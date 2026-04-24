Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

15 năm của Tim Cook tại Apple: Từ giữ cỗ máy vận hành đến người định hình một đế chế 4.000 tỷ USD

Theo Nguyễn Hải | 24-04-2026 - 09:15 AM | Kinh tế số

Nếu Apple nổi tiếng với khẩu hiệu định nghĩa lại các sản phẩm thì ông Tim Cook chính là người định nghĩa lại Apple.

Năm 2011, ông Tim Cook đảm nhiệm vị trí CEO Apple sau khi nhà đồng sáng lập nổi tiếng Steve Jobs qua đời. Kế thừa một cỗ máy mang tính đầy tính sáng tạo và là hãng khởi xướng nên cuộc cách mạng smartphone kéo theo một sức nặng vô hình khổng lồ khi ông Cook liên tục bị so sánh với người tiền nhiệm của mình. Và cả chính Apple dưới thời ông Cook cũng vậy.

Nhưng bền bỉ vượt qua tất cả những lời so sánh đó, sau 15 năm dẫn dắt Apple, ông Cook đã làm được một điều ít ai ngờ tới nhất: định nghĩa lại Apple, từ một nhà sản xuất iPhone thành một nền tảng công nghệ với hệ sinh thái phần mềm và phần cứng độc nhất vô nhị.

Tháng 9 tới đây sẽ là thời điểm của CEO mới tại Apple, ông John Ternus, chính thức đảm nhận nhiệm vụ của mình. Với những gì ông Cook đã làm được trong 15 năm qua, đây sẽ là một sức ép còn lớn hơn nhiều so với những gì ông Cook phải gánh vác khi kế nhiệm Steve Jobs. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ đến với Apple trong thời gian tới.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt SIM Viettel sắp bị khóa, người dùng phải kiểm tra ngay

Startup phá sản bán tin nhắn Slack và nội dung email để huấn luyện AI

Thất bại ê chề của Anthropic: Siêu AI "nguy hiểm nhất hành tinh" bị bẻ khóa, gục ngã đau đớn dưới tay 1 nhóm Discord vô danh

08:35 , 24/04/2026
Trước thềm IPO nghìn tỷ, Elon Musk bất ngờ "xoay trục": Bỏ tham vọng Sao Hỏa, đặt cược 60 tỷ USD vào AI?

08:30 , 24/04/2026
Zalo tung một tính năng mới

08:10 , 24/04/2026
Tài khoản ngân hàng ACB Đào Đình Quân phát sinh giao dịch 2,1 tỷ đồng: Công an lập tức mời người đàn ông sinh năm 1981 lên làm việc

08:09 , 24/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên