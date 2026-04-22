Hiện trạng nhiều trụ sở bỏ hoang, cỏ mọc um tùm... ở Đồng Nai
Nhiều trụ sở, cơ quan, đơn vị sự nghiệp nằm trên các khu đất "vàng" ở Đồng Nai sau nhiều năm bỏ hoang, không hoạt động đang có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã. Cụ thể là quản lý, khai thác các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP.
Theo công văn trên, toàn tỉnh Đồng Nai còn 66 trụ sở dôi dư của các sở, ban ngành tỉnh Bình Phước cũ, UBND cấp xã, các phòng, ban cấp huyện. Trong đó, nhiều nhất là trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ (nay là phường Bình Phước) với 22 trụ sở, xã Thiện Hưng (8), xã Đồng Phú 6...
Hiện nay, nhiều xã, phường như Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh… chưa bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã, dù trước đó, UBND tỉnh đã có hướng dẫn.
Tiền Phong