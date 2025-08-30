Hình ảnh khách đi xe buýt đông hiếm gặp ở Hà Nội

Trong sáng và trưa 30/8, tại nhiều điểm đón trả khách của xe buýt ở khu vực nội thành Hà Nội rất đông người dân đứng chờ, lên xe buýt.

Tại các điểm trung chuyển lớn như Long Biên, Trần Khánh Dư, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt, bến xe Giáp Bát... khách đứng bắt xe buýt gần như kín vỉa hè.

Tại điểm Trung chuyển xe buýt tại Cầu Giấy do nằm cạnh ga tàu đô thị Nhổn - Cầu Giấy có thêm lượng lớn người từ tàu xuống muốn bắt xe buýt.

Trong nhiều thời điểm sáng nay, xe buýt cập điểm, bến nhà chờ chưa tới 2 phút đã kín khách lên.

Trên một số điểm trung chuyển sáng và trưa 30/8, nhiều lượt xe đến không chở hết được hành khách đứng đợi. Đây là hình ảnh "cháy xe buýt" hiếm gặp của vận tải công cộng Hà Nội trong nhiều năm qua.

Để giảm tải cho tuyến hiện hữu, trong ngày hôm nay, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội (Sở Xây dựng) đã điều tiết, huy động các lượt xe buýt tăng cường hoặc xe của tuyến khác đến các điểm có đông người chờ đợi và giải tỏa hành khách.

Nhân viên xe buýt kịp thời hỗ trợ người dân bị tai nạn trên đường

Trong quá trình làm việc trên xe buýt tuyến số 101B (lộ trình: Bến xe Giáp Bát - Đại Cường, Ứng Hoà), nhân viên phục vụ (phụ xe) thuộc Trung tâm Tân Đạt – Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một người dân gặp tai nạn giao thông trên đường.

Cụ thể, vào lúc 12h34 trưa 29/8, khi đang vận hành lượt về từ Đại Cường - Bến xe Giáp Bát, xe buýt mang biển kiểm soát 29B-20910, sau khi rời điểm dừng Đông Đình, đã phát hiện một người dân bị ngã xe máy trên đường. Ngay lập tức, công nhân lái xe Nguyễn Văn Nam cùng nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Tốt đã chủ động báo cáo với bộ phận điều hành của đơn vị để xin phép dừng xe, phối hợp đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Minh Đức. Tại đây nạn nhân đã được sơ cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn và sức khỏe.