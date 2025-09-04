Hiện tượng La Nina có thể quay trở lại trong những tháng tới

Theo thông tin được Liên hợp quốc đưa ra hôm 2/9, La Nina là một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm giảm nhiệt độ bề mặt ở vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương. Nó mang đến những thay đổi về gió, áp suất và lượng mưa.

Các điều kiện dao động của hình thái thời tiết La Nina đối lập với El Nino. Sau một giai đoạn La Nina yếu ngắn ngủi, các điều kiện trung tính đã duy trì kể từ tháng 3 - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc cho biết.

"Có 55% khả năng nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương sẽ giảm xuống mức La Nina trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11" - tổ chức này dự báo - "Trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2025, khả năng xảy ra hiện tượng La Nina tăng nhẹ lên khoảng 60%".

Khả năng El Nino phát triển trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 là rất thấp.

Ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng nhiệt đới, La Nina gây ra những tác động khí hậu trái ngược với El Nino. El Nino thường làm nóng bề mặt đại dương, dẫn đến hạn hán ở một số nơi trên thế giới và gây ra mưa lớn ở nhiều khu vực khác.

(Ảnh: WMO)

Hình thái La Nina dài bất thường trong gian đoạn từ năm 2020 - 2023 là sự kiện La Nina kéo dài 3 năm hiếm gặp lần đầu tiên của thế kỷ 21 và là lần thứ 3 kể từ năm 1950. Nó đã làm gia tăng hạn hán và lũ lụt.

Mặc dù La Nina có tác dụng làm mát nhưng nó không thể ngăn chặn chuỗi năm nóng bất thường. 10 năm qua được báo cáo là 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục ngay cả sau khi các điều kiện El Nino suy yếu vào năm 2024. Trong đó, năm 2024 là năm nóng nhất được ghi nhận.

WMO nhấn mạnh rằng các hiện tượng khí hậu tự nhiên như La Nina và El Nino diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra, khiến nhiệt độ toàn cầu gia tăng, làm trầm trọng thêm thời tiết cực đoan và tác động đến lượng mưa theo mùa cũng như các hình thái nhiệt độ.

Bản báo cáo cập nhật mới nhất của WMO cho biết nhiệt độ trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11 dự kiến sẽ cao hơn mức thông thường ở phần lớn Bắc bán cầu và phần lớn Nam bán cầu.