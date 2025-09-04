Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á

04-09-2025 - 16:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối TP HCM và Đồng Nai là cầu extradosed nhịp lớn nhất châu Á, tĩnh không thông thuyền 55m, đủ để tàu 30.000 tấn đi qua

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 1.

Ngày 4-9, Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát tổ chức Lễ Căng bó cáp dây văng đầu tiên trụ T38 thuộc Dự án cầu Phước An (phường Phú Mỹ, TP HCM).

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 2.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM; lãnh đạo Chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án. Dự án do Liên danh Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trung Nam E&C) và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính thi công.

VIDEO: Căng bó cáp dây văng cầu Phước An

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 3.

Dự án cầu Phước An là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối trực tiếp khu vực Cái Mép - Thị Vải (TP HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai). Công trình góp phần giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 4.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài hơn 4,7 Km, trong đó phần cầu dài 3,5 Km, đường dẫn trên tuyến 247 m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617 m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An. Trong hình: Ông Nguyễn Văn Thọ đang kiểm tra tiến độ dự án

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 5.

Cầu chính được thiết kế với bề rộng 27 m, trong khi cầu dẫn rộng 23,5 m, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đáp ứng tốc độ thiết kế 70 km/h. Công trình bảo đảm khổ thông thuyền cho tàu trọng tải 30.000DWT, với bề rộng 135 m và tĩnh không 55 m, phù hợp tiêu chuẩn thông thuyền quốc tế.

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 6.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.877 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Công nhân đang thực hiện căng bó cáp dây văng đầu tiên của cầu.

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 7.

Dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp chính, trong đó gọi thầu số 38 (xây lắp hạng mục cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ dẫn T36, T37, phạm vi Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đạt tiến độ đạt khoảng 64%. Gói thầu số 39 xây lắp hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến trục T40, bao gồm điều tiết giao thông thủy hiện đang đạt khoảng gần 62% giá trị xây lắp. Các gói thầu số 40, 41 ở phía Đồng Nai hiện đạt lần lượt 3,5% và 0,45%.

Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 8.

Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam cho biết đang cùng với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đảm nhiệm thi công hạng mục cầu chính dây văng. Đến tháng 7-2025, gói thầu đã hoàn thành khoan cọc nhồi, hoàn tất vệ và thân trụ, 6/12 đốt trụ T37 và 14/15 đốt tháp trụ chính T38.


Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 9.
Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 10.
Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 11.

Các công nhân đang thực hiện căng bó cáp dây văng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án


Hình ảnh căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp lớn nhất châu Á- Ảnh 12.

Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực và Chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết đây là cây cầu Extradosed nhịp lớn nhất châu Á với tĩnh không thông thuyền 55 m, chiều rộng nhịp tới nhịp là 250 m, đủ để thông thuyền cho tàu 30.000 tấn đi qua. Đây cũng là cây cầu có độ tĩnh không lớn nhất tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực mà chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công trong thời gian qua. Việc căng bó cáp dây văng đầu tiên đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án. Đây là quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình, góp phần sớm hoàn thành dự án.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM theo kế hoạch đến năm 2027 dự án sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại thì chậm nhất cuối năm 2026 dự án sẽ thông xe kỹ thuật, để dự án có thể đưa vào sử dụng sớm nhất có thể.

Theo Ngọc Giang

Người lao động

