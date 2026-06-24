Hiện trạng dự án Trung tâm Công nghệ thông tin Huế sau 'khai tử' nhà thầu
Gần một năm sau khi chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu thiếu năng lực tài chính, công trình tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin TP. Huế (CNTT) vẫn trong tình trạng im lìm, dở dang do chờ lựa chọn đơn vị thi công mới.
24-06-2026
24-06-2026
24-06-2026
Dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP. Huế hiện chưa thể tiếp tục thi công khi chủ đầu tư đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu mới thay thế liên danh từng bị chấm dứt hợp đồng vì không đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án.
Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình tòa nhà Trung tâm CNTT Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP. Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021 và điều chỉnh vào năm 2025. Dự án xây dựng trên khu đất rộng 3.569m2 tại phường Thanh Thủy, do Trung tâm CNTT TP. Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 50,5 tỷ đồng.
Trong cơ cấu dự án, gói thầu số 12 gồm phần xây lắp và thiết bị đợt 1 có giá mời thầu gần 41 tỷ đồng. Hạng mục này bao gồm khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe hai bánh cùng các hệ thống kỹ thuật và thiết bị công trình.
Tháng 12/2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành - Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát được lựa chọn trúng thầu với giá gần 34,6 tỷ đồng. Theo hợp đồng ký kết, thời gian thực hiện kéo dài đến ngày 30/6/2025.
Tuy nhiên, quá trình triển khai của liên danh nhà thầu không đạt yêu cầu tiến độ. Sau khi hoàn thành khoảng 44% khối lượng hợp đồng, bao gồm cả phần phát sinh, nhà thầu chính là Công ty Công Thành được xác định không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục thi công. Ngày 18/7/2025, Trung tâm CNTT TP. Huế ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu này.
Đến thời điểm chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư đã giải ngân gần 18,68 tỷ đồng, tương đương khoảng 54% giá trị hợp đồng. Trong số này, hơn 70% là giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, phần còn lại là tiền tạm ứng. Hai doanh nghiệp tham gia liên danh cũng bị xử phạt do vi phạm tiến độ, công khai thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bị tịch thu hơn 1 tỷ đồng tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với liên danh cũ, chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lại phần công việc còn dang dở. Hiện gói thầu số 16 gồm phần xây lắp và thiết bị chưa thực hiện của gói thầu số 12 đã hoàn thành bước mở thầu.
Gói thầu này có giá dự toán 26,5 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầu 700 triệu đồng. Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, có 3 liên danh tham gia dự thầu, trong đó liên danh có giá dự thầu thấp nhất sau giảm giá là 23,78 tỷ đồng, hai liên danh còn lại chào giá hơn 24,36 tỷ đồng và 25,59 tỷ đồng.
Ghi nhận của phóng viên, trong khi quá trình dự án lựa chọn nhà thầu mới, công trường tòa nhà Trung tâm CNTT Huế không có hoạt động xây dựng nào. Khu đất dự án được quây tôn kín, cây mai dương, cỏ dại mọc um tùm, sân thượng đọng nước, phần thô công trình vẫn dang dở và chưa có dấu hiệu tái khởi động.
Theo quyết định điều chỉnh, dự án chậm tiến độ kéo dài này được gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Tuy nhiên, trong khi việc lựa chọn nhà thầu mới vẫn đang tiến hành, quỹ thời gian thực hiện dự án còn lại không nhiều, Huế lại chuẩn bị bước vào mùa mưa bão cao điểm… nên khả năng hoàn thành công trình đúng mốc gia hạn vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Theo
Tiền Phong
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