H'Hen Niê khoe loạt ảnh đời thường cực xịn

H'Hen Niê bắt trend "Mắt nhìn tim thấy" đang gây bão mạng xã hội của Kay Trần

Mới đây, Kay Trần là cái tên khuấy đảo mạng xã hội với "Mắt nhìn tim thấy"- ca khúc của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền được làm mới từ bản hit "Mắt nai cha cha cha" đình đám Vpop thập niên 80. Khán giả "đứng ngồi không yên" bởi giai điệu tươi vui, sôi động. Kay Trần cũng sáng tạo vũ đạo nhịp nhàng với phần âm nhạc, hấp dẫn người hâm mộ bằng những động tác nhảy tràn đầy năng lượng.



Ảnh đời thường xịn xò của hoa hậu

Không chỉ lọt Top Trending TikTok với gần 9.000 lượt sử dụng ca khúc "Mắt nhìn tim thấy" cho các video của người dùng. Cộng đồng mạng đã sáng tạo ra hàng loạt nội dung khác nhau từ sản phẩm mới của Kay Trần. Đặc biệt, Hoa hậu H'Hen Niê cũng "bắt trend" Mắt nhìn tim thấy bằng video khoe loạt hình ảnh thường nhật và cả đi du lịch cực xinh đẹp, rạng rỡ. Thông qua video này, nàng hậu đã truyền cảm hứng sống tích cực và tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống đến mọi người.

H'Hen Niê bắt trend cơn sốt Kay Trần

Bên cạnh dance video của "Mắt nhìn tim thấy", Kay Trần còn dành tặng người hâm mộ thêm một video phiên bản đặc biệt. Đúng như thông điệp "sống tích cực" của ca khúc, Kay Trần đem âm nhạc và vũ đạo tới những không gian quen thuộc, gần gũi như góc phố, khu chung cư và tương tác cùng mọi người. Xem phiên bản "đời thường" của sản phẩm này, khán giả không khỏi mỉm cười trước những khoảnh khắc đáng yêu, hồn nhiên của Kay Trần và các cô chú lớn tuổi.

Ca khúc "Mắt nhìn tim thấy" nằm trong chiến dịch Sống tích cực. Xuất phát từ câu nói "The world as I see it" - "Thế giới ta thấy là tấm gương phản chiếu chính mình và ngược lại", ca khúc "Mắt nhìn tim thấy" ẩn chứa thông điệp: Mỗi người sẽ tạo ra một thế giới riêng bằng cách nhìn nhận cá nhân.

Kay Trần là cái tên đang gây bão trên mạng xã hội