Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội

30-08-2025 - 19:40 PM | Xã hội

Sau một thời gian dài vắng khách, giảm sản lượng do nhiều nguyên nhân khách quan, trong ngày đầu nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 (sáng và trưa 30/8) xe buýt Hà Nội có rất đông khách xếp hàng đợi lên xe. Hình ảnh hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội- Ảnh 1.

Trong sáng và trưa 30/8, tại nhiều điểm đón trả khách của xe buýt ở khu vực nội thành Hà Nội rất đông người dân đứng chờ, lên xe buýt.

Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội- Ảnh 2.

Tại các điểm trung chuyển lớn như Long Biên, Trần Khánh Dư, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, bến xe Giáp Bát... khách đứng bắt xe buýt gần như kín vỉa hè.

Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội- Ảnh 3.

Tại điểm Trung chuyển xe buýt tại Cầu Giấy do nằm cạnh ga tàu đô thị Nhổn - Cầu Giấy có thêm lượng lớn người từ tàu xuống muốn bắt xe buýt.

Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội- Ảnh 4.

Trong nhiều thời điểm sáng nay, xe buýt cập điểm, bến nhà chờ chưa tới 2 phút đã kín khách lên.

Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội- Ảnh 5.

Trên một số điểm trung chuyển sáng và trưa 30/8, nhiều lượt xe đến không chở hết được hành khách đứng đợi. Đây là hình ảnh "cháy xe buýt" hiếm gặp của vận tải công cộng Hà Nội trong nhiều năm qua.

Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội- Ảnh 6.

Để giảm tải cho tuyến hiện hữu, trong ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội (Sở Xây dựng) đã điều tiết, huy động các lượt xe buýt tăng cường hoặc xe của tuyến khác đến các điểm có đông người chờ đợi và giải tỏa hành khách.

Nhân viên xe buýt kịp thời hỗ trợ người dân bị tai nạn trên đường

Trong quá trình làm việc trên xe buýt tuyến số 101B (lộ trình: Bến xe Giáp Bát - Đại Cường, Ứng Hoà), nhân viên phục vụ (phụ xe) thuộc Trung tâm Tân Đạt – Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một người dân gặp tai nạn giao thông trên đường.

Cụ thể, vào lúc 12h34 trưa 29/8, khi đang vận hành lượt về từ Đại Cường - Bến xe Giáp Bát, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-20910, sau khi rời điểm dừng Đông Đình, đã phát hiện một người dân bị ngã xe máy trên đường. Ngay lập tức, công nhân lái xe Nguyễn Văn Nam cùng nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Tốt đã chủ động báo cáo với bộ phận điều hành của đơn vị để xin phép dừng xe, phối hợp đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Minh Đức. Tại đây nạn nhân đã được sơ cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn và sức khỏe.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền!

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền! Nổi bật

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc Phan Hoàng Phúc

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc Phan Hoàng Phúc Nổi bật

Bắt người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80

Bắt người phụ nữ lừa đảo bán vé xem diễu binh sự kiện A80

18:36 , 30/08/2025
Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy

Cận cảnh hàng trăm xe máy bị lửa thiêu rụi trong bãi xe dưới cầu Vĩnh Tuy

17:31 , 30/08/2025
Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Liên tiếp sự cố trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và Vĩnh Hảo – Phan Thiết

16:38 , 30/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 30-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng...

Kết quả xổ số hôm nay, 30-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng...

16:28 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên