Hiện thực hiếm có: Vùng đất 700.000 dân hoàn toàn không mang nợ, tỷ lệ nợ là 0% GDP

12-11-2025 - 08:08 AM | Tài chính quốc tế

Đây là hiện thực hiếm có trong nền kinh tế toàn cầu.

Hiện thực hiếm có: Vùng đất 700.000 dân hoàn toàn không mang nợ, tỷ lệ nợ là 0% GDP- Ảnh 1.

Giữa thời điểm nhiều nền kinh tế trên thế giới vật lộn với gánh nặng nợ công, vùng hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) nổi lên như một ngoại lệ hiếm hoi. Báo cáo Global Debt Landscape công bố tháng 2/2025 bởi Statista cho biết Macau hiện dẫn đầu thế giới với tỷ lệ nợ công bằng 0% GDP, phản ánh một nền tài chính công ổn định và quản lý ngân sách đặc biệt thận trọng.

Theo bài phân tích từ Seasia Stats, dựa trên dữ liệu của Statista, Ma Cao đặc biệt tự hào với tỷ lệ nợ trên GDP bằng 0%, cho thấy khả năng quản lý tài chính mạnh mẽ và nền tảng kinh tế vững chắc. Báo cáo này đồng thời xếp Brunei (2,33%), Kuwait (3,18%), Turkmenistan (4%) và Hong Kong (6,49%) vào nhóm các nền kinh tế có nợ công thấp nhất toàn cầu.

Nợ công bằng 0% - hiện tượng hiếm trong thế giới hiện đại

Theo các chuyên gia tài chính khu vực, việc một nền kinh tế hiện đại duy trì mức nợ công bằng 0% GDP là điều gần như chưa từng có. Dữ liệu từ Fitch Ratings năm 2025 xác nhận rằng chính quyền Macau “không có nghĩa vụ nợ công đáng kể” và vẫn duy trì xếp hạng tín nhiệm AA với triển vọng ổn định, nhờ nền tảng tài khóa mạnh mẽ.

Nguồn thu chính của Macau đến từ ngành trò chơi có thưởng và du lịch, chiếm hơn 70 % doanh thu ngân sách. Theo Reuters, trong năm 2024, doanh thu từ các sòng bạc Macau vượt 183 tỉ pataca (tương đương 22,7 tỉ USD), góp phần tạo ra thặng dư ngân sách và giúp chính quyền không cần phát hành trái phiếu để tài trợ chi tiêu.

Cách Macau duy trì “ngân sách không nợ”

Theo Cơ quan tiền tệ Macau (Monetary Authority of Macao), chính quyền đặc khu tích lũy hơn 600 tỉ pataca (≈ 75 tỉ USD) trong Quỹ Dự trữ Tài chính. Khoản dự trữ này được đầu tư an toàn vào trái phiếu chính phủ quốc tế và quỹ đầu tư chủ quyền, thay vì phát hành nợ trong nước.

Báo cáo của Fitch Ratings bổ sung rằng cấu trúc tài chính của Macau được hỗ trợ bởi khả năng thanh khoản cực cao và tỷ lệ dự trữ ngoại hối vượt 400 % lượng tiền lưu thông, qua đó bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ và ổn định tỷ giá.

Trong khi đó, dữ liệu từ IMF DataMapper ước tính GDP danh nghĩa của Macau năm 2025 đạt 53,3 tỉ USD, với GDP bình quân đầu người khoảng 76.000 USD.

Phụ thuộc vào ngành sòng bạc – rủi ro ngắn hạn

Tuy nhiên, việc phụ thuộc nặng vào doanh thu trò chơi khiến mô hình tài khóa của Macau vẫn tiềm ẩn rủi ro. Theo Reuters, lãnh đạo đặc khu này từng cảnh báo rằng nếu doanh thu sòng bạc hàng tháng giảm dưới 15 tỉ pataca, ngân sách có thể chuyển sang thâm hụt tạm thời.  Điều này cho thấy nền tài chính công vững chắc của Macau vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ chu kỳ du lịch và sức mua của du khách Trung Quốc đại lục.

Triển vọng kinh tế Macau 2025 và sau đó

Theo Macau Business, kinh tế Macau được dự báo tăng trưởng khoảng 7,5–8 % trong năm 2025, nhờ lượng khách quốc tế phục hồi và doanh thu sòng bạc duy trì ổn định. Dự báo trung hạn của Trung tâm nghiên cứu kinh tế - Đại học Macau cho biết giai đoạn 2026–2028, tốc độ tăng trưởng GDP có thể duy trì quanh 5–6 %, nếu Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định và các chính sách đa dạng hóa kinh tế được triển khai hiệu quả.

Các kế hoạch phát triển kinh tế phi sòng bạc bao gồm mở rộng du lịch MICE (hội nghị, triển lãm, sự kiện), đầu tư công nghệ tài chính (fintech) và hợp tác khu vực Quảng Đông–Hồng Kông–Macau, với mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào lĩnh vực trò chơi.

Macau là đặc khu hành chính tại miền Nam Trung Quốc. Diện tích 33 km2, dân số 694.700 (ước tính năm 2025). Macau bao gồm một bán đảo nhỏ nhô ra từ tỉnh Quảng Đông và hai hòn đảo nhỏ được nối với nhau bằng một vùng đất rộng lớn được khai hoang từ biển.

Các thương nhân Bồ Đào Nha lần đầu tiên đến Macau vào năm 1513 và nơi đây nhanh chóng trở thành thị trường chính cho hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Bồ Đào Nha tuyên bố đây là một tỉnh hải ngoại vào năm 1951. Năm 1999, Bồ Đào Nha trả lại nơi này cho Trung Quốc.

Theo Dy Khoa

