Google cho Chrome doanh nghiệp dùng AI Gemini để tự động duyệt web, vẫn cần người kiểm tra

Tại sự kiện Google Cloud Next diễn ra hôm thứ Tư, Google đã công bố tính năng tự động duyệt web (duyệt tự động) cho Chrome trong môi trường doanh nghiệp, cho phép AI Gemini hiểu ngữ cảnh từ các tab đang mở và hỗ trợ người dùng xử lý nhiều công việc trên web.

Với tính năng mới này, người dùng có thể nhờ Gemini điền thông tin vào hệ thống CRM của công ty dựa trên nội dung trong Google Docs, so sánh bảng giá từ nhiều nhà cung cấp trên các tab khác nhau, tóm tắt hồ sơ ứng viên trước buổi phỏng vấn, hay thu thập dữ liệu quan trọng từ trang sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, tính năng cũng hỗ trợ đặt lịch họp, nhập liệu và nhiều tác vụ lặp đi lặp lại khác gắn liền với công việc văn phòng trực tuyến.

Con người vẫn là người phê duyệt cuối cùng

Google nhấn mạnh rằng tất cả quy trình làm việc đều yêu cầu sự kiểm duyệt của con người. Trước khi bất kỳ thao tác nào được thực thi, người dùng phải tự xem lại và xác nhận kết quả mà AI đề xuất. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý các công việc nhàm chán, giúp nhân viên dành nhiều thời gian hơn cho các nhiệm vụ đòi hỏi tư duy chiến lược hơn.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu thực tế cho thấy AI không thực sự giảm bớt khối lượng công việc, thậm chí còn làm tăng áp lực, khi các cấp quản lý kỳ vọng nhân viên hoàn thành nhiều việc hơn trong cùng một khoảng thời gian nhờ vào công cụ mới. Hiệu quả thực tế ở quy mô doanh nghiệp vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Triển khai tại Mỹ, không dùng dữ liệu để huấn luyện AI

Trước mắt, tính năng duyệt tự động sẽ được cung cấp cho người dùng Google Workspace tại Mỹ. Quản trị viên có thể bật tính năng thông qua cài đặt chính sách của tổ chức. Google khẳng định các câu lệnh mà tổ chức nhập vào sẽ không được dùng để huấn luyện mô hình AI, một cam kết ngày càng được chú trọng trong bối cảnh nhiều hãng công nghệ đang khai thác dữ liệu người dùng cho mục đích này.

Tương tự phiên bản dành cho người dùng cá nhân, tài khoản Workspace cũng có thể lưu lại các quy trình làm việc thường dùng dưới dạng kỹ năng (Kỹ năng). Những kỹ năng này được gọi ra bằng cách gõ dấu gạch chéo / hoặc nhấp vào dấu cộng trong giao diện.

Chrome Enterprise Premium phát hiện công cụ AI không được phép

Song song với việc tích hợp AI vào Chrome, Google mở rộng thêm khả năng bảo mật của Chrome Enterprise Premium. Tính năng mới cho phép bộ phận công nghệ thông tin của doanh nghiệp phát hiện các tiện ích mở rộng trình duyệt bị xâm phạm, cũng như các dịch vụ AI hoạt động bất thường hoặc chưa được tổ chức cho phép sử dụng.

Google đặt tên tính năng này là công cụ phát hiện rủi ro từ phần mềm nội bộ không được kiểm soát (phát hiện rủi ro Shadow IT). Đây là cách để đội ngũ quản trị hệ thống theo dõi toàn bộ hoạt động sử dụng AI và các dịch vụ trực tuyến trong tổ chức, bao gồm cả những công cụ được phép lẫn chưa được phép.

Ngoài ra, đội ngũ công nghệ thông tin còn nhận được bản tóm tắt do Gemini tổng hợp về các cập nhật của Chrome Enterprise, bao gồm các thay đổi quan trọng, chính sách mới, các tính năng sắp bị loại bỏ, cùng khuyến nghị về cấu hình và quản lý trình duyệt trong tổ chức.

Về mặt bảo mật, Google thông báo mở rộng hợp tác với Okta nhằm tăng cường an toàn trong môi trường làm việc có nhiều tác nhân AI hoạt động đồng thời, bao gồm các biện pháp chống chiếm đoạt phiên đăng nhập. Công ty cũng nâng cấp kiểm soát bảo mật cho các tiện ích mở rộng và tích hợp Microsoft Information Protection (MIP) để giúp tổ chức thực thi chính sách bảo mật nhất quán trên toàn hệ thống.