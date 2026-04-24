15 năm của Tim Cook tại Apple: Từ giữ cỗ máy vận hành đến người định hình một đế chế 4.000 tỷ USD

Năm 2011, ông Tim Cook đảm nhiệm vị trí CEO Apple sau khi nhà đồng sáng lập nổi tiếng Steve Jobs qua đời. Kế thừa một cỗ máy mang tính đầy tính sáng tạo và là hãng khởi xướng nên cuộc cách mạng smartphone kéo theo một sức nặng vô hình khổng lồ khi ông Cook liên tục bị so sánh với người tiền nhiệm của mình. Và cả chính Apple dưới thời ông Cook cũng vậy.

Nhưng bền bỉ vượt qua tất cả những lời so sánh đó, sau 15 năm dẫn dắt Apple, ông Cook đã làm được một điều ít ai ngờ tới nhất: định nghĩa lại Apple, từ một nhà sản xuất iPhone thành một nền tảng công nghệ với hệ sinh thái phần mềm và phần cứng độc nhất vô nhị.

Tháng 9 tới đây sẽ là thời điểm của CEO mới tại Apple, ông John Ternus, chính thức đảm nhận nhiệm vụ của mình. Với những gì ông Cook đã làm được trong 15 năm qua, đây sẽ là một sức ép còn lớn hơn nhiều so với những gì ông Cook phải gánh vác khi kế nhiệm Steve Jobs. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ đến với Apple trong thời gian tới.