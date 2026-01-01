Hiệu suất các kênh đầu tư năm 2025: Vàng, Bạc lên ngôi, chứng khoán vượt đỉnh nhưng lạ lắm

Năm 2025 chứng kiến biến động trái chiều của các kênh đầu tư phổ biến với sự lên ngôi của kim loại quý. Vàng và Bạc đều đã xác lập kỷ lục giá mới trong năm qua cùng mức tăng ấn tượng. Dù điều chỉnh mạnh vào cuối năm nhưng Vàng vẫn kết thúc năm trên 4.300 USD/oz, ghi nhận mức tăng 65%.

Bạc còn vượt trội hơn khi tăng đến gần 150% trong năm 2025. Thậm chí, giá Bạc có thời điểm đã chạm mức 83 USD/oz trước khi quay đầu điều chỉnh mạnh về dưới 72 USD/oz. Tuy không thể kết thúc năm ở đỉnh mọi thời đại nhưng 2025 vẫn là một năm đại nhảy vọt, đưa Bạc trở thành tài sản lớn thứ 4 trên thế giới với vốn hóa ước tính xấp xỉ 4.000 tỷ USD.

Trong nước, mặc dù có một mức chênh lệch nhất định so với giá thế giới nhưng Vàng và Bạc đều có xu hướng tăng mạnh năm vừa qua. Thậm chí, có những giai đoạn sốt giá, nhiều người còn xếp hàng từ đêm để chờ được mua Vàng. Ở một số thời điểm, các nhà cũng cấp cũng không có Vàng hay Bạc để bán.

Nhu cầu trú ẩn trước các biến động địa chính trị, nguồn cung khan hiếm hơn, và đặc biệt là nhu cầu trong công nghiệp ngày càng lớn là những yếu tố thúc đẩy giá kim loại quý tăng nóng. Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất cũng có tác động tích cực lên giá các loại tài sản không sinh lời.

Ở chiều ngược lại, Bitcoin lại có năm đầu tiên đi lùi kể từ 2022. Sau khi đạt đỉnh 126.000 USD vào đầu tháng 10, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã liên tục giảm mạnh và hiện đang ở quanh vùng giá hồi tháng 4, khoảng 88.000 USD. Nguyên nhân kéo lùi giá Bitcoin là nhà đầu tư tháo chạy khỏi tài sản rủi ro trong bối cảnh bất định về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất.

Bên cạnh đó, các vị thế đòn bẩy bị thanh lý là một trong những yếu tố làm trầm trọng thêm đà giảm của Bitcoin. Ngoài ra, dòng tiền rút khỏi ETF Bitcoin ở Mỹ trong tháng 11 và định giá cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI cao góp phần làm tâm lý xấu thêm trong nhịp giảm của thị trường tiền số cuối năm.

Cũng là một kênh đầu tư rủi ro cao nhưng chứng khoán toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng lại có một năm tương đối khởi sắc. Tại Mỹ, các chỉ số S&P 500, Dow Jones, Nasdaq đều đã lập đỉnh mới trong năm qua nhờ các chính sách thông thoáng hơn của chính quyền Trump, triển vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất, và sự lạc quan của nhà đầu tư đối với tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, Châu Á mới thực sự là điểm nhấn khi hầu hết các thị trường lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,… đều ghi nhận chỉ số chứng khoán tăng mạnh. Đặc biệt, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc còn tăng đến gần 76%. Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh khi là thị trường tăng mạnh thứ 2 khu vực, chỉ sau Hàn Quốc.

Trong năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 40% qua đó đóng cửa tại mức 1.784,49 điểm, cao nhất lịch sử 25 năm hoạt động. Vốn hóa HoSE theo đó lập kỷ lục 8,3 triệu tỷ đồng. Nếu tính chung cả 3 sàn, tổng giá trị vốn hóa của chứng khoán Việt Nam lên đến gần 10 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Chứng khoán Việt Nam hồi phục nhanh và mạnh sau cú sốc thuế quan một phần đến từ các biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ điển hình như đẩy mạnh đầu tư công và tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh đó, định hướng thúc đẩy kinh tế tư nhân cũng tạo điều kiện cho các tập đoàn hàng đầu trên sàn chứng khoán mở rộng phát triển.

Dù vậy, 2025 vẫn là một năm không dễ dàng với đại đa số nhà đầu tư chứng khoán khi mức tăng của thị trường chủ yếu tập trung vào một số nhóm cổ phiếu cục bộ, đặc biệt là nhóm Vingroup. VN-Index tăng gần 520 điểm nhưng riêng 4 cổ phiếu VIC, VHM, VPL và VRE đã đóng góp đến gần 400 điểm. Nhiều Bluechips khác chỉ có mức tăng khiêm tốn, thậm chí một số còn đi lùi trong năm qua.