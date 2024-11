Hình hài Vành đai 3 qua Đồng Nai sau hơn 1 năm thi công

Dự án Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) có 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1A do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư và dự án thành phần 4 - Bồi thường hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3 TP.HCM qua tỉnh Đồng Nai do UBND huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.