùng OpenClaw bất ngờ nhận thông báo về việc công cụ này bị hạn chế nghiêm ngặt bởi Anthropic. Người dùng muốn tiếp tục sử dụng AI Claude để vận hành các trợ lý ảo sẽ phải trả thêm phí đáng kể. Đại diện công ty cho biết các gói đăng ký hiện tại không được thiết kế cho mô hình sử dụng cường độ cao từ bên thứ ba.

Việc kiểm soát tăng trưởng là cần thiết để duy trì hoạt động lâu dài. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Các “ông lớn” như OpenAI hay Anthropic đều đang điều chỉnh chiến lược giá: tăng phí, giới hạn tính năng, thậm chí đưa quảng cáo vào nền tảng.

Sau giai đoạn “đốt tiền” để thu hút người dùng, các nhà đầu tư giờ đây bắt đầu yêu cầu lợi nhuận. Mô hình này không xa lạ. Nó từng diễn ra với các startup công nghệ trong thập niên 2010, từ gọi xe đến thương mại điện tử. Ban đầu là trợ giá để mở rộng thị phần, sau đó tăng giá để kiếm tiền. Nhưng với AI, quy mô đầu tư còn lớn hơn nhiều và áp lực hoàn vốn cũng khốc liệt hơn.

Theo Gartner, tổng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI từ 2024 đến 2029 có thể đạt 6,3 nghìn tỷ USD. Để tránh thua lỗ, các công ty cần đạt lợi nhuận trên vốn đầu tư khoảng 25%. Nếu giảm xuống dưới 12%, nhà đầu tư sẽ mất hứng thú. Và nếu xuống dưới 7%, đó có thể là “thảm họa không thể cứu vãn”.

Để đạt mức tối thiểu này, ngành AI cần tạo ra gần 7 nghìn tỷ USD doanh thu đến năm 2029, tương đương khoảng 2 nghìn tỷ USD mỗi năm vào cuối giai đoạn. Một mục tiêu cực kỳ tham vọng, đặt áp lực trực tiếp lên người dùng cuối.

Cuộc chiến token và bài toán sống còn của các “ông lớn” AI

Cốt lõi của mô hình kinh doanh AI hiện nay nằm ở “token”, đơn vị dữ liệu mà các mô hình xử lý. Mỗi đoạn văn, mỗi câu lệnh đều tiêu tốn token, và đó chính là cách các công ty tính phí. Hiện tại, các hệ thống AI đã xử lý lượng token khổng lồ.

Ví dụ, Google cho biết họ từng xử lý 1,3 triệu tỷ token. Tổng toàn ngành ước tính đạt 100 - 200 triệu tỷ token mỗi năm. Nhưng để đạt mục tiêu doanh thu, con số này cần tăng lên khoảng 10 triệu tỷ token mỗi năm, đồng nghĩa mức sử dụng phải tăng gấp 50.000 đến 100.000 lần.



AI thu phí, người dùng sắp mất khoản tiền lớn?

Vấn đề nằm ở chỗ hạ tầng hiện tại không thể đáp ứng tốc độ này. Ngay cả khi có thể, chi phí vận hành từ điện năng đến xây dựng trung tâm dữ liệu và huấn luyện mô hình vẫn cực kỳ đắt đỏ. Điều này khiến biên lợi nhuận ngày càng bị bào mòn.

Một nghịch lý đang xuất hiện cho thấy, các công ty cần người dùng tạo ra nhiều token hơn để tăng doanh thu, nhưng càng nhiều token thì chi phí càng cao. Đặc biệt là với các mô hình suy luận và tác nhân AI, những hệ thống có thể tự thực hiện nhiều bước phức tạp, lượng token tiêu thụ tăng vọt.

Các tác nhân AI hiện đại có thể tự “suy nghĩ” hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn token cho một yêu cầu duy nhất. Khi hàng triệu người dùng sử dụng mỗi ngày, chi phí suy luận nhanh chóng vượt xa chi phí huấn luyện ban đầu.

Điều này giải thích vì sao các công ty bắt đầu siết chặt chính sách. Anthropic hạn chế công cụ bên thứ ba như OpenClaw, trong khi OpenAI thử nghiệm quảng cáo trên nền tảng của mình. Song song đó, các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng với chi phí tăng cao.

Nhiều công ty đang chuyển sang mô hình mã nguồn mở hoặc tự lưu trữ AI để kiểm soát chi phí. Một số khác chọn cách kết hợp giữa các mô hình đắt tiền và rẻ hơn tùy theo từng tác vụ. Tuy nhiên, bài toán không đơn giản: chỉ cần chất lượng đầu ra giảm 1% cũng có thể ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm khách hàng.

Trong thực tế, một số doanh nghiệp ghi nhận mức sử dụng token tăng gấp 100 lần chỉ trong một năm, kéo theo chi phí tăng tương ứng. Điều này buộc họ phải liên tục “xoay trục” giữa hiệu suất và ngân sách.

Trong bối cảnh đó, cạnh tranh giữa các nhà cung cấp AI ngày càng khốc liệt. Họ liên tục tung ra mô hình mới, tính năng mới, đồng thời tìm cách giữ chân người dùng trong hệ sinh thái của mình.

Tuy nhiên, chi phí chuyển đổi gần như bằng 0 khiến người dùng dễ dàng thay đổi nền tảng, làm gia tăng áp lực cạnh tranh. Theo dự báo, thị trường AI có thể sẽ hợp nhất mạnh trong thời gian tới, với không quá hai nhà cung cấp lớn tồn tại trong mỗi khu vực.

Những công ty không đủ nguồn lực tài chính hoặc không tối ưu được mô hình kinh doanh có nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi. Dù vậy, trong ngắn hạn, người dùng vẫn là bên hưởng lợi từ cuộc đua này.

Nhưng về dài hạn, khi áp lực lợi nhuận gia tăng, chi phí chắc chắn sẽ được chuyển dần sang phía khách hàng.Các chuyên gia cho rằng trong 24 tháng tới, ngành AI sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Xu hướng sẽ là từ tăng trưởng bằng trợ giá sang vận hành theo mô hình bền vững.

Khi đó, câu hỏi không còn là AI có tốt hay không, mà là ai có thể chi trả cho nó. Ở góc nhìn rộng hơn, ngành công nghiệp AI đang đối mặt với một “nghịch lý Stegosaurus”: một cơ thể khổng lồ cần nguồn năng lượng khổng lồ để tồn tại.

Nếu không tìm được nguồn doanh thu đủ lớn và ổn định, toàn bộ hệ sinh thái có thể buộc phải điều chỉnh kỳ vọng. Kỷ nguyên AI miễn phí có thể đã khép lại. Và trong giai đoạn tiếp theo, cái giá thực sự của trí tuệ nhân tạo sẽ dần được hé lộ, không chỉ với các công ty, mà với mọi người dùng.

*Nguồn bài viết: The Verge