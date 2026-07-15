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Trung Quốc: Bắt Lưu Nhẫn - "cánh tay phải" của trùm tội phạm Trần Chí, những tội ác không tưởng dần bị phanh phui

| | Tài chính quốc tế

Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia áp giải Lưu Nhẫn, một thành viên cốt cán trong tập đoàn tội phạm do Trần Chí cầm đầu, về nước để điều tra các cáo buộc liên quan đến cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng khác.

Vào ngày 17/6, Bộ Công an Trung Quốc cho biết cơ quan này vừa phối hợp với phía Campuchia áp giải thành công Lưu Nhẫn, một thành viên cốt cán trong tập đoàn tội phạm do Trần Chí cầm đầu, từ thủ đô Phnom Penh về Trung Quốc để phục vụ điều tra. Đây được xem là một kết quả mới trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước.

Theo thông tin do Bộ Công an Trung Quốc công bố, dưới sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Campuchia, lực lượng công an Trung Quốc đã cử tổ công tác sang Phnom Penh để tiếp nhận và đưa Lưu Nhẫn về nước.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016, Trần Chí đã chỉ đạo Lưu Nhẫn cùng các đồng phạm thành lập Tập đoàn Jinbei (Kim Bối) tại Campuchia và vận hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến nhằm lôi kéo công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc.

Trung Quốc: Bắt Lưu Nhẫn - "cánh tay phải" của trùm tội phạm Trần Chí, những tội ác không tưởng dần bị phanh phui- Ảnh 1.

Từ năm 2020, Jinbei tiếp tục mở rộng hoạt động, vận hành các khu lừa đảo viễn thông tại Campuchia với số tiền chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn. Ngoài các hành vi liên quan đến cờ bạc và lừa đảo trực tuyến, Lưu Nhẫn còn bị cáo buộc liên quan đến các tội danh nghiêm trọng khác như bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Hiện Lưu Nhẫn đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật, trong khi vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay, trước tình trạng các đường dây lừa đảo viễn thông nhằm vào công dân Trung Quốc hoạt động phức tạp tại Campuchia, lực lượng thực thi pháp luật hai nước đã không ngừng tăng cường hợp tác.

Hai bên đã phối hợp triệt phá nhiều khu tổ hợp lừa đảo và các ổ nhóm tội phạm, đồng thời truy bắt nhiều đối tượng cầm đầu và các "ông trùm" tài chính đứng sau các đường dây này, qua đó thu hẹp đáng kể không gian hoạt động của các tổ chức tội phạm.

Theo thống kê của Bộ Công an Trung Quốc, đến nay phía Campuchia đã bàn giao cho Trung Quốc hơn 20.000 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, cùng nhiều nghi phạm trong các vụ án giết người. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo lực lượng công an tại hơn 10 địa phương, gồm Sơn Tây, Sơn Đông, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Cam Túc... khẩn trương triển khai công tác điều tra, xử lý các vụ án có liên quan.

Đại diện Bộ Công an Trung Quốc khẳng định, cơ quan này sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia, đồng thời tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia liên quan nhằm mở rộng các chiến dịch truy quét, triệt phá hoàn toàn các ổ nhóm tội phạm và truy bắt các nghi phạm đang lẩn trốn.

Nguồn: Tân Hoa Xã

Theo Phạm Trang

Đời Sống Pháp Luật

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