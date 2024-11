HIIVE by fusion: Ưu đãi mùa lễ hội dành cho doanh nghiệp tại Bình Dương

Thấu hiểu điều đó, HIIVE by fusion, thương hiệu khách sạn dành cho doanh nhân thuộc tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng Fusion Hotel Group với sứ mệnh mang đến trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt cho cộng đồng doanh nghiệp, nơi công việc và nghỉ ngơi được kết hợp hài hòa.

HIIVE by fusion với 2 khách sạn gồm HIIVE by fusion Binh Duong toạ lạc khu công nghiệp VSIP 1 và HIIVE by fusion Binh Duong New City toạ lạc khu công nghiệp VSIP 2 đã tạo ấn tượng mạnh với concept độc đáo về tổ ong, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc, cùng dịch vụ tiện ích đa dạng bao gồm phòng tập gym, sân golf 3D hiện đại, khu vực làm việc chung và phòng giặt được bố trí tại các tầng sẽ giúp khách lưu trú dài hạn hay ngắn hạn duy trì được thói quen rèn luyện sức khỏe và tăng cường hiệu suất làm việc. Hai khách sạn có 347 phòng, từ phòng Superior có thiết kế tinh gọn, trang bị giường lớn, phòng tắm, khu vực làm việc cho đến phòng Suite hoặc Premium Suite với diện tích trên 50m2, gồm bếp, phòng khách, khu vực làm việc tách biệt và ban công. Bên cạnh đó, khách sạn còn sở hữu hệ thống phòng họp hiện đại với sức chứa linh hoạt, cùng các trang thiết bị tối tân, đáp ứng mọi nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện.

Phòng nghỉ đa dạng, từ phòng Superior đến Suite, được trang bị đầy đủ tiện nghi.

Dine & Stay: Trải nghiệm công tác, nghỉ dưỡng và ẩm thực trọn vẹn tại HIIVE by fusion

Chào đón mùa lễ hội cuối năm, HIIVE by fusion áp dụng ưu đãi đặc biệt cho chuyến công tác thêm phần trọn vẹn. Theo đó, tất cả các đặt phòng từ nay đến ngày 05/02/2025, với thời gian lưu trú từ 20/12/2024 đến 05/01/2025 hoặc từ 25/01/2025 đến 05/02/2025, bạn sẽ được tận hưởng ngay ưu đãi giảm giá 20% cho tất cả các hạng phòng.

Không chỉ dừng lại ở đó, HIIVE by fusion còn mang đến cho bạn trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời với ưu đãi 20% cho tất cả các món ăn (không bao gồm đồ uống có cồn) cùng bữa sáng hàng ngày tại nhà hàng Zest. Đặc biệt, bạn sẽ được tận hưởng sự linh hoạt với thủ tục check-in/check-out, ưu tiên nhận phòng sớm và trả phòng muộn, dịch vụ giặt ủi miễn phí và cơ hội nâng cấp hạng phòng (tùy thuộc vào tình trạng phòng trống).

"Dine & Stay" chính là lựa chọn hoàn hảo để doanh nghiệp tri ân nhân viên, đối tác, tạo điều kiện cho họ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng, đồng thời gắn kết tình đồng nghiệp.

Nhà hàng Zest với không gian hiện đại tràn ngập ánh sáng với những món ăn đầy đủ dinh dưỡng và đẹp mắt được chuẩn bị bởi đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm.

Meetings & Events: Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, hiệu quả với HIIVE by fusion

Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng nhau tổng kết lại một năm với nhiều thành công rực rỡ cùng HIIVE by fusion. Được thiết kế đặc biệt dành cho khách du lịch công tác, HIIVE by fusion Binh Duong và HIIVE by fusion Binh Duong New City là lựa chọn hoàn hảo cho các cuộc họp, hội nghị và sự kiện quan trọng.

Vinh dự khi dành chiến thắng hạng mục "Khách sạn hàng đầu dành cho doanh nghiệp 2024" (The Leading Business Hotel 2024) tại Giải thưởng danh giá Best Hotels & Resorts Awards, HIIVE by fusion trân trọng gửi đến quý khách hàng gói ưu đãi đặc biệt lên đến 20% cho các gói phòng họp.

Với các gói sự kiện họp linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu. Bạn có thể lựa chọn gói họp nửa ngày bao gồm 1 tiệc trà và 1 bữa ăn với giá chỉ 650,000++/khách. Nếu cần thêm thời gian và dịch vụ, gói họp cả ngày với 2 tiệc trà và 1 bữa ăn chỉ giá 950,000++/khách) sẽ là lựa chọn lý tưởng. Đặc biệt, gói sự kiện cao cấp cả ngày sẽ nâng tầm trải nghiệm của bạn với 2 tiệc trà và 2 bữa ăn, chỉ với 1,250,000++/khách.

Với gói "Meetings & Events", HIIVE by fusion hứa hẹn mang đến cho doanh nghiệp của bạn giải pháp tổ chức sự kiện tối ưu chi phí, hiệu quả vượt trội, góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và nâng tầm uy tín thương hiệu.

Sở hữu hệ thống phòng họp hội nghị hiện đại, đa chức năng, HIIVE by fusion Binh Duong New City khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Bình Dương.

Gia tăng đặc quyền với HIIVE Rewards và HIIVE Society

Trở thành thành viên HIIVE Rewards hoặc HIIVE Society, doanh nghiệp của bạn sẽ được tận hưởng vô vàn đặc quyền hấp dẫn, nâng tầm trải nghiệm dịch vụ tại HIIVE by fusion.

Tích lũy điểm thưởng (HIIVE Rewards): Mỗi lần sử dụng dịch vụ, bạn sẽ tích lũy điểm thưởng để đổi lấy những phần quà giá trị, từ voucher nghỉ dưỡng tại các khách sạn thuộc Fusion Hotel Group, ẩm thực đến các dịch vụ cao cấp khác. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội trở thành Hội viên HIIVE miễn phí.

Ưu đãi độc quyền dành cho Hội viên HIIVE (HIIVE Society Membership): Tận hưởng đến 20% giảm giá cho dịch vụ ẩm thực, ưu đãi 10% giá phòng, tham gia các hoạt động dành riêng cho hội viên cùng nhiều ưu đãi bất ngờ khác.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và đặt phòng!

Khách sạn HIIVE by fusion Binh Duong

Địa chỉ: 10B Đại lộ Hữu Nghị, VSIP 1, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (+84) 274 730 5000

Khách sạn HIIVE by fusion Binh Duong New City

Địa chỉ: 32A7, Đường Tạo Lực 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (+84) 274 380 1771

Email: smr.binhduong@hiivehotels.com | Website: TẠI ĐÂY