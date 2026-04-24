Thất bại ê chề của Anthropic: Siêu AI "nguy hiểm nhất hành tinh" bị bẻ khóa, gục ngã đau đớn dưới tay 1 nhóm Discord vô danh

Theo Euronews, mới đây, giới công nghệ chấn động trước thông tin Mythos, "vũ khí" AI mới nhất và mạnh mẽ nhất của Anthropic, đã bị xâm nhập bất hợp pháp.

Đáng chú ý, đây chính là mô hình mà Anthropic luôn thận trọng gắn mác "quá nguy hiểm để phát hành công khai" do những lo ngại về lỗ hổng bảo mật khủng khiếp mà nó có thể gây ra.

Theo báo cáo từ Bloomberg, một nhóm người dùng trái phép đã tiếp cận được Mythos thông qua môi trường của một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Nhóm này được cho là thành viên của một kênh Discord chuyên săn lùng thông tin về các mô hình AI chưa ra mắt.

Xác nhận với tờ Euronews Next, người phát ngôn của Anthropic cho biết: "Chúng tôi đang điều tra báo cáo về việc truy cập trái phép vào phiên bản Claude Mythos Preview thông qua môi trường của một đối tác cung cấp dịch vụ.

Hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy hệ thống cốt lõi của Anthropic bị ảnh hưởng, hay các hoạt động này vượt ra ngoài phạm vi môi trường của bên thứ ba đó."

Dù vậy, các nguồn tin nội bộ cho hay nhóm tin tặc đã thử nghiệm nhiều chiến thuật tinh vi để vượt qua các rào cản kỹ thuật. Sau khi chiếm quyền kiểm soát, nhóm này được cho là đã sử dụng Mythos một cách thường xuyên trong một khoảng thời gian.

Trước khi vụ việc xảy ra, Anthropic đã triển khai Project Glasswing, một chương trình thử nghiệm giới hạn dành riêng cho các tập đoàn công nghệ và tài chính hàng đầu.

Danh sách các đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" để tiếp cận Mythos bao gồm những cái tên đình đám như Amazon, Apple và JP Morgan Chase.

Không dừng lại ở đó, làn sóng thử nghiệm mô hình này đang lan rộng khắp Phố Wall. Các "ông lớn" ngân hàng như Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America và Morgan Stanley đều được cho là đang ráo riết đưa Mythos vào thử nghiệm trong môi trường vận hành của mình.

Tầm quan trọng cấp quốc gia

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent

Sự lợi hại của Mythos không chỉ nằm ở khả năng xử lý thông tin mà còn ở vai trò phòng thủ an ninh mạng. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã triệu tập một cuộc họp quan trọng tại Washington với sự tham gia của các lãnh đạo ngân hàng cấp cao.

Tại đây, chính phủ Mỹ đã khuyến khích các tổ chức tài chính sử dụng Mythos như một công cụ chủ lực để dò tìm và phát hiện các lỗ hổng hệ thống.

Chính vì khả năng "soi" ra các kẽ hở bảo mật cực kỳ chính xác này, Mythos được ví như con dao hai lưỡi: nếu rơi vào tay tội phạm mạng, nó có thể trở thành công cụ bẻ khóa vạn năng.

Vụ rò rỉ lần này là hồi chuông cảnh báo cho các công ty AI trong việc bảo mật chuỗi cung ứng. Dù hệ thống lõi có kiên cố đến đâu, các "mắt xích" bên thứ ba vẫn luôn là điểm yếu chí mạng khiến những công nghệ nguy hiểm nhất có thể bị lọt ra ngoài.

*Nguồn: Euronews.