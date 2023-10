Hình ảnh này cho thấy Toyota Vios đời mới dễ bán tại Việt Nam, có thể thêm bản hybrid cạnh tranh City

Theo Công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất, Toyota Vios thế hệ mới đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng. Mẫu xe này được đăng ký dưới tên công ty Daihatsu Motor - một công ty con của Toyota Motor. Điều này cũng dễ hiểu khi Vios mới sử dụng khung gầm DNGA của Daihatsu, tương tự Yaris Cross hay Veloz Cross.

Hình ảnh Toyota Vios thế hệ mới trong Công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất

Mặc dù bản đăng ký bảo hộ công nghiệp chưa nói lên nhiều điều, vẫn có thể hy vọng Toyota Vios mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tương lai gần. Dẫu sao, đây vẫn là một trong những mẫu xe kéo về doanh số chính cho hãng Nhật tại Việt Nam. Trong khu vực Đông Nam Á, Vios mới đã có mặt ở rất nhiều nước như Thái Lan, Lào, Philippines...

Toyota Vios thế hệ mới đã có mặt tại nhiều nước Đông Nam Á nhưng chưa xuất hiện tại Việt Nam

Vios thế hệ mới từng gặp lùm xùm gian lận thử nghiệm an toàn khiến xe bị tạm ngừng bán tại một số quốc gia trong Đông Nam Á. Tuy nhiên, mẫu xe này sau đó đã được thử nghiệm lại và đều đạt tiêu chuẩn an toàn tại Thái Lan và Malaysia. Đây có thể là lý do khiến Vios đời mới chưa ra mắt sớm tại Việt Nam mà thay vào đó chỉ là một bản facelift.

Thế hệ mới của Toyota Vios là mẫu xe khác biệt hoàn toàn so với xe đang bán tại Việt Nam. Kích thước xe lớn hơn khi được phát triển trên khung gầm DNGA mới. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.740 x 1.480 mm, trục cơ sở 2.620 mm.

Vios mới được phát triển trên nền tảng hoàn toàn mới

Thiết kế Vios mới gần như không còn điểm nào liên quan tới đời trước. Cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu vuông vức hơn. Lưới tản nhiệt lớn và cũng được tạo nét góc cạnh khoẻ khoắn. Kính hông vuốt dài, kính hậu dốc về sau kiểu coupe. Tại Lào - quốc gia cùng sử dụng xe tay lái thuận như Việt Nam - Vios 2023 được trang bị đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED, mâm 16 inch cùng cản sau thể thao với bộ khuếch tán gió.

Vios dưới tên gọi Yaris Ativ tại Thái Lan có thiết kế giống hệt các bản Vios tại thị trường khác

Tương tự, nội thất Vios mới khác hoàn toàn với vô-lăng thiết kế như trên Raize, màn hình 9 inch đặt nổi, phanh đỗ điện tử và một màn hình điện tử lớn sau vô-lăng. Bản tại Thái Lan có cửa gió điều hoà sau nhưng bản tại Lào lại thiếu đi chi tiết quan trọng này.

Nội thất Vios mới (Yaris Ativ ) khác hẳn đời cũ

Một điểm mới đáng chú ý khác trên Vios mới là gói Toyota Safety Sense với hàng loạt tính năng hỗ trợ an toàn tiên tiến, như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ phanh chủ động... Tại Thái Lan, mẫu xe này còn có camera 360 độ.

Công nghệ an toàn là một trong những điểm nổi bật của Vios đời mới so với đời trước

Vios mới tại Lào dùng động cơ 1.3L, công suất 98 mã lực, mô-men xoắn 122 Nm, kết hợp số sàn 5 cấp hoặc CVT. Thế hệ Vios ở Việt Nam hiện tại dùng động cơ 1.5L.

Theo tờ Headlightmag - một chuyên trang về xe nổi tiếng tại Thái Lan - Vios đời mới được lên lịch bổ sung phiên bản hybrid cuối năm nay. Không loại trừ khả năng Vios 2024 khi ra mắt tại Việt Nam cũng có cấu hình này. Trong thời gian gần đây, Toyota Việt Nam đặc biệt chú trọng vào động cơ hybrid khi cả 2 mẫu xe mới ra mắt là Innova Cross và Yaris Cross đều có tuỳ chọn này. Động cơ hybrid cũng là điểm cộng cho Vios khi cạnh tranh với City - một đối thủ cũng sở hữu nhiều công nghệ an toàn hiện đại.