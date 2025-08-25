Hiện tượng bất thường xảy ra ở quanh số nhà 253, 255, 269 tại phố Kim Mã

Ảnh minh họa

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, gần một tháng qua, người dân sinh sống và làm việc quanh các số nhà 253, 255, 269 phố Kim Mã (Hà Nội) gặp hiện tượng bất thường, nhiều xe máy sử dụng khóa thông minh (smart key) không thể khởi động, buộc chủ xe phải dắt ra khỏi khu vực mới nổ máy được.

Tiếp nhận phản ánh của người dân qua Fanpage chiều 23/8/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (Cục Tần số vô tuyến điện) đã khẩn trương cử tổ công tác đến hiện trường sáng hôm sau, dù là ngày nghỉ cuối tuần.

Qua đo kiểm, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân gây nhiễu là một thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott. Thiết bị này bị lỗi, liên tục phát tín hiệu trên dải tần 433,05 - 434,79 MHz – tần số được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key (theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT). Sau khi thiết bị được xử lý, các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt tình trạng bất tiện và lo lắng cho người dân.

Đại diện Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I cho biết: "Ngay sau khi nhận phản ánh, chúng tôi đã khẩn trương triển khai lực lượng để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người dân. Việc xử lý kịp thời không chỉ khắc phục sự cố mà còn góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng thiết bị vô tuyến đạt chuẩn."

Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chính của các sự cố nhiễu sóng thường xuất phát từ những thiết bị vô tuyến không đạt chuẩn hoặc gặp lỗi kỹ thuật. Việc sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không qua chứng nhận hợp quy có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, an ninh thông tin và đời sống sinh hoạt. Người dân và tổ chức được khuyến cáo chỉ nên mua thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, được chứng nhận và gắn dấu hợp quy.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của các phương tiện sử dụng khóa thông minh, nguy cơ can nhiễu từ các thiết bị vô tuyến kém chất lượng cũng ngày càng gia tăng. Do đó, việc kiểm soát và xử lý nhanh chóng những nguồn phát sóng trái phép, bị lỗi hoặc vượt chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ hạ tầng công nghệ và quyền lợi người dùng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu can nhiễu đối với smart key hoặc thiết bị vô tuyến khác, người dân có thể phản ánh qua hotline 0862.92.92.92 của Cục Tần số vô tuyến điện, các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương.