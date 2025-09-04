Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực mà chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công trong thời gian qua. Việc căng bó cáp dây văng đầu tiên đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án. Đây là quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình, góp phần sớm hoàn thành dự án.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM theo kế hoạch đến năm 2027 dự án sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại thì chậm nhất cuối năm 2026 dự án sẽ thông xe kỹ thuật, để dự án có thể đưa vào sử dụng sớm nhất có thể.