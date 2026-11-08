Hiện trường động đất ở Nhật Bản lúc rạng sáng khiến 22 người bị thương: Đại lý ô tô vỡ toang cửa kính, sách đổ ngổn ngang khỏi kệ

Theo đài truyền hình Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 1h04 ngày 8/11 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở phía Tây tỉnh Shizuoka, có độ lớn 5,7. Khu vực thành phố Chita, tỉnh Aichi ghi nhận cường độ địa chấn tối đa 5 mạnh theo thang đo của Nhật Bản.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận rung chấn mạnh, trong đó có Seto, Handa, Kariya, Toyota, Tokai, Miyoshi, Togo và Shinshiro thuộc tỉnh Aichi; thành phố Ena thuộc tỉnh Gifu ghi nhận cường độ - 5.

Tại thành phố Toyohashi, nơi ghi nhận cường độ địa chấn cấp 4, cửa kính của một đại lý ô tô bị vỡ hoàn toàn, các mảnh kính văng tung tóe. Đây là một trong những hình ảnh thiệt hại đáng chú ý sau trận động đất.

Cửa kính bị vỡ nát sau trận động đất (Ảnh: FNN)

Những quyển sách trên kệ đổ xuống sàn nhà (Ảnh: FNN)

Theo Sở Cứu hỏa thành phố Nagoya, 11 người bị thương do ngã tại nhà riêng hoặc nhà hàng đã được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, tại thành phố Tokoname, tỉnh Aichi, một phụ nữ khoảng 50 tuổi bị ngã cầu thang và gãy xương.

Tổng cộng, tỉnh Aichi ghi nhận ít nhất 22 người bị thương sau trận động đất.

Động đất cũng ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt. Theo Công ty Đường sắt Trung Nhật Bản (JR Central), các chuyến tàu trên tuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen phải giảm tốc độ ngay từ chuyến đầu tiên trong ngày, gây ra tình trạng chậm chuyến.

Một số tuyến đường sắt thông thường, trong đó có đoạn Nagoya - Toyohashi thuộc tuyến Tokaido, cũng phải tạm dừng hoạt động. Nhà chức trách dự kiến khôi phục vận hành vào khoảng 9h sáng cùng ngày.

Nguồn: FNN