H’Hen Niê được chọn mặt gửi vàng để tham gia Tuần lễ Thời trang New York

Mới đây, trên website chính thức của Tuần lễ Thời trang New York (New York Fashion Week) vừa đăng tải thông tin về show diễn của SIXDO thuộc khuôn khổ sự kiện này. Show diễn của SIXDO thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York sẽ diễn ra ngày 10/9 (theo giờ Mỹ), tại Spring Studio.

Thông tin được giới thiệu về SIXDO là nhãn hiệu thời trang được ra mắt bởi nhà thiết kế thời trang tài năng Việt Nam Đỗ Mạnh Cường. Di sản Việt Nam của Đỗ Mạnh Cường và nền giáo dục từ Chambre Syndicale de la Couture Parisienne đáng kính của Pháp đã truyền tải cho thương hiệu một bản sắc riêng biệt.

Tên thương hiệu được lấy cảm hứng từ sáu đứa con nuôi của ông. SIXDO định nghĩa lại bối cảnh thời trang bằng cách kết hợp sự khéo léo tinh tế với tinh thần tối giản, sang trọng và hiện đại.

Doanh nhân Phạm Huy Cận có mặt tại Mỹ để khảo sát thực tế.

SIXDO bao gồm 3 dòng sản phẩm chính: SIXDO for ALL (dành cho mọi tín đồ thời trang), SIXDO STAR (dành cho người nổi tiếng), SIXDO LIMITED (phiên bản giới hạn). Hiện thương hiệu có hơn 60 cửa hàng trên khắp Việt Nam. Mục tiêu của SIXDO là phát triển toàn cầu tại các kinh đô thời trang trên toàn thế giới, chào đón các cá nhân từ các nền văn hóa đa dạng đến với sức hấp dẫn vượt thời gian của nó".

Thông tin về NTK Đỗ Mạnh Cường và thương hiệu SIXDO xuất hiện trên website của Tuần lễ Thời trang New York, trước thời điểm show diễn của thương hiệu diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ thời trang danh giá hàng đầu thế giới này. CEO thương hiệu SIXDO - doanh nhân Phạm Huy Cận cho biết hai bên đã trải qua quá trình làm việc khoảng 1 năm cho show diễn này. Sự kiện cũng đánh dấu sự phát triển của SIXDO trên phạm vi thế giới, sau khi phát triển ổn định tại Việt Nam trong gần 3 năm qua.

Vào tháng 7, ê-kíp tại Việt Nam đã có cuộc trao đổi trực tuyến với các đối tác tại Mỹ cho các khâu để chuẩn bị show diễn, bao gồm tuyển chọn người mẫu, khâu tổ chức… Đầu tháng 8, NTK Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Phạm Huy Cận có mặt tại Mỹ để khảo sát thực tế, hoàn thiện công việc cho show.

Show diễn diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York. Vì thế, người mẫu trình diễn phải được tuyển chọn thông qua các công ty quản lý, đào tạo người mẫu có trụ sở tại đây. Ngoài ra, có nhiều quy định khác cần phải tuân thủ theo.

Doanh nhân Phạm Huy Cận chia sẻ: "Lần tổ chức này có nhiều sự khác biệt với trước đây. Dĩ nhiên, chúng cũng tạo ra những thách thức, áp lực nhất định về chi phí, nhân sự… Tuy nhiên, chúng tôi có dịp để trải nghiệm những điều thú vị mới mẻ, tại một trong 4 kinh đô thời trang lớn của thế giới, với tư cách show diễn chính thức thuộc khuôn khổ sự kiện này. Những thử thách sẽ là thước đo cho sự phát triển lớn mạnh và khả năng thích nghi để vươn xa. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng cho mọi thứ". Hiện theo anh, khối lượng công việc cho show đã hoàn thiện đến 90%.

NTK Đỗ Mạnh Cường cùng các người mẫu.

Còn BST chuẩn bị cho show diễn lần này, cũng đã được NTK Đỗ Mạnh Cường chuẩn bị xong. Gần đây, anh bật mí một số thiết kế ban đầu, được diện bởi các người đẹp, người mẫu như: H’Hen Niê, Ngọc Châu, Võ Hoàng Yến, Lê Thuý, Kim Dung, Bé Quyên.

Tinh thần, phong cách của các fashionista tại New York là nguồn cảm hứng để tạo nên những thiết kế được chọn phối độc đáo, mang tinh thần trẻ trung, cá tính nhưng cũng mang đậm bản sắc thanh lịch, nữ tính.