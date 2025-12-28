Hình ảnh công trường nút giao An Phú những ngày cuối năm

Theo ghi nhận tại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM), nhịp thi công được đẩy lên mức cao với hàng trăm công nhân, kỹ sư và máy móc làm việc liên tục từ sáng đến tối.

Trên mặt bằng rộng lớn, các hạng mục chính của công trình ba tầng gồm cầu vượt, hầm chui và những nhánh kết nối đã dần thành hình, tạo nên bức tranh hoàn toàn khác so với giai đoạn thi công ngổn ngang trước đây.

Nút giao An Phú được khởi công vào cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng.

Dự án này quy mô ba tầng, giữ vai trò kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và các tuyến đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống.

Toàn cảnh nút giao An Phú đã đạt 70% khối lượng

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, một số hạng mục trọng điểm phải hoàn thành trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, đồng thời mốc hoàn thành toàn dự án được điều chỉnh sang quý II-2026. Đến nay, tổng khối lượng thi công đã đạt hơn 70% giá trị hợp đồng

Quan sát thực tế cho thấy nhiều trụ cầu bê tông đã vươn cao, hệ dầm cầu được lắp đặt nối tiếp nhau, các nhánh dẫn dần định hình rõ hướng tuyến

Sự thay đổi nhanh chóng của công trường khiến người dân sinh sống xung quanh cảm nhận rõ tiến độ được cải thiện trong thời gian gần đây

Chị Lê Linh Thủy (SN 1996), ngụ gần khu vực nút giao, cho biết chỉ trong thời gian ngắn, các hạng mục lớn đã hiện rõ. “Trước đây chỉ thấy trụ móng và rào chắn, nay nhánh cầu từ đại lộ Mai Chí Thọ vào cao tốc đã lộ diện. Người dân mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại đỡ áp lực, nhất là vào dịp Tết”, chị Thủy chia sẻ

Trao đổi với báo Người Lao Động, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông), cho biết chủ đầu tư đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ hai hạng mục then chốt là nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02

Công nhân tất bật thi công tại công trường nút giao An Phú

Nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt, đảm bảo tiến độ

Đây được xem là các công trình có ý nghĩa quyết định trong việc tổ chức, phân luồng giao thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố

Theo Ban Giao thông, nhánh cầu N2 là tuyến kết nối trực tiếp giữa đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và đại lộ Mai Chí Thọ (góc trái trên) đã hoàn thành hợp long, sản lượng thi công đạt trên 95%

Khi đưa vào khai thác, nhánh cầu này sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực An Phú – Thủ Thiêm, nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm

Cùng với đó, hầm chui HC1-02, hướng từ cao tốc rẽ trái ra đại lộ Mai Chí Thọ và đi về hầm Thủ Thiêm, dài khoảng 760 m, quy mô 4 làn xe hai chiều, hiện đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu chính với khối lượng đạt khoảng 75%

Các đốt hầm được tổ chức thi công đồng loạt, tiến độ được theo dõi chặt chẽ nhằm bảo đảm mốc hoàn thành theo yêu cầu

Ngoài hai hạng mục trọng điểm, nhiều nhánh cầu khác của dự án cũng đang được triển khai đồng thời, gồm các nhánh N3, N4 kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống, cùng các cầu N1.1 và N1.3 phục vụ hướng rẽ từ Mai Chí Thọ lên cao tốc