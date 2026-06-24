Hiện trạng dự án Trung tâm Công nghệ thông tin Huế sau 'khai tử' nhà thầu

Theo quyết định điều chỉnh, dự án chậm tiến độ kéo dài này được gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Tuy nhiên, trong khi việc lựa chọn nhà thầu mới vẫn đang tiến hành, quỹ thời gian thực hiện dự án còn lại không nhiều, Huế lại chuẩn bị bước vào mùa mưa bão cao điểm… nên khả năng hoàn thành công trình đúng mốc gia hạn vẫn còn là dấu hỏi lớn.