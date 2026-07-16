Hiện tượng chưa từng có tại Trung Quốc trong 4 năm

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 15/7, tăng trưởng GDP của quốc gia này đạt mức 4,3% trong quý II, tức là thấp hơn mức dự báo 4,5% của các nhà kinh tế và chậm hơn so với mức 5% trong quý đầu tiên. Đây cũng là mức tăng trưởng GDP thấp nhất của Trung Quốc kể từ năm 2022.

Trong tháng 6, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, sản lượng công nghiệp tăng 5,3%. Như vậy, cả hai số liệu này đều lạc quan hơn dự báo.

Ngoài ra, đầu tư tài sản cố định đô thị, bao gồm phát triển bất động sản và các dự án cơ sở hạ tầng, đã giảm 5,7% trong 6 tháng đầu năm so với một năm trước đó. Kết quả này tệ hơn mức dự đoán giảm 4,9% và mức suy giảm này đã sâu hơn so với mức giảm 4,1% trong 5 tháng đầu năm.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc đã mở rộng 5,3% trong tháng 6 so với một năm trước, mạnh hơn mức tăng trưởng dự báo 4,7% và tăng tốc từ mức 4,5% trong tháng 5.

Trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị của Trung Quốc ở mức 5%. Trong khi đó, Ban lãnh đạo Trung Quốc đang hướng tới tỷ lệ thất nghiệp dưới 5,5% trong giai đoạn 5 năm tới.

Vì sao kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong 4 năm qua?

Nền kinh tế Trung Quốc đã phải vật lộn với tình trạng mất cân đối cung cầu ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Getty Images

Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh căng thẳng với các đối tác thương mại, bao gồm Mỹ và EU, trong khi nhu cầu nội địa trì trệ.

Theo CNBC, Minh chứng là hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu mạnh mẽ gắn liền với sự bùng nổ đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng chung, ngay cả khi tiêu dùng và đầu tư tư nhân suy yếu trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, cũng như giá năng lượng biến động.

Tuy nhiên, theo ông Zhiwei Zhang - kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management nhận định, việc tăng trưởng chậm khó gây ra thay đổi lớn trong lập trường chính sách của Trung Quốc trong vài tháng tới. Nguyên nhân là do quý I tăng trưởng mạnh và xuất khẩu sôi động vẫn đang giúp nền kinh tế của Trung Quốc đi đúng quỹ đạo để đạt mục tiêu năm nay.

Trên thực tế, trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế thứ 2 thế giới tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, và cũng là mạnh nhất trong 4 tháng.

Năm 2026, Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng về 4,5 - 5%, nhất là trong bối cảnh nhu cầu trong nước chậm lại và căng thẳng thương mại với các đối tác như Mỹ và EU kéo dài.

Đáng chú ý, diễn biến tăng trưởng yếu hơn dự kiến làm gia tăng khả năng Trung Quốc sẽ không đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026. Thực tế đây vốn đã là mục tiêu tăng trưởng thấp nhất mà quốc gia tỷ dân đặt ra trong suốt 35 năm qua.

Đây cũng là tốc độ tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc kể từ năm 2022 và đồng thời là mức thấp nhất ngoài thời kỳ Covid-19 kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu GDP theo chuẩn quốc tế trong quá trình cải cách và mở cửa nền kinh tế kế hoạch vào những năm 1990.

Bài tham khảo nguồn: CNBC, Reuters