HLV đầu tiên bị sa thải ở World Cup chỉ sau 1 trận thua

Rộ thông tin Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) vừa tạo nên một cú sốc lớn tại World Cup 2026 khi quyết định sa thải HLV trưởng Sabri Lamouchi ngay sau trận ra quân. Quyết định chóng vánh này biến chiến lược gia 54 tuổi thành HLV mất việc nhanh nhất trong lịch sử giải đấu năm nay.

Theo The Sun, giọt nước tràn ly dẫn đến quyết định khắc nghiệt này là thảm bại 1–5 của Tunisia trước Thụy Điển trong trận mở màn vòng bảng diễn ra tại Monterrey. Trước đó, trận thua 0–5 trước Bỉ ở loạt giao hữu tổng duyệt cũng đã khiến chiếc ghế của Lamouchi lung lay dữ dội.

Truyền thông quốc tế đưa tin HLV Sabri Lamouchi bị sa thải (Ảnh: Getty)

Quyết định "trảm tướng" ngay giữa dòng World Cup của Tunisia đang vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Trên các diễn đàn mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ tỏ ra giận dữ trước lối chơi bế tắc của đội nhà, trong khi số khác lại chỉ trích đây là "bước đi tồi tệ nhất" ở một giải đấu lớn, cho rằng vấn đề của bóng đá Tunisia nằm ở gốc rễ hệ thống chứ không chỉ riêng băng ghế huấn luyện.

Hiện tại, Tunisia đang rơi vào cuộc đua khốc liệt với thời gian để ổn định phòng thay đồ. Nhiều nguồn tin cho biết liên đoàn đang ráo riết liên hệ với các ứng viên thay thế, trong đó nổi bật là cựu thuyền trưởng Mondher Kebaier và cựu ngôi sao đội tuyển quốc gia Wahbi Khazri. Đại diện Bắc Phi buộc phải tìm ra người chèo lái con thuyền trước khi bước vào lượt trận thứ hai đầy cam go gặp đội tuyển Nhật Bản vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 tới.