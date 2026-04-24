Tin nhắn đã xóa vẫn có thể bị khôi phục, người dùng iPhone phải làm điều này ngay lập tức

Tối muộn ngày 22/4, Apple đã bất ngờ phát hành bản cập nhật iOS 26.4.2 nhằm vá một lỗ hổng bảo mật nhạy cảm liên quan đến tính năng hiển thị thông báo. Trước đó, lỗi hệ thống này đã vô tình tạo ra một "cửa hậu" cho phép các cơ quan thực thi pháp luật, điển hình là FBI, sử dụng các công cụ pháp y chuyên dụng để trích xuất những tin nhắn đã bị xóa hoặc tự động biến mất trên iPhone. Theo giải thích từ Apple, sự cố xuất phát từ việc các thông báo hiển thị nội dung tin nhắn trên màn hình khóa dù đã được đánh dấu xóa nhưng vẫn bị lưu lại một cách bất ngờ trong bộ nhớ đệm của thiết bị với thời gian có thể lên tới một tháng.

Sự việc bắt đầu làm rúng động giới công nghệ vào đầu tháng khi trang tin 404Media phanh phui việc FBI thành công khôi phục các tin nhắn Signal đã xóa từ iPhone của một nghi phạm thông qua chính bộ nhớ đệm thông báo này. Điều này lập tức làm dấy lên làn sóng lo ngại sâu sắc trong cộng đồng người dùng đề cao quyền riêng tư, đặc biệt là những ai thường xuyên phụ thuộc vào tính năng hẹn giờ tự hủy tin nhắn trên các nền tảng bảo mật cao như Signal hay WhatsApp. Ngay khi thông tin rò rỉ, Chủ tịch Signal là bà Meredith Whittaker đã lập tức liên hệ làm việc với Apple để thúc đẩy việc giải quyết triệt để lỗ hổng, nhằm bảo vệ cơ chế nhắn tin an toàn cốt lõi của ứng dụng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cuộc hội thoại cá nhân trước mọi nguy cơ bị trích xuất dữ liệu, người dùng được khuyến cáo nên nhanh chóng cài đặt bản vá bảo mật mới nhất này. Bản cập nhật iOS 26.4.2 có dung lượng khoảng 772 MB và được triển khai rộng rãi cho tất cả các thiết bị Apple ra mắt từ năm 2019, tức là từ thế hệ iPhone 11 trở về sau. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra và tải xuống bằng cách truy cập vào ứng dụng Cài đặt, chọn phần Cài đặt chung và nhấp vào mục Cập nhật phần mềm để hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống.