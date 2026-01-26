Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hiện tượng "rừng đổi màu" kỳ ảo tại Thái Lan

26-01-2026

Những ngày cuối tháng 1, Công viên Quốc gia Nam Nao (Thái Lan) đang bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi xuất hiện hiện tượng hiếm gặp - “rừng đổi màu”.

(Ảnh: The Nation)

(Ảnh: The Nation)

Sáng 24/1, nhiệt độ tại Vườn quốc gia Nam Nao giảm xuống khoảng 6 độ C, mang lại bầu không khí mát lạnh đặc trưng của mùa khô. Trong tiết trời se lạnh ấy, những cánh rừng rộng lớn nơi đây đồng loạt "thay áo", tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như mùa thu ở các quốc gia ôn đới.

Tại khu vực Phu Lang Kong Kwian, phía Đông của vườn quốc gia, những cánh rừng rụng lá thuộc hệ rừng dầu và rừng hỗn giao trước đây xanh mướt suốt mùa mưa nay dần chuyển sắc. Hàng triệu tán lá đổi màu từ xanh non sang vàng óng, cam hổ phách, vàng rực rồi đỏ thắm, đan xen tạo thành một bức tranh thiên nhiên sống động và ấn tượng.

Hiện tượng “rừng đổi màu” kỳ ảo tại Thái Lan- Ảnh 2.

Hiện tượng “rừng đổi màu” kỳ ảo tại Thái Lan- Ảnh 3.

(Ảnh: The Nation)

Theo các chuyên gia lâm sinh, hiện tượng "rừng đổi màu" không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của cơ chế thích nghi tự nhiên. Rừng ở Thái Lan được chia thành hai nhóm chính là rừng thường xanh và rừng rụng lá. Trong đó, rừng rụng lá - bao gồm rừng hỗn giao và rừng dầu - sẽ đổi màu và rụng lá vào mùa khô nhằm giảm thoát hơi nước, giúp cây cối tồn tại trong điều kiện khô hạn kéo dài.

Điểm đặc biệt của Nam Nao nằm ở mức độ đa dạng sinh học cao với nhiều loài cây khác nhau. Chính sự đa dạng này khiến quá trình đổi màu không diễn ra đồng loạt. Có loài chuyển vàng sớm, loài ngả cam, loài đỏ rực, trong khi một số khác vẫn giữ màu xanh. Sự khác biệt về "lịch đổi màu" đã tạo nên một bức tranh ghép màu tự nhiên hiếm thấy, tựa như một tác phẩm sơn dầu khổng lồ trải dài giữa núi rừng.

Hiện tượng “rừng đổi màu” kỳ ảo tại Thái Lan- Ảnh 4.

Hiện tượng “rừng đổi màu” kỳ ảo tại Thái Lan- Ảnh 5.

(Ảnh: The Nation)

Hiện tượng này thường xuất hiện vào đầu mùa khô, chủ yếu trong khoảng từ tháng 12 đến tháng 1 hằng năm và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Nếu bỏ lỡ, du khách sẽ phải chờ thêm một năm nữa để có cơ hội chiêm ngưỡng. Nhiệt độ thấp vào sáng sớm, đôi khi xuống tới 6 độ C, càng làm tăng sức hấp dẫn của Nam Nao, mang đến không gian trong lành, yên tĩnh, thích hợp cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

"Rừng đổi màu" không chỉ là hiện tượng thiên nhiên độc đáo mà còn là tiềm năng lớn được Thái Lan tận dụng để phát triển du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên của "xứ sở chùa Vàng" tới du khách trong và ngoài nước.

Theo An Khê

VTV

