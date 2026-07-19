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Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân

| | Bất động sản

UBND TP. Đà Nẵng vừa ký quyết định cho Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam thuê hơn 10 ha đất tại phường Hòa Xuân để triển khai dự án Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân. Khu đất được giao có diện tích 101.800m2, thuộc quỹ đất công cộng dịch vụ đô thị trong Khu tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại Hòa Xuân.

Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân- Ảnh 1.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ký quyết định cho Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam thuê 101.800 m2 đất tại khu đất công cộng dịch vụ đô thị thuộc Khu tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại phường Hòa Xuân để thực hiện dự án Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân. Ảnh: DQ.

Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân- Ảnh 2.

Theo quyết định, khu đất được sử dụng với mục đích đất thương mại, dịch vụ; thời hạn thuê đến ngày 7/8/2075. Doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân- Ảnh 3.

Khu đất nằm trên mặt tiền đường Trần Nam Trung, thuộc phường Hòa Xuân. Ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 165 do Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Nẵng xác lập ngày 10/6/2026.

Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân- Ảnh 4.

Ghi nhận của Tiền Phong, khu vực triển khai dự án đã được quây tôn, dựng hàng rào bảo vệ xung quanh.

Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân- Ảnh 5.

Mặt bằng cơ bản đã được san lấp hoàn chỉnh.

Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân- Ảnh 6.

Hệ thống điện nước, cây xanh và các hạng mục hạ tầng thiết yếu đã được triển khai.

Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân- Ảnh 7.

Theo quyết định của UBND TP. Đà Nẵng, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam; phối hợp thực hiện các thủ tục về nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Hiện trạng khu đất hơn 10 ha xây dựng AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân- Ảnh 8.

UBND phường Hòa Xuân được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của doanh nghiệp, bảo đảm việc sử dụng đúng mục đích, đúng diện tích được thuê và triển khai xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Duy Quốc

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