Hiện trường 3 căn nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn ở TP.HCM: Bê tông đổ ngổn ngang, cảnh sát khẩn trương tìm người mắc kẹt

Liên quan đến vụ “3 căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba ở TP.HCM” như đã thông tin, hơn 13h30 ngày 13/11, Công an phường Tân Thuận cùng Phòng Cảnh sát PCCC (PC07) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: CACC

Theo Phòng PC07, khoảng 10h cùng ngày, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas số 98 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, khiến căn nhà đổ sập, hai căn nhà liền kề bị sập tường.

Nhận tin, Phòng PC07 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tiến hành cứu nạn, cứu hộ. Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng PC07 cũng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Ưu tiên cao nhất lúc này là tìm kiếm, tiếp cận và cứu người có thể còn mắc kẹt.

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng PC07 cũng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ

Theo cơ quan chức năng, gạch đá từ căn nhà đổ tràn ra một phần đường Bùi Văn Ba. Phía trong khu vực phong tỏa, những mảng bê tông lớn chắn lối vào, che khuất nhiều vị trí cần tìm kiếm. Cảnh sát PCCC-CNCH cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, phối hợp di dời các mảng bê tông để mở đường vào bên trong.

Hiện trường dãy nhà đổ sập, hư hỏng.

Ảnh: CACC

Phía ngoài hiện trường, Công an phường phối hợp căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông, giữ lối cho lực lượng và phương tiện cứu nạn.

Đến trưa cùng ngày, giữa những mảng tường đổ, cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tập trung tìm kiếm với nỗ lực tiếp cận người gặp nạn sớm nhất có thể.