Hiện diện tại Ấn Độ từ năm 1999, FPT đang muốn gì ở thị trường tỷ dân?

Đó là đề xuất được ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FPT, Tổng Giám đốc FPT Software đưa ra tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ diễn ra ngày 6/5 tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo lãnh đạo FPT, trong bối cảnh AI và bán dẫn đang tái định hình chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không chỉ dừng ở hợp tác hữu nghị truyền thống, mà đang đứng trước cơ hội trở thành một “liên minh công nghệ chiến lược” để cùng nâng cao năng lực tự chủ và vươn lên trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Cũng theo ông Tuấn, Việt Nam đang nổi lên như cửa ngõ kết nối khu vực Đông Á và Đông Nam Á, trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển sản xuất và nghiên cứu công nghệ về Việt Nam ngày càng rõ nét. Với lợi thế am hiểu sâu sắc thị trường bản địa và mạng lưới khách hàng rộng khắp tại khu vực này, FPT hiện đang đồng hành cùng phần lớn các tập đoàn hàng đầu Đông Á và Đông Nam Á trong hành trình chuyển đổi số và đổi mới công nghệ.

Đề xuất của FPT được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao hai nước vừa có cuộc gặp cấp cao và thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu 5 định hướng hợp tác trọng tâm Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới, trong đó, nâng tầm và tăng tốc hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược được xem là trụ cột trọng yếu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực chính của tăng trưởng, nhân tố mới quyết định sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh quốc gia; đòi hỏi những hình thức hợp tác sâu hơn, đa dạng hơn trong các lĩnh vực định hình tương lai như kinh tế số, dữ liệu, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này không chỉ ở cấp định hướng mà ngay tại cấp thực thi, thông qua việc xác định rõ các lĩnh vực mũi nhọn và mô hình triển khai; thiết lập các chương trình hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, gắn với đào tạo và dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.

Tại diễn đàn, ông Phạm Minh Tuấn cho rằng Việt Nam và Ấn Độ đang sở hữu nhiều điểm tương đồng trong khát vọng làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn hay công nghệ lượng tử. Nếu Ấn Độ đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm AI của thế giới với lợi thế về quy mô nhân lực và kinh nghiệm phát triển công nghệ, thì Việt Nam cũng xác định AI là động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Dựa trên thế mạnh và lợi thế của hai quốc gia, lãnh đạo FPT đề xuất trong lĩnh vực AI, thay vì đi theo hướng cạnh tranh trực diện trong việc xây dựng các mô hình AI nền tảng quy mô cực lớn, hai quốc gia có thể hợp tác xây dựng “Liên minh ứng dụng AI chuyên sâu” cho các ngành như tài chính, sản xuất, y tế hay viễn thông. Điểm khác biệt của liên minh này nằm ở khả năng tùy biến theo văn hóa, ngôn ngữ và nhu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp, từng thị trường.

Ông cũng đề xuất hai nước thúc đẩy cơ chế trao đổi nhân lực công nghệ theo hướng linh hoạt hơn, giống như một dạng “hộ chiếu công nghệ”, giúp kỹ sư hai nước có thể cùng tham gia các dự án xuyên biên giới và chia sẻ nguồn lực chất lượng cao.

Không chỉ AI, FPT còn đưa ra nhiều đề xuất hợp tác khác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Ở lĩnh vực bán dẫn, ông Tuấn đề xuất hai nước hình thành chuỗi cung ứng bổ trợ lẫn nhau. Theo đó, Ấn Độ có thể tập trung vào các công đoạn thiết kế và sản xuất wafer, trong khi Việt Nam đẩy mạnh năng lực đóng gói tiên tiến và kiểm thử bán dẫn (OSAT). Mô hình này được đánh giá phù hợp với định hướng phát triển hiện nay của cả hai quốc gia, đồng thời giúp tối ưu lợi thế riêng của từng bên.

Trong lĩnh vực công nghệ đường sắt và UAV, lãnh đạo FPT đề xuất hai nước cùng chia sẻ các nền tảng mở, phòng lab mô phỏng và triển khai các dự án thử nghiệm UAV tích hợp AI xử lý tại thiết bị để phục vụ nông nghiệp, giám sát và công nghiệp.

Một trọng tâm khác được FPT nhấn mạnh là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chiến lược. Doanh nghiệp này đề xuất mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo hiện có, tăng cường trao đổi sinh viên và tạo điều kiện để sinh viên hai nước thực tập trong các lĩnh vực như phần mềm, AI hay bán dẫn.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, lợi thế lớn nhất của Việt Nam nằm ở khả năng triển khai linh hoạt, tốc độ thích ứng nhanh và môi trường thử nghiệm đổi mới sáng tạo giàu tiềm năng của ASEAN. Trong khi đó, Ấn Độ sở hữu quy mô thị trường lớn cùng lực lượng khoảng 6 triệu kỹ sư và chuyên gia CNTT, được xem là một trong những trung tâm công nghệ lớn nhất thế giới. Sự bổ trợ này có thể tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả hai nền kinh tế.

Đại diện FPT cũng dành nhiều thời lượng để nói về năng lực công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của tập đoàn. Hiện FPT đang làm chủ nhiều lớp trong chuỗi giá trị AI với 70 mô hình AI chuyên biệt cho các lĩnh vực chuyên ngành, hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản cùng đội ngũ khoảng 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực AI. Ở mảng bán dẫn, doanh nghiệp đã đào tạo hơn 3.300 sinh viên và sở hữu gần 1.000 kỹ sư thiết kế chip, phần mềm nhúng.

FPT hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia với nhân sự thuộc 82 quốc tịch. Đáng chú ý, những bước chân đầu tiên của FPT ra thị trường quốc tế chính là tại Bangalore, Ấn Độ từ năm 1999. Hiện nay, nhân sự người Ấn Độ là lực lượng đông thứ ba tại FPT về quy mô, chỉ sau nhân sự người Việt Nam và Nhật Bản.

Theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ đang ngày càng đồng điệu về tầm nhìn phát triển và ưu tiên chiến lược, các lĩnh vực như AI, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột hợp tác mới giữa hai quốc gia trong giai đoạn tới.